Bitcoin supera los 85.000 dólares y vuelve a niveles de enero

El auge de activos digitales vuelve a captar la atención mientras el instrumento financiero en Wall Street registra niveles históricos de demanda

itcoin volvió a colocarse por encima de los u$s85.000 y alcanzó su precio más alto desde enero de 2026, en una jornada marcada por el ingreso de capital a los fondos cotizados vinculados con la criptomoneda y por una mejora en el comportamiento general de los activos de riesgo.

La principal criptomoneda del mercado llegó este lunes 21 de septiembre a un máximo intradiario de alrededor de u$s85.166, según datos citados por medios financieros internacionales. El movimiento extendió la recuperación registrada desde mediados de agosto y llevó a Bitcoin a superar nuevamente una zona de precios que había perdido durante la corrección de los últimos meses.

El avance se produce después de varias semanas de movimientos irregulares y vuelve a colocar en el centro del mercado la discusión sobre el futuro de Bitcoin y sobre los factores que pueden sostener el precio en las próximas semanas.

Bitcoin había cerrado agosto cerca de los u$s77.830 y durante septiembre atravesó períodos de salidas de fondos y presión vendedora. A mediados de mes, el precio llegó a ubicarse por debajo de los u$s76.000, antes de iniciar una nueva recuperación.

Bitcoin vuelve a superar los u$s85.000 y recupera terreno perdido

La cotización de Bitcoin avanzó con fuerza durante las últimas ruedas y este lunes superó los u$s85.000 por primera vez en aproximadamente ocho meses. El máximo alcanzado durante la jornada fue de u$s85.166, mientras que la criptomoneda también registró una suba cercana al 5% respecto de la rueda anterior en algunos momentos de la sesión.

El movimiento representa una recuperación frente al retroceso registrado durante buena parte de 2026. El máximo histórico de Bitcoin había sido establecido en octubre de 2025, cuando llegó a superar los u$s126.000. Por lo tanto, aun con el rebote actual, la cotización permanece por debajo de aquel nivel.

La recuperación también modificó el comportamiento de Bitcoin durante septiembre. Después de comenzar el mes con jornadas de ventas, la criptomoneda logró recuperar terreno y avanzar nuevamente hacia los u$s80.000. El impulso se aceleró durante las últimas sesiones hasta alcanzar la zona de u$s85.000.

El comportamiento de septiembre se produce además después de una fuerte recuperación en agosto. Según datos de mercado, Bitcoin había registrado durante ese mes una suba cercana al 25% y llegó a superar los u$s80.000 antes de atravesar una nueva corrección.

Los ETF de Bitcoin concentran la atención con flujos millonarios

Uno de los factores que el mercado sigue de cerca es el comportamiento de los fondos cotizados que replican el precio de Bitcoin. Estos instrumentos permiten obtener exposición a la criptomoneda mediante productos negociados en mercados tradicionales, sin que el inversor tenga que comprar y custodiar directamente los bitcoins.

Los ETF de Bitcoin al contado permiten obtener exposición a la criptomoneda mediante productos negociados en mercados tradicionales y se han convertido en uno de los principales canales mediante los cuales inversores institucionales y tradicionales acceden al mercado de Bitcoin.

Los ETF de Bitcoin al contado tuvieron durante septiembre varias jornadas con fuertes entradas de capital. El 3 de septiembre, por ejemplo, los fondos estadounidenses registraron ingresos netos por aproximadamente u$s730,87 millones, la mayor entrada diaria desde enero. BlackRock, a través de su ETF iShares Bitcoin Trust, concentró cerca de u$s454 millones de ese flujo.

Los movimientos, sin embargo, no fueron uniformes durante todo el mes. También hubo sesiones con salidas importantes. El 15 de septiembre, los ETF estadounidenses registraron retiros netos por unos u$s450 millones y el 16 de septiembre volvieron a registrar salidas por aproximadamente u$s296 millones.

La información disponible muestra, por lo tanto, un mercado en el que la demanda institucional continúa activa, aunque alterna jornadas de ingreso y salida de capital. El 18 de septiembre, por ejemplo, los fondos registraron una nueva entrada neta significativa según diferentes registros de seguimiento de flujos.

Qué ocurre con la regulación de las criptomonedas en Estados Unidos

La evolución de Bitcoin también se desarrolla en un contexto de cambios regulatorios en Estados Unidos. El proyecto conocido como Clarity Act, destinado a establecer un marco regulatorio para los activos digitales, no consiguió avanzar como estaba previsto y su situación introdujo incertidumbre entre los participantes del mercado.

A pesar de ese escenario, durante las últimas jornadas aparecieron otras señales regulatorias vinculadas con los activos digitales. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, SEC, otorgó una exención temporal de cinco años para determinadas plataformas que operan con valores tokenizados mediante tecnología blockchain. La medida fue interpretada por participantes del mercado como una señal relacionada con el desarrollo de instrumentos financieros basados en blockchain.

