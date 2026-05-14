Los consumidores locales pagan más por los mismos productos, pese a la reducción de restricciones y la competencia internacional en el sector

Pasan los meses, pasan los años, y el escenario no se modifica demasiado: un 0Km sigue costando más en Argentina que en otros lados. Un 25% más caro que en Colombia. O un 44% por encima que en Santiago de Chile.

Con diferencias también apreciables, los precios en dólares acá se extienden a los rubros más variados. Desde una pequeña freidora de aire hasta un televisor Smart de 55 pulgadas. Ni hablar de un calzado de primera marca, que en Chile cuesta el doble que en Argentina. O un 45% más caro que en Brasil.

Pareciera que ya no hay excusas: ni la apertura comercial ni el golpe al consumo en el mercado interno terminan de cerrar la brecha entre los precios locales y los del exterior, medidos en dólares.

Argentina pierde por goleada en la comparación de precios

Una investigación del IERAL, de la Fundación Mediterránea, revela que las diferencias se mantienen al comparar los precios en Argentina versus países diversos: desde los vecinos hasta Estados Unidos, Australia, Francia y Corea del Sur.

Lo dicho más arriba: la apertura de las fronteras y la flexibilización del comercio exterior -ya sea eliminando procesos de anti dumping o reduciendo aranceles- todavía no lograron resolver uno de los problemas más visibles de la economía argentina: el país sigue teniendo algunos de los precios en dólares más altos del mundo para comprar bienes durables, electrodomésticos, ropa y calzado.

El relevamiento de la Fundación Mediterránea es revelador: en el rubro "Bienes durables, indumentaria y calzado", Argentina aparece como el mercado más caro en 8 de cada 10 productos analizados. Las diferencias son especialmente fuertes en electrónica, pequeños electrodomésticos, ropa y vehículos.

No se salva (casi) nadie: de freidoras a motos

Uno de los casos más llamativos es el de las freidoras de aire, un producto que explotó globalmente en los últimos años y se volvió masivo también en las cocinas argentinas.

Según el cuadro de IERAL, una freidora cuesta en Argentina alrededor de u$s312, mientras que en Chile ronda apenas los u$s97 y en Brasil se mueve cerca de los u$s80. Es decir: en Argentina vale casi cuatro veces más que en algunos mercados vecinos.

Comparativo del IERAL

La distorsión también aparece en los televisores. Un Smart TV de 55 pulgadas figura en Argentina con precios muy superiores a los de Chile, Estados Unidos o Brasil, aun cuando se trata de productos fabricados en serie para mercados globales. En algunos casos, la diferencia supera cómodamente el 50%.

En Argentina, ese artículo cuesta u$s900 ($1,3 M) en promedio.

El caso de las motos también resulta impactante. Una moto de baja cilindrada cuesta en Argentina alrededor de 20% más cara que en mercados diversos, como Brasil, Colombia o Estados Unidos.

La ropa tampoco escapa a esa lógica. El relevamiento muestra que un jean de marca internacional cuesta más en Argentina que en varios países desarrollados. Y las zapatillas deportivas aparecen entre los productos con mayores diferencias de precios respecto del exterior.

En el caso de un Levi's, acá vale el doble que en la región e incluso que en Corea del Sur. El dato es todavía más llamativo porque se produce en medio de una economía que empezó a abrirse comercialmente.

En los últimos meses el Gobierno redujo trabas para importar, flexibilizó mecanismos aduaneros y eliminó algunas restricciones que durante años habían limitado el ingreso de productos extranjeros. Sin embargo, el efecto sobre los precios finales sigue siendo muy limitado.

Las bicicletas, la excepción a la regla

En el caso de los rodados, la diferencia juega a favor del consumidor argentino.

Una bicicleta urbana Trek, hoy cuesta más barato en Argentina que en la mayoría de los países relevados. Los u$s639 que vale en un comercio local resulta inferior que los u$s900 de Brasil; los u$s660 de Chile o los u$s969 de Colombia.

También es más bajo que los u$s699 de Estados Unidos o los u$s736 de Francia.

Los motivos: ¿realidad o simples excusas?

La explicación combina varios factores: el atraso relativo del dólar frente a la inflación, la presión impositiva, costos logísticos elevados y estructuras comerciales acostumbradas a operar con poca competencia durante años de economía cerrada.

El primero es el atraso relativo del dólar frente a la inflación. Aunque el ritmo inflacionario bajó respecto de años anteriores, muchos precios siguieron aumentando por encima de la evolución del tipo de cambio oficial. Eso hizo que Argentina se encareciera rápidamente en dólares.

El segundo problema es la presión impositiva. Los técnicos de la Fundación Mediterránea señalan los siguientes gravámenes que impactan:

IVA, que representa una carga significativa sobre el precio final

Ingresos Brutos, que varía según la jurisdicción

Tasas municipales que se suman a la cadena de costos

Otros gravámenes que terminan agregando presión sobre los precios finales

En algunos productos, la suma de impuestos representa una parte decisiva del valor que paga el consumidor.

A eso se agregan costos logísticos elevados, dificultades de financiamiento y estructuras comerciales acostumbradas a operar con poca competencia durante años de economía cerrada.

El resultado es una combinación explosiva: salarios bajos en términos internacionales, pero precios comparables con los de países desarrollados. El informe de IERAL muestra justamente esa paradoja.