Las cripto arrancan octubre con subas generalizadas; Bitcoin y Ethereum lideran el repunte, aunque persisten riesgos por el cierre del Gobierno de EE. UU.

El mercado de criptomonedas inicia octubre con un sesgo alcista. Bitcoin (BTC) mantiene un avance cauteloso tras superar los u$s120.000, marcando su nivel más alto desde agosto, según registros de Binance. Ethereum (ETH) acompaña el movimiento y se aproxima a los u$s4.500, mientras que otras monedas como XRP, Solana (SOL) y Bitcoin Cash (BCH) reportan incrementos de entre 2% y 4%. Dogecoin (DOGE), Cardano (ADA) y Tron (TRX) operan con ligeros cambios.

En términos generales, el valor total del mercado cripto subió cerca de 1% en las últimas 24 horas. Los analistas interpretan este comportamiento como una señal de que octubre podría consolidarse como un mes alcista para los activos digitales. Además, las expectativas de nuevos desarrollos tecnológicos y la implementación de actualizaciones en la red de varias altcoins generan confianza entre los operadores.

De este modo, el fenómeno recibe el apodo de "Uptober", dado que históricamente el décimo mes ha coincidido con fuertes revalorizaciones de Bitcoin, ahora respaldadas por un contexto macroeconómico favorable. Los expertos recuerdan que, si bien octubre suele ser un mes positivo, la volatilidad inherente al mercado cripto mantiene siempre riesgos importantes, especialmente ante cambios en regulaciones internacionales.

Riesgos por el cierre parcial del Gobierno estadounidense

A pesar del optimismo, el mercado enfrenta un factor de incertidumbre: el "shutdown" de la administración estadounidense. Esta situación podría impedir la publicación del informe oficial de empleo de EE. UU. programado para este viernes, privando a la Reserva Federal (Fed) de una referencia clave de cara a su reunión de política monetaria del 28 y 29 de octubre.

Frente a la falta de datos oficiales, los inversores siguen de cerca los informes de firmas privadas. Un ejemplo es el de la consultora ADP, que recientemente difundió cifras que muestran un deterioro en el mercado laboral estadounidense, lo que añade un matiz de cautela al repunte de las criptomonedas.

Este escenario obliga a los operadores a equilibrar la euforia de los recientes aumentos con la prudencia ante posibles ajustes macroeconómicos, recordando que los movimientos de Bitcoin y Ethereum suelen anticipar tendencias en el resto del mercado digital.

Bitcoin supera los u$s120.000 y el mercado se ilusiona con dos escenarios alcistas

El mercado de las criptomonedas inició octubre con una señal clara: Bitcoin (BTC) volvió a moverse con decisión después de varias semanas de rango lateral, impulsado por factores macroeconómicos en Estados Unidos y por movimientos corporativos que refuerzan la confianza en el activo digital más importante del mundo.

La reacción se dio en un contexto en el que el cierre del Gobierno norteamericano no generó un shock negativo en los mercados, sino que terminó actuando como un catalizador para los activos considerados reserva de valor. Tanto el oro como BTC se movieron al alza en la primera jornada del mes, mostrando que los inversores se están refugiando en alternativas ante la incertidumbre política.

El token llegó pasó la zona de u$s120.000 al cierre del miércoles. Este movimiento despertó expectativas renovadas de que octubre puede marcar un quiebre en la tendencia reciente y hasta la posibilidad de un récord histórico o ATH (all time high).

Los datos de empleo en EE.UU., publicados en las últimas horas, actuaron como otro motor. El informe mostró una creación de puestos de trabajo mucho menor a la esperada, lo que fortaleció la percepción de que la Reserva Federal se inclinará por un recorte de tasas en su reunión de octubre.

Según la herramienta FedWatch de CME Group, los mercados descuentan mayoritariamente una baja de 0,25 puntos porcentuales. Para Bitcoin, esto significa un contexto más favorable: tasas más bajas implican mayor liquidez y más apetito por activos de riesgo, entre ellos las criptomonedas

Varios analistas remarcaron que la cotización está "probando resistencias como si no existieran" y que, en caso de superar con claridad los máximos de septiembre, los bajistas perderían argumentos. El analista Emiliano Luque subraya que "BTC está intentando romper su rango mensual ya desde el primer día del nuevo mes, lo que suele ser una señal técnica de fortaleza".