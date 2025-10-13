La RAZÓN clave por la que las criptomonedas se dispararon HOY

El mercado cripto anota importantes subas generalizadas, luego de un fin de semana complicado, el cual se caracterizó por profundas bajas

Las criptomonedas muestran una fuerte recuperación en el día de hoy, luego de experimentar un fin de semana con profundas bajas debido a la fuerte tensión comercial entre Estados Unidos y China.

De esta forma, bitcoin cotiza por encima de los u$s115.000, al momento de redactar la presente nota, luego de haber perforado el piso de los u$s110.000 el viernes, momento en el que se registró una caída superior al 12%.

Asimismo, ether retrocedió un 16% y perdió el soporte de los u$s3.700 en ese mismo lapso. De esta forma, la altcoin más importante del mercado opera cerca de los u$s4.100, luego de repuntar más del 7% en la última jornada.

Por otra parte, criptomonedas como Binance Coin (BNB), XRP, Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) y Cardano (ADA) reflejaron subas significativas en este inicio de jornada. De hecho, varias mostraron alzas de dos dígitos.

Por qué las criptomonedas subieron hoy

Luego de que el mercado atravesara una de las semanas más complicadas de su historia reciente, en especial por las tensiones entre Estados y China, el mercado recuperó parte del optimismo.

El anuncio de aranceles del 100% sobre productos chinos y medidas agresivas relacionadas con el comercio de tierras raras derivaron en un fuerte movimiento de aversión al riesgo, lo que aceleró el desapalancamiento y derivó en aproximadamente 20 mil millones de dólares en liquidaciones en tan solo un día.

Cabe recordar que se trata de uno de los mayores volúmenes registrados. Este efecto amplificó la presión vendedora sobre Bitcoin y Ethereum, contribuyendo a la caída pronunciada observada en el mercado.

"Desde la perspectiva de Bitget, aunque la volatilidad a corto plazo podría persistir, con el BTC potencialmente poniendo a prueba la zona psicológica de los 100.000 dólares y el ETH la región de los 3.600, esta corrección cumple un papel importante al reducir posiciones especulativas excesivamente apalancadas y crear condiciones más saludables para un nuevo ciclo de acumulación", detallaron a iProfesional.

Asimismo, desde el exchange señalan que bitcoin muestra señales de estabilización en línea con los u$s113.700 con una resistencia inmediata en el rango de u$s115.000 a u$s116.500.

"Un cierre diario consistente por encima de ese nivel, especialmente acompañado de un flujo robusto hacia ETFs spot, podría abrir espacio para un nuevo testeo de los u$s125.000. El soporte inmediato se encuentra cerca de los u$s108.000, mientras que los u$s100.000 representan un punto crítico en caso de que la presión vendedora se intensifique", resaltaron.

A corto plazo, desde Bitget detallan que es probable que el mercado se consolide entre los u$s108.000 y los u$s116.500, mientras asimila los recientes choque macroeconómicos.

"A mediano plazo, la perspectiva sigue siendo constructiva: proyectamos que el BTC retome niveles en torno a los 130.000 dólares y que el ETH alcance los 4.800, impulsados por flujos institucionales provenientes de ETFs y DATs, además del creciente interés global por activos alternativos", consideran desde el broker.

No obstante, creen que es probable que la volatilidad estructural probablemente se mantenga elevada debido al contexto político y económico internacional.

El mercado cripto y el problema entre Donald Trump y China

Los hechos de extrema volatilidad en los mercados suelen tener raíz en inconvenientes internacionales y esta vez no fue la excepción.

El pasado viernes, Donald Trump amenazó a China con imponer aranceles del 100% a sus productos y rechazó una reunión con su par chino, Xi Jinping, prevista originalmente en la agenda bilateral. Esto generó un impacto inmediato en los mercados globales, en especial, el cripto.

Las declaraciones de Trump se dieron tan solo un día después que China tomara la decisión endurecer nuevamente los controles sobre la exportación de tierras raras, uno de los recursos más importantes para la industria tecnológica estadounidense.

Luego de este accionar, China anunció nuevas tasas portuarias para buques de propiedad, operación o pabellón estadounidense, las cuales entrarán en vigencia a partir del 14 de octubre. Dichos gravámenes replican las tasas portuarias que Estados Unidos había introducido a principios de año para embarcaciones vinculadas con China.

Al mismo tiempo, el regulador antimonopolio chino lanzó una investigación sobre la empresa tecnológica Qualcomm, lo que dejó en evidencia la disposición de Beijing de ampliar las represalias que van más allá del ámbito comercial y logístico.

Sin embargo, en el día de ayer se dieron mensajes que fueron más conciliadores. El presidente de los Estados Unidos escribió en sus redes sociales: "¡No se preocupen por China, todo estará bien!", y añadió que Estados Unidos "quiere ayudar a China, no perjudicarla".

Asimismo, desde Beijing se moderó el tono. El Ministerio de Comercio chino se refirió el domingo sobre los nuevos controles que se aplican a tierras raras como una respuesta a las recientes medidas estadounidenses y aseguró: "No queremos una guerra arancelaria, pero tampoco le tememos".

Con esta moderación, el optimismo parece haber vuelto al mercado cripto que hoy se tiñó de verde, luego de enormes bajas que principalmente se dieron entre el viernes y el sábado.