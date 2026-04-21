La licitación de la Hidrovía entró en su recta final y solo dos empresas quedaron en carrera

Con la exclusión de la firma brasileña DTA, la competencia por gestionar el transporte fluvial estratégico queda en manos de dos consorcios europeos

La licitación de la Hidrovía avanzó a su fase definitoria. El Gobierno cerró la etapa técnica y confirmó que solo dos empresas belgas disputarán la puja económica por operar la principal vía de exportación del país.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) publicó este martes en el Boletín Oficial la Resolución 21/2026. El texto oficializa el cierre de la etapa técnica de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la modernización, ampliación y mantenimiento del sistema de señalización y dragado.

Se trata de la Vía Navegable Troncal, por donde circula el 80% de las exportaciones agroindustriales de Argentina. La definición de quién la operará marca uno de los procesos más estratégicos del año.

La Comisión Evaluadora analizó las propuestas presentadas. Tras ese análisis, el Gobierno ratificó la precalificación de dos de los tres oferentes originales, dejando el escenario listo para la puja de precios que definirá quién operará la ruta durante los próximos años.

Quiénes pasaron y quién quedó afuera de la licitación

Las propuestas que superaron las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones son dos. La primera es la de Jan de Nul N.V. - Servimagnus S.A., la firma belga que actualmente opera la Hidrovía.

La segunda es la de Dredging, Environmental & Marine Engineering NV (DEME), también de origen belga. Ambas compañías son gigantes en dragado y obras marítimas a nivel mundial.

Por el contrario, la oferta de la firma brasileña DTA Engenharia Ltda. fue declarada inadmisible. La empresa no cumplió con el requisito de presentar la garantía de mantenimiento de oferta, según detalla la resolución analizada por la Agencia Noticias Argentinas.

La exclusión de DTA deja la competencia entre dos jugadores con amplia experiencia. Ambos conocen el terreno y cuentan con la capacidad técnica y financiera para ejecutar el proyecto.

La impugnación de DEME que el Gobierno rechazó

El proceso no estuvo exento de ruido. La firma DEME presentó la semana pasada un escrito manifestando disconformidad con el dictamen de la Comisión Evaluadora.

La ANPYN rechazó el planteo "in límine" por dos razones. La primera: falta de garantía de impugnación. DEME no depositó el aval económico necesario para cuestionar el dictamen.

La segunda razón fue extemporaneidad. La etapa de observaciones a los pliegos ya había concluido, y cualquier planteo fuera de término no tiene validez en el marco de las normas licitatorias.

La ANPYN argumentó la desestimación sosteniendo que "cualquier decisión o análisis que pretenda apartarse de las normas previstas en los pliegos licitatorios traería aparejada una decisión viciada de nulidad". El organismo agregó que esa decisión sería "carente de virtualidad jurídica por un claro apartamiento de la verdad material objetiva".

El rechazo de la objeción despeja el camino para avanzar sin demoras a la fase económica.

Qué viene ahora: apertura de sobres y definición del precio

Con la precalificación técnica resuelta, la atención del mercado se traslada ahora a los costos. La ANPYN fijó la apertura del Sobre N° 2 para este miércoles 22 de abril de 2026, a las 13:00 horas.

En esa instancia no se define solo quién puede realizar mejor la señalización y las tareas de dragado. Lo que se definirá es quién ofrece la tarifa de peaje más competitiva para los buques que transitan la vía, un factor clave para la competitividad de las exportaciones argentinas.

El proceso es monitoreado de cerca por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). El organismo internacional participó en las mesas de diálogo previas.

Su objetivo: garantizar estándares internacionales de transparencia en la concesión bajo la Ley N° 17.520. La presencia de UNCTAD agrega una capa adicional de legitimidad al proceso.

La definición del miércoles marcará un hito. La licitación de la Hidrovía es una de las decisiones de infraestructura más relevantes para el comercio exterior argentino de los últimos años.