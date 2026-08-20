El Bitcoin pegó un salto, tocó los u$s73.000 y expertos anticipan hasta qué precio puede llegar

Las monedas digitales escalaron tras un combo de noticias positivas desde Estados Unidos. La mirada de analistas del sector sobre lo que puede venir

Expertos prevén que la criptomoneda mantendrá su tendencia alcista y estiman que el precio podría alcanzar nuevos máximos de hasta u$s190.000.

La recompra de bonos de EE.UU., el respaldo de Donald Trump y la liquidación de posiciones cortas aceleraron la suba de las criptomonedas.

El precio del Bitcoin subió un 10% en 24 horas y rozó los u$s73.000, impulsado por una mayor liquidez global y la baja de tasas de interés.

El alicaído Bitcoin se "despertó", escaló 10% en tan solo 24 horas y llegó a tocar los u$s73.000 este jueves 20 de agosto por la noche, por un combo de noticias positivas internacionales, que impulsaron a todas las criptomonedas. Por eso, los expertos del sector consultados por iProfesional pronostican que, si el escenario actual no se modifica, esta inversión puede llegar a recuperarse al nivel de los u$s80.000 e, incluso, algunos expertos arriesgan que puede acercarse al valor récord histórico de u$s130.000.

En concreto, en los últimos 5 días, el precio del Bitcoin escala cerca de 16% para llegar a superar ampliamente los u$s72.900, tras haberse ubicado durante más de dos meses en un nivel inferior a los u$s66.000.

De forma resumida esta alza en la cotización de la criptomoneda responde, principalmente, a diferentes noticias positivas que hubo en el plano mundial, como son la mayor liquidez institucional y a un clima de menor tasa de interés global, entre otras.

Este repunte sorpresivo y repentino también impactó de forma generalizada en el valor de las diversas criptomonedas, ya que Ethereum avanzó más de 18%, XRP un 17% y HYPE casi un 21%.

Por qué el Bitcoin subió en los últimos días

"Hubo un combo de noticias positivas desde Estados Unidos. Por un lado, el Tesoro americano anunció que va a comprar más bonos de largo plazo, lo que generó mejor clima para activos de riesgo. Por el otro, Donald Trump volvió a empujar fuerte la regulación de las criptomonedas y hasta habló de posibles compras de Bitcoin por parte del gobierno norteamericano. A eso se sumó que mucha gente que estaba apostando a la baja se tuvo que salir de apuro, y eso aceleró todo", resume Matías Bari, fundador de Satoshi Tango, a iProfesional.

Por ende, desde el sector cripto, se considera que hubo una combinación de factores que se reforzaron entre sí.

"El Tesoro de Estados Unidos aumentó las recompras de bonos de largo plazo, lo que bajó los rendimientos de estos instrumentos y mejoró el apetito por activos de riesgo, como el Bitcoin", agrega Carlos Peralta, director de Asuntos Corporativos de Bitso Argentina.

Por su parte, Carolina Gama, country manager para Argentina de Bitget, completa: "El rally está impulsado por mejores condiciones de liquidez tras la decisión del Tesoro de EE.UU. de duplicar sus recompras de deuda, además de un fuerte short squeeze".

De hecho, según CoinGlass, más de u$s1.000 millones en posiciones cortas de Bitcoin fueron liquidadas, llevando el total a un récord de u$s2.700 millones.

"El impulso también se ve reforzado por el renovado interés institucional, con u$s517,2 millones de entradas en los ETF (índices) spot de Bitcoin el miércoles, y por avances regulatorios, con el CLARITY Act ganando impulso y el Senado programando una votación clave para el 15 de septiembre", explica Gama.

Por ejemplo, este contexto mundial se reflejó en un "salto claro" en la cantidad de operaciones de usuarios argentinos.

"En el día de mayor actividad, en Bitso, las ventas representaron cerca de dos tercios de las operaciones totales (65%) frente a un 35% de compras, mientras que en los otros días la relación estuvo más pareja, cerca de 50/50. Es un patrón consistente con usuarios tomando ganancias tras la suba, más que con una ola de nuevas compras especulativas, debido a que la cantidad de compradores únicos se mantuvo estable día a día", afirma Peralta.

¿El precio del Bitcoin empieza a crecer?

Para algunos analistas reconocidos en esta inversión, el período bajista que tuvo el Bitcoin puede llegar a su fin, tal como pasó en otros momentos de su breve historia.

"Bitcoin viene de atravesar uno de los períodos de menor volatilidad de los últimos años. Históricamente, ha ido creciendo a través de ciclos, alternando bull y bear markets, y estas grandes compresiones de volatilidad, muchas veces, se produjeron cerca de momentos de transición entre ambos ciclos", resalta Manuel Ferrari, experto en criptomonedas, fundador de MimLabs e integrante de la ONG Bitcoin Argentina.

Como antecedentes, resalta el caso cuando, después del bear market de 2018, un período de volatilidad extremadamente baja precedió al rally que llevó a Bitcoin desde unos u$s4.000 a u$s14.000 durante 2019.

Algo similar ocurrió en 2022, cuando Glassnode registró