El comportamiento de Bitcoin muestra que la falta de aprobación de una legislación integral no impidió que el mercado retomara el movimiento alcista. Sin embargo, la regulación continúa siendo uno de los factores que los inversores siguen incorporando en sus decisiones.

El escenario también incluye la evolución de los productos financieros vinculados con criptomonedas y la participación de grandes administradoras de activos. La expansión de estos instrumentos modificó la forma en que determinados inversores acceden a Bitcoin y redujo la necesidad de operar directamente con billeteras y plataformas de criptomonedas.

La suba de tasas de la Reserva Federal y su impacto en Bitcoin

Otro elemento que forma parte del escenario actual es la política monetaria estadounidense. La Reserva Federal decidió el 16 de septiembre aumentar en 25 puntos básicos el rango objetivo de la tasa de fondos federales, que pasó a ubicarse entre 3,75% y 4%.

La decisión representó un cambio respecto de la política mantenida durante la reunión anterior de julio, cuando el organismo había dejado la tasa en un rango de entre 3,5% y 3,75%.

El incremento de las tasas suele ser seguido de cerca por los mercados financieros porque modifica el costo del dinero y puede alterar la demanda de activos considerados de mayor riesgo.

En sus proyecciones de septiembre, los integrantes del Comité Federal de Mercado Abierto ubicaron la mediana de sus estimaciones para la tasa de fondos federales en 4,1% para el cierre de 2026. Las mismas proyecciones contemplaron una inflación PCE de 3,7% para este año y de 2,3% para 2027.

Bitcoin, sin embargo, avanzó durante los últimos días pese al nuevo escenario de tasas. La evolución demuestra que el precio de la criptomoneda responde a una combinación de factores y no exclusivamente a las decisiones de la Reserva Federal.

La búsqueda de diversificación mantiene el interés por Bitcoin

La demanda de Bitcoin también está vinculada con la búsqueda de diversificación dentro de las carteras de inversión. La criptomoneda es utilizada por algunos participantes del mercado como un activo diferente de las acciones, los bonos y otros instrumentos financieros tradicionales.

A esto se suma la discusión sobre Bitcoin como alternativa frente a escenarios de inflación y pérdida de poder adquisitivo de las monedas. La utilización de este argumento varía según el perfil del inversor y el horizonte temporal, y Bitcoin continúa presentando movimientos de precios superiores a los de numerosos activos tradicionales.

La comparación con el oro también aparece en los análisis de mercado. Ambos activos son considerados por algunos inversores como alternativas para diversificar posiciones, aunque presentan características diferentes en materia de liquidez, volatilidad, estructura y funcionamiento.

El avance de los ETF permitió, además, incorporar Bitcoin a determinadas estrategias de inversión mediante instrumentos regulados que cotizan en mercados tradicionales. Esta vía amplió el acceso a la criptomoneda y modificó el perfil de algunos participantes del mercado.

¿Terminó el invierno cripto después de la recuperación?

La recuperación de Bitcoin reabrió la discusión sobre si el denominado invierno cripto quedó atrás. El concepto se utiliza para describir períodos prolongados de caída o estancamiento en el mercado de activos digitales.

Bitcoin llegó a su máximo histórico en octubre de 2025, por encima de los u$s126.000, y posteriormente atravesó una corrección que llevó el precio a niveles significativamente inferiores. Durante 2026, la cotización mostró distintas etapas de recuperación y retroceso antes de volver a superar los u$s85.000.

Matt Hougan, director de inversiones de Bitwise, sostuvo en declaraciones a CNBC que considera que el período de caída quedó atrás. El ejecutivo describió la etapa actual como una "primavera de las criptomonedas" y señaló que, en su opinión, podría tratarse del mercado alcista más fuerte y prolongado de la historia del sector.

La afirmación corresponde a la visión de Hougan y no constituye una proyección consensuada del mercado. La cotización de Bitcoin continúa expuesta a cambios en los flujos hacia ETF, las decisiones de los bancos centrales, las condiciones de liquidez, la regulación estadounidense y el comportamiento de los inversores.

Qué puede pasar con Bitcoin después de los u$s85.000

La superación de los u$s85.000 coloca nuevamente a Bitcoin en una zona que el mercado no observaba desde enero. La continuidad del movimiento dependerá de los flujos de los ETF de Bitcoin al contado, la política monetaria de la Reserva Federal, las nuevas medidas regulatorias en Estados Unidos y el comportamiento de los inversores institucionales.

También será relevante observar si la demanda puede mantenerse después de la recuperación registrada desde agosto. Los datos de septiembre muestran que las entradas y salidas de capital de los ETF continúan alternándose, por lo que todavía no existe un flujo uniforme durante todas las jornadas.

Bitcoin llega así a la segunda mitad de septiembre nuevamente por encima de los u$s85.000, con una recuperación que lo llevó a su mayor precio desde enero. El mercado seguirá atento a la evolución de los fondos cotizados, las decisiones de la Reserva Federal y las próximas señales regulatorias de Estados Unidos.