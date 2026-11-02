El agro liquidó u$s2.880 millones en octubre y logró su mayor registro en 25 años

El ingreso de divisas creció 157% interanual, pero cayó 10% frente a septiembre y el balance de los primeros diez meses quedó 14% debajo de 2025

La liquidación de divisas del sector agroexportador sumó u$s25.156 millones entre enero y octubre de 2026. El resultado quedó 14% por debajo del registrado durante el mismo tramo del año pasado, pese al fuerte repunte que mostró octubre.

En el décimo mes del año, las ventas al exterior de granos y derivados generaron ingresos por u$s2.880 millones. Según informó este lunes la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), se trató del valor más alto para un octubre en los últimos 25 años.

La comparación con el mismo mes de 2025 muestra un incremento del 157%. Sin embargo, ese porcentaje está atravesado por un antecedente excepcional: en septiembre del año pasado, el Gobierno eliminó temporalmente los derechos de exportación. La decisión concentró una importante cantidad de liquidaciones en ese período y redujo los montos ingresados durante los meses posteriores.

En la comparación inmediata, octubre tampoco superó a septiembre de este año: la liquidación de dólares retrocedió 10% respecto del mes anterior. De este modo, el récord para el décimo mes del calendario convivió con una caída mensual y con un acumulado anual inferior al de 2025.

Maíz, soja y trigo: los productos que impulsaron las liquidaciones

La actividad comercial del complejo cerealero y oleaginoso explicó buena parte del movimiento de octubre. Ciara-CEC destacó el volumen de operaciones y embarques de maíz, la continuidad de la molienda de soja con destino exportador y los despachos de trigo de la campaña 2025/26.

En el caso del cereal, la entidad señaló que las exportaciones se concretaron en un contexto internacional que ofreció condiciones favorables para aprovechar oportunidades comerciales.

"El mes de octubre se caracterizó por un flujo de ventas y embarques de maíz, así como una molienda de soja de exportación sostenida, acompañada por despachos de trigo de cosecha 25/26 en una ventana de oportunidad frente al contexto internacional propicio y que comparado con octubre de 2025 este mes significó un aumento del 157%", explicaron desde Ciara-CEC.

Cuántos dólares del campo todavía podrían ingresar al mercado

El récord de octubre se produjo en un escenario en el que todavía existe una importante cantidad de producción agrícola pendiente de comercialización. Un relevamiento de la consultora GEIT Agropecuario, publicado por iProfesional el 19 de octubre, calculó que había u$s15.140 millones en granos cosechados que aún no tenían precio fijado. El monto corresponde a soja, maíz y girasol de la campaña 2025/26.

La soja concentra la mayor parte de ese valor potencial, con unos u$s9.490 millones .

concentra la mayor parte de ese valor potencial, con unos . El maíz representa otros u$s4.600 millones ,

representa otros , El girasol aporta alrededor de u$s1.050 millones

La estimación contempla tanto mercadería que todavía no se vendió como operaciones realizadas cuyo precio aún no fue establecido.

De todos modos, ese volumen no implica que los dólares vayan a ingresar de inmediato. La decisión de vender depende, entre otros factores, de las cotizaciones internacionales y de las expectativas sobre la evolución del tipo de cambio. El informe de GEIT también señala diferencias entre cultivos: mientras los productores mantienen una parte de la soja sin comercializar, adelantaron ventas de maíz.

Por qué la liquidación no coincide con el momento del embarque

El ingreso de divisas tampoco se produce necesariamente cuando los productos salen del país. Según un análisis publicado por iProfesional, las empresas suelen liquidar los dólares antes de concretar las exportaciones: en el caso de los granos, el plazo ronda los 30 días, mientras que para los aceites y las harinas proteicas puede extenderse hasta 90 días.

Por eso, los movimientos mensuales pueden responder a operaciones comerciales realizadas semanas antes. Los cambios en las retenciones, las condiciones climáticas, los precios internacionales y el ritmo de la campaña también influyen en el calendario de ventas y en el ingreso de divisas.