Errol Musk asegura que las criptomonedas dominarán las finanzas globales y revela detalles sobre las inversiones digitales de su familia

Para Errol Musk, el padre del creador de Tesla, el sistema financiero tradicional atraviesa sus últimos días. En diálogo con Vladimir Arkhireysky, editor en jefe de la edición rusa de BeInCrypto, el ingeniero sudafricano sostuvo que el modelo actual ya no tiene vigencia y será reemplazado por nuevas herramientas digitales.

"No tengo duda de que las criptomonedas serán el futuro de las finanzas. El modelo antiguo ha llegado a su fin, está terminado", declaró. "La nueva forma de administrar el dinero claramente son las criptomonedas".

Transferencias sin fronteras: la ventaja clave

Desde su experiencia personal, Musk padre remarcó las limitaciones del sistema bancario internacional. Según explicó, mover dinero entre países mediante bancos puede resultar extremadamente complejo, mientras que las criptomonedas permiten operaciones inmediatas.

Según Errol, "es una forma increíble de mover dinero. Por ejemplo, si estoy en Sudáfrica y quiero traer dinero de América a través de un banco, es imposible. Lo hacen imposible a través del banco. Si acudo a mis amigos que usan criptomonedas, lo hacen de inmediato, sin problema".

Además, comentó haber tenido contacto con referentes del ecosistema como Changpeng Zhao y afirmó haber recibido pagos digitales sin intermediación bancaria.

Interés creciente, pero sin inversiones propias

A pesar de su visión optimista, Musk reconoció que todavía no participa activamente en el mercado cripto. Se definió como alguien "chapado a la antigua", aunque mostró curiosidad por aprender más sobre este universo.

"Sé poco sobre eso, pero es algo grande. Todavía soy chapado a la antigua. Tengo una tarjeta bancaria", añadió. "En general, no soy un experto, pero claramente es algo fascinante".

Las criptomonedas en la familia Musk

El empresario también aportó datos poco conocidos sobre la exposición de su familia a los activos digitales. Según indicó, sus hijos, entre ellos Elon Musk, tendrían una importante tenencia de Bitcoin.

"Sé que suena astronómico. Elon y Kimbal, mis dos hijos, tienen 23,400 BTC", resaltó. De confirmarse, esa cifra superaría ampliamente las reservas de compañías como Tesla y SpaceX, que también mantienen posiciones en criptomonedas

La familia no solo habría operado con Bitcoin. Musk relató un episodio en el que recibieron un pago en Solana, cuyo valor en ese momento superaba el millón de rublos. "Fue extraño recibir ese pago en criptomonedas. Recibimos Solana en ese entonces, valía mucho más, y salimos en el pico", sostuvo.

Un perfil directo y experimentado

Nacido en 1946, Errol Musk desarrolló su carrera en ingeniería, aviación y negocios vinculados a bienes raíces y minería en África. Con un estilo frontal, suele opinar sin rodeos tanto sobre sus hijos como sobre los cambios estructurales en la economía global.