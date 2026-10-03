Tras 20 años, Argentina reabrió un mercado de carne de más de u$s3.000 millones anuales

Por primera vez desde 2006, la carne argentina podrá ser exportada al mercado de Japón, que hace poco también había comenzado a aceptar el pollo argentino

El comercio exterior agroindustrial de la Argentina alcanzó un nuevo hito histórico. Tras dos décadas de complejas tratativas bilaterales que se habían planteado por primera vez en 2006, las autoridades sanitarias de Japón acordaron los requisitos para habilitar el ingreso de carne bovina y lengua proveniente de las zonas del territorio nacional reconocidas como libres de fiebre aftosa con vacunación. De esta manera, el país asiático abre las puertas al grueso de la producción ganadera argentina, completando la habilitación sanitaria para todo el país que hasta ahora se limitaba únicamente a la región patagónica (libre de aftosa sin vacunación), cuya representatividad exportadora resulta marginal.

La reapertura del mercado nipón —considerado entre los más exigentes del mundo en materia sanitaria e inocuidad alimentaria— fue el resultado de un trabajo articulado entre el Ministerio de Economía, la Cancillería y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Las gestiones cobraron un impulso decisivo a partir de 2024 cuando el Gobierno fijó el destino como prioridad, culminando en febrero de 2026 cuando el Comité de Sanidad Animal japonés dictaminó que el riesgo de introducción de aftosa mediante carne deshuesada del norte argentino resulta extremadamente bajo bajo los protocolos adecuados. El anuncio formal se concretó en Tokio en el marco de un encuentro institucional con el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón (MAFF), importadores locales y la participación del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

Argentina vuelve a venderle carne bovina a Japón tras 20 años

Japón se posiciona como uno de los mayores compradores globales de carne vacuna, con importaciones anuales que superan los u$s3.000 millones. El acuerdo comprende a la carne deshuesada con proceso de maduración e incluye de forma destacada a la lengua bovina, un producto con altísima demanda en la gastronomía japonesa que suele servirse a la parrilla y cuyo interés ya generó expectativas en la industria frigorífica local. Los primeros embarques se iniciarán una vez que los técnicos del MAFF completen las auditorías e inspecciones presenciales en los frigoríficos argentinos interesados.

Argentina podrá volver a exportar carne a Japón, que tiene especial interés en la lengua

El antecedente del pollo: reapertura de la carne aviar y ovoproductos

Este logro en el sector vacuno se suma a la reciente reapertura del mercado japonés para la carne aviar y sus derivados, oficializada a principios de septiembre de 2026. En aquella oportunidad, el MAFF levantó la suspensión sanitaria que pesaba sobre los productos avícolas nacionales, tras certificar las garantías de control del SENASA tanto para carnes y derivados como para huevos y ovoproductos elaborados a partir de aves faenadas en el país.

El reingreso de la avicultura argentina a Japón representa una oportunidad de volumen significativo, considerando que las importaciones globales del país asiático rondaron en el último año los u$s1.400 millones en carne aviar y u$s117 millones en productos del huevo. Con modelos de Certificados Veterinarios Internacionales (CVI) ya unificados y un período de transición de dos meses, la cadena avícola y la ganadera vuelven a consolidar de manera conjunta la presencia argentina en una de las plazas más codiciadas de Asia.