La apertura del mercado genera preocupación en el sector productivo, que advierte sobre riesgos para el empleo y el futuro de las fábricas locales

La industria metalúrgica argentina enfrenta una paradoja que inquieta al sector. Elio Del Re, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), lanzó una advertencia contundente sobre el impacto de la apertura importadora.

El diagnóstico es preocupante. Si la economía argentina empieza a crecer, la recuperación se la llevarán los productos importados, no la industria local. Esa es la conclusión a la que llegó Del Re tras analizar los datos del último año.

"Queremos que la Argentina tenga trabajo, porque no podemos seguir separando al consumidor del trabajador", afirmó el empresario. El trabajador también es consumidor, remarcó, y cuando pierde su empleo, deja de consumir.

La preocupación del sector tiene fundamentos concretos. Durante el año pasado hubo meses en los que las importaciones metalúrgicas crecieron casi 80%. El impacto sobre la producción nacional fue inmediato.

En diálogo con Ahora Play, Del Re explicó que esa tendencia empezó a desacelerarse recientemente. Pero el motivo no es alentador.

La desaceleración no ocurre porque los productos nacionales estén recuperando mercado. Simplemente se vende menos en general: caen tanto las ventas de productos nacionales como las de importados, debido a la retracción del consumo.

Los números del Indec muestran una realidad contradictoria. En marzo, la actividad económica registró un repunte intermensual del 3,5%, luego de la caída del 2,1% observada en febrero.

La variación interanual alcanzó el 5,5%. El acumulado del año se ubicó en 0,4%.

Pero ese rebote no se traduce en mejores perspectivas para la industria local. El último reporte de Adimra lo confirma: aunque las importaciones cayeron 7,6% interanual en marzo, el flujo volvió a crecer respecto de febrero.

La entidad señaló: "En un contexto de baja utilización de la capacidad instalada y caída de la actividad local, esta dinámica continúa presentando un desafío para la producción nacional".

Qué herramientas pide la industria para competir con China

Del Re fue claro al plantear las demandas del sector. No piden medidas excepcionales ni proteccionismo extremo.

"Estamos pidiendo que lo mismo que hacen los países industriales del mundo para nivelar la cancha", explicó. Aranceles, normas técnicas, medidas anti-dumping, valores criterio. Hay muchas herramientas disponibles.

"No estamos pidiendo nada raro", enfatizó. Lo que solicitan es equiparar los subsidios que reciben los productores orientales contra la falta de subsidios en Argentina.

El empresario describió la dimensión real del problema. Al competir con países como China, no se trata de una disputa entre empresas, sino de pequeñas y medianas empresas argentinas enfrentando a un sistema industrial respaldado por políticas de financiamiento y subsidios estatales masivos.

China produce el acero que necesita el mundo entero. Tiene la capacidad instalada para abastecer la demanda global completa. Es una escala que ningún país puede igualar actuando solo.

"Los países que cuidan el trabajo buscan mecanismos para evitar una invasión desmedida y desigual de productos chinos", aseguró Del Re.

Por qué reducir impuestos no alcanza para competir

El titular de Adimra desmintió una idea repetida: que bajar impuestos resuelve el problema de competitividad.

El año pasado realizaron un estudio comparando las principales economías de América Latina: México, Brasil y Argentina. Argentina tenía 10 puntos porcentuales más en el análisis de los impuestos más elevados.

"Con esa diferencia, es imposible competir con todo el arsenal de herramientas que tiene China", sostuvo. Reducir impuestos es importante, pero no alcanza.

"Hay que trabajar sistémicamente en muchos aspectos", concluyó el empresario.

Los números dramáticos de la actividad metalúrgica

Los datos de Adimra revelan la profundidad de la crisis sectorial. La producción metalúrgica cayó 4,3% interanual en abril. También retrocedió 1,3% frente al mes anterior.

En lo que va del año, acumula una retracción del 6,2%.

La utilización de la capacidad instalada fue de 40,9%. Registra una caída de 6,0 puntos porcentuales respecto al mismo período del año previo. Se encuentra en uno de sus niveles más bajos en términos históricos.

El empleo también sufre el impacto. Se observa una caída interanual de 2,3% y una disminución de 0,1% con respecto al mes pasado.

Las expectativas no son optimistas. La mayoría de las empresas no espera cambios en su producción para los próximos tres meses.

En un contexto de bajos niveles de actividad, predomina la cautela entre los industriales metalúrgicos argentinos.