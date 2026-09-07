La liquidación de divisas llegó a u$s2.751 millones en agosto, mientras maíz, trigo y girasol registraron fuertes volúmenes de exportación

La agroindustria exportadora argentina mantuvo durante julio y agosto un elevado nivel de actividad, con máximos históricos en varios registros de exportación y molienda. Los datos relevados por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) en su Monitor Agroindustrial reflejan además un importante flujo de divisas y un mayor ritmo de comercialización por parte de los productores.

El ingreso de dólares del sector alcanzó en agosto los u$s2.751 millones, cifra que representa un aumento del 51,3% interanual y el tercer mayor registro para ese mes en los últimos 25 años. Frente a julio, en cambio, se produjo una disminución del 7%.

Con ese resultado, el complejo agroexportador acumuló u$s19.048 millones entre enero y agosto. El monto se ubicó 12% por encima del promedio histórico correspondiente al período 2008-2025, aunque quedó 11% por debajo del nivel alcanzado durante los primeros ocho meses de 2025.

De acuerdo con el relevamiento, el acumulado de 2026 constituye además el segundo mejor resultado de los últimos cuatro años y el cuarto más elevado de las últimas 19 temporadas para ese período.

Maíz marca un máximo histórico de exportaciones

Dentro de los principales cultivos, el maíz sobresalió por el volumen de operaciones registrado. Los embarques de julio totalizaron 5.473 mil toneladas, una cifra inédita para ese mes desde que existen registros.

El desempeño mensual también elevó el volumen acumulado de los primeros siete meses del año. En ese período, las exportaciones de maíz llegaron a 25.442 mil toneladas, con un crecimiento del 14,9% frente a enero-julio de 2025. También se trata del mayor volumen histórico para ese tramo del año.

El trigo mostró otra variación significativa. Durante julio se despacharon 600 mil toneladas, el cuarto mayor registro para ese mes desde 2021. Entre enero y julio, los embarques alcanzaron 11.580 mil toneladas, un 52,5% más que en igual período del año pasado.

El complejo girasol completó el cuadro de máximos registrados durante julio. Las exportaciones de grano fueron de 62 mil toneladas, mientras que las de harina alcanzaron 222 mil toneladas. Ambos valores constituyeron récords históricos para ese mes.

La industria aceitera opera con 84% de capacidad utilizada

La actividad exportadora estuvo acompañada por un alto nivel de procesamiento industrial. En julio, las plantas aceiteras utilizaron el 84% de su capacidad instalada, seis puntos porcentuales por encima del registro de un año atrás.

El indicador marcó además el tercer mes consecutivo por encima de ese nivel. Dentro de la molienda realizada durante julio, la soja importada explicó el 23% del total.

En términos de volumen, el procesamiento de soja alcanzó 4.146 mil toneladas durante julio. Fue el segundo mayor registro para ese mes desde 2021, pese a que representó una baja de 0,8% respecto de junio.

El acumulado enero-julio llegó a 23.964 mil toneladas, apenas 0,2% por encima del nivel registrado durante los mismos meses de 2025.

La evolución fue diferente para el girasol. Las plantas procesaron 547 mil toneladas en julio, el máximo para ese mes desde 2021. En los primeros siete meses del año, la molienda acumuló 3.422 mil toneladas, un incremento del 25,4% interanual.

Los subproductos muestran comportamientos diferentes

Los resultados también fueron dispares entre los distintos productos derivados de la industrialización:

La harina de soja registró exportaciones por 2.430 mil toneladas en julio, el cuarto mayor volumen para ese mes desde 2021. Sin embargo, el acumulado de enero a julio, de 15.066 mil toneladas, quedó 1,9% por debajo del registrado en 2025.

registró exportaciones por toneladas en julio, el cuarto mayor volumen para ese mes desde 2021. Sin embargo, el acumulado de enero a julio, de 15.066 mil toneladas, quedó 1,9% por debajo del registrado en 2025. El aceite crudo de soja tuvo despachos por 5 74 mil toneladas en julio, el segundo mayor volumen para ese mes desde 2021. En los primeros siete meses, las exportaciones alcanzaron 3.414 mil toneladas, con una caída del 6,1% frente al mismo período del año anterior.

tuvo despachos por 5 en julio, el segundo mayor volumen para ese mes desde 2021. En los primeros siete meses, las exportaciones alcanzaron 3.414 mil toneladas, con una caída del 6,1% frente al mismo período del año anterior. El complejo girasol presentó una evolución más favorable. Los pellets de girasol sumaron 1.265 mil toneladas en lo que va del año, un 54,1% más que en 2025.

presentó una evolución más favorable. Los pellets de girasol sumaron en lo que va del año, un 54,1% más que en 2025. El aceite de girasol, en tanto, acumuló 1.110 mil toneladas, con un crecimiento interanual del 42,4%.

Los productores aceleraron la comercialización

El mayor movimiento también alcanzó a las ventas realizadas por los productores durante agosto.

En el caso del maíz, las operaciones del mes totalizaron 7.654 mil toneladas. El volumen fue 47% superior al de julio y representó más del doble del promedio mensual de los últimos 12 meses, calculado en 3.706 mil toneladas.

La comercialización de soja alcanzó en agosto 3.248 mil toneladas. A pesar del volumen vendido, todavía permanece sin precio fijado una parte importante de la producción correspondiente a la campaña 2025/26. Según el Monitor Agroindustrial de Ciara-CEC, el 51% de esa producción todavía no tiene precio fijado.