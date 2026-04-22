Las compras vía courier volvieron a subir el mes pasado y superaron los u$s103 millones, el segundo valor más alto de la historia

Las compras al exterior via courier marcaron un récord histórico en 2025 y siguen creciendo en 2026. En marzo, las importaciones totalizaron u$s103 millones, un 123% más que hace un año.

La consultora Analytica confirmó que se trata del mayor registro para un mes de marzo. También es el segundo valor más alto de la historia para cualquier mes, solo superado por diciembre pasado.

El fenómeno responde a la caída del dólar observada en los últimos meses, que podría estar impulsando una nueva tendencia alcista en el consumo a través de plataformas online. Aunque el salario privado cae en términos reales, medido en dólares acumula una suba del 11% en los últimos cuatro meses.

Las importaciones vía courier alcanzaron un incremento de u$s12 millones respecto a febrero. Este salto mensual refleja la aceleración del fenómeno en el arranque del año.

El acumulado del primer trimestre suma u$s284 millones. Eso implica un aumento de 118,4% respecto al mismo período del año anterior y marca el nivel más alto registrado para un primer trimestre.

En marzo de 2025, las compras al exterior por esta vía habían sumado u$s46,1 millones. La comparación interanual evidencia un crecimiento de 123,1% que dejó sorprendidos a los analistas del sector.

El dólar barato detrás del boom de compras online

Un factor que impulsa el puerta a puerta es el hecho de que el dólar esté percibido como "barato". Varias consultoras como LCG advierten que el tipo de cambio real multilateral está en niveles de 2017, cuando hubo una fuerte apreciación cambiaria.

El dólar se mantiene estable mientras que la inflación persiste en torno al 3% mensual. Esto hace que el tipo de cambio se vaya apreciando de manera suave, pero sostenida.

Para tener una idea de magnitud: el dólar oficial pasó la barrera de los $1.400 en octubre de 2025. En marzo de 2026 volvió a cruzarla hacia abajo, ubicándose en $1.370.

En ese período la inflación fue del 15%. Por lo tanto, para que el tipo de cambio real sea similar al de octubre de 2025, el dólar hoy debería estar por encima de los $1.600, advierte un trabajo de IDESA.

De hecho, según los últimos datos de mercado, el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM) ya se ubica en niveles equivalentes a los que dejó la gestión de Sergio Massa, caracterizada en ese momento por un atraso cambiario, y con una brecha superior al 200% entre el tipo de cambio oficial y el paralelo.

"El tipo de cambio real se ubica en niveles históricamente bajos: 31,5% por debajo del promedio de largo plazo (excluyendo la gestión de Alberto Fernández) y apenas 1,5% por encima del nivel heredado por Massa (promedio de noviembre de 2023)", destacó el último informe a clientes de la consultora especializada PPI.

"Con un ojo en la inflación (vía abaratamiento o techo de suba a los transables), el BCRA podría permitir una baja adicional del tipo de cambio, aunque esto pondría más presión a los márgenes de los productores de transables", escribieron los técnicos de Portfolio Personal Inversiones.

Sin embargo, hay un incentivo a que el BCRA se compre todos los dólares que pueda en el mercado.

"Desde una perspectiva de compresión de riesgo país, el más que probable incremento en el ritmo de compra de reservas inclina la balanza por una mejora en las condiciones financieras para el soberano", sostuvieron los analistas.

Un escenario de mínimos históricos

Si se observa la película larga, la foto actual luce todavía más llamativa. El promedio histórico del ITCRM entre 1997 y 2026 (excluyendo la administración de Alberto Fernández) se sitúa en $1.990 (a precios de hoy).

El tipo de cambio real de ahora se encuentra por debajo de esa media, y se acerca a los mínimos de noviembre de 2015 ($1.220), justo antes de la salida del cepo de la administración de Mauricio Macri.

La banda superior hoy vale $1.660. La cotización mayorista está un 17% por debajo de ese nivel.

Esta apreciación no sólo afecta al dólar oficial. El CCL, que supo ser el refugio de valor por excelencia, junto con el blue, también viene mostrando un colapso en términos reales.

Mientras que en octubre de 2020 alcanzó un pico de $3.983 y en octubre de 2023 llegó a $3.823, hoy se arrastra en torno a los $1.465.

Cómo funciona el sistema puerta a puerta para compras courier

Desde el año pasado, el peso máximo de los paquetes para envíos vía courier es de 50 kg. El sistema abarca tanto los realizados por el servicio puerta a puerta como los catalogados como pequeños envíos.

El valor máximo para cada envío llega a u$s3.000 y no hay tope de envíos por courier, lo que permite a los consumidores realizar múltiples operaciones sin restricciones cuantitativas. Para los pequeños envíos, en cambio, el límite es de hasta tres unidades y cinco envíos al año por persona.

Las reglas clave del sistema son:

Peso máximo por paquete: 50 kilos

Valor máximo por envío: u$s3.000

Sin límite de cantidad de envíos courier

Pequeños envíos: máximo 3 unidades y 5 envíos anuales

Franquicia sin aranceles: hasta u$s400

Con respecto a los aranceles, están exceptuados hasta los u$s400 los derechos de importación y tasa de estadística. El IVA debe abonarse en todos los casos.

Al recibir el paquete, no es necesario registrarlo en la web de ARCA. Ese requisito solo aplica cuando el envío llega por Correo Argentino, según aclaró la ex AFIP.

Qué productos están prohibidos para ingresar al país

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero supervisa las compras para prevenir el ingreso de productos prohibidos. La lista incluye desde armas hasta electrodomésticos de línea blanca.

Los productos que no se pueden ingresar son:

Mercadería con fines comerciales o industriales (solo se permite uso personal u obsequios)

Armas de fuego (permitidas solo con autorización previa de ANMaC)

Explosivos, inflamables y estupefacientes

Material arqueológico y cultural

Electrodomésticos de línea blanca: cocinas, hornos, lavavajillas, estufas y aires acondicionados

Los electrodomésticos pequeños, como licuadoras o procesadoras, están permitidos sin restricciones. La distinción busca proteger la industria nacional de productos de mayor envergadura.

Lo concreto es que en un contexto de dólar estable, las compras internacionales puerta a puerta volvieron a subir en marzo, acercándose al récord histórico de diciembre.