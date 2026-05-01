El acuerdo Mercosur–UE comienza a regir de forma provisoria y abre un salto en exportaciones e inversiones para Argentina hacia 2030

El vínculo económico entre el Mercosur y la Unión Europea comenzó a transitar una nueva etapa con la aplicación provisoria del acuerdo firmado entre ambos bloques. Desde el lunes 4 empieza a regir el esquema de contingentes arancelarios, lo que redefine las condiciones de acceso a uno de los mercados más relevantes para la Argentina.

De acuerdo con proyecciones de la consultora Abeceb, las ventas externas de la Argentina al mercado europeo mostrarían un salto significativo en el mediano plazo: se proyecta que pasen de alrededor de u$s8.499 millones en 2025 a más de u$s15.000 millones en 2030, lo que representa una expansión cercana al 80% en el lapso de cinco años.

El Gobierno reglamentó la distribución de los cupos

En la previa a la implementación, el Ejecutivo avanzó con la publicación del marco normativo que organiza la asignación de 21 contingentes arancelarios. El objetivo es dar previsibilidad a los sectores involucrados en el nuevo esquema de comercio exterior.

Las disposiciones fueron oficializadas a través de resoluciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que establecen reglas generales y específicas para la operatoria dentro de los cupos, incluyendo un capítulo especial para la carne vacuna.

Un sistema más digitalizado y con nuevas reglas operativas

El nuevo régimen incorpora mecanismos administrativos unificados para exportaciones e importaciones agroindustriales. Los certificados se gestionarán mediante plataformas oficiales como SACME y SIACE, mientras que las licencias de importación se tramitarán a través de la VUCEA y el sistema Malvina.

Según la normativa, el esquema busca mejorar la "transparencia, publicidad y simplificación administrativa" en la asignación de cuotas.

Un acuerdo con impacto más allá del comercio

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea no se agota en el comercio de mercaderías, sino que también abre la puerta a un mayor flujo de capitales. En ese marco, se estima que la inversión extranjera directa proveniente de Europa podría escalar hasta los u$s92.000 millones hacia 2030, de acuerdo con proyecciones del sector privado.

El acuerdo incluye preferencias arancelarias para productos agroindustriales como carnes, miel, azúcar, etanol, cereales, vinos, frutas y derivados de soja, además de bienes industriales europeos como quesos, aceites y pastas.

Carne vacuna: nuevos cupos y continuidad de la Cuota Hilton

Uno de los puntos más sensibles del acuerdo es el régimen de exportación de carne bovina. La Resolución 53/2026 introduce dos nuevos contingentes —uno para carne enfriada y otro para congelada— que se suman al sistema vigente.

La tradicional Cuota Hilton continuará operando hasta 2030 con un volumen de 29.389 toneladas libres de arancel, distribuidas entre frigoríficos y proyectos conjuntos de exportación.

El esquema de asignación toma en cuenta el historial de exportaciones recientes y establece límites por empresa, además de un sistema de penalidades y redistribución de cupos no utilizados.

Un esquema gradual con foco en la previsibilidad

La implementación de los nuevos contingentes será progresiva, con incrementos escalonados a partir de 2026. Las empresas que ya participan del sistema de Cuota Hilton podrán acceder a los nuevos beneficios mediante procedimientos simplificados.

El marco regulatorio también introduce restricciones para evitar transferencias de cupos entre empresas y crea un nuevo certificado específico para administrar los envíos dentro del esquema Mercosur–UE.

Proyección de crecimiento para la próxima década

El acuerdo se enmarca en una estrategia de mayor apertura comercial que busca potenciar el perfil exportador de la Argentina. Según Abeceb, las exportaciones hacia Europa podrían crecer cerca de un 79% hacia 2030, mientras que la inversión europea en el país tendría un fuerte incremento impulsado por la mayor previsibilidad del nuevo régimen.