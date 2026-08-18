El Paso Cristo Redentor reabre este martes tras más de un mes cerrado por las nevadas, pero al comienzo solo permitirá el tránsito de camiones hacia Chile

Mendoza reabrirá este martes el Paso Internacional Cristo Redentor, aunque la habilitación será gradual y estará limitada inicialmente al transporte de cargas. Durante más de un mes, el corredor internacional permaneció cerrado por las fuertes nevadas registradas en alta montaña.

Cristo Redentor: cómo será la circulación hacia Chile

La primera etapa de la reapertura se extenderá entre el martes 18 y el jueves 20 de agosto. En esas jornadas, solamente podrán avanzar camiones de carga terrestre desde Argentina hacia Chile, entre las 9 y las 21 horas de Argentina.

El recorrido habilitado llegará hasta Guardia Vieja, del lado chileno. Las autoridades indicaron además que tendrán prioridad los transportistas que ya hayan completado la documentación y permanezcan en la playa de estacionamiento del ACI Uspallata.

A partir del viernes 21 y hasta el sábado 22, el esquema se invertirá: quedará permitido exclusivamente el tránsito de camiones que ingresen desde Chile hacia Argentina, en el mismo horario.

Según lo informado por las autoridades, después de ese período se prevé recuperar la circulación en ambos sentidos.

Por qué todavía no habilitan el paso turístico

La reapertura no implica todavía el regreso de los viajes turísticos. Las autoridades resolvieron mantener suspendida la circulación de vehículos particulares, colectivos y otros medios destinados al turismo interno desde Uspallata.

La decisión responde a la necesidad de priorizar el movimiento de cargas y garantizar condiciones seguras en el corredor internacional.

Desde la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras señalaron que "las condiciones de seguridad son indispensables, por lo tanto, en coordinación realizada con autoridades provinciales y dada las circunstancias, queda suspendido el turismo interno desde Uspallata, ya que tendrá prioridad la circulación del transporte de carga".

Por ahora, no existe una fecha confirmada para la habilitación general. El organismo anticipó que "oportunamente se comunicará las condiciones de apertura para turismo (vehículos menores, buses, etcétera) para dar transitabilidad segura, como así también, las bandas horarias que permitan normalizar sus respectivas actividades".

La importancia del Cristo Redentor para el comercio exterior

El Paso Internacional Cristo Redentor constituye uno de los principales corredores terrestres entre Argentina y Chile y tiene un papel estratégico para el transporte de mercaderías.

La conexión permite trasladar cargas hacia los puertos ubicados sobre el océano Pacífico y vincula la zona de Las Heras, en Mendoza, con el área de Valparaíso, en Chile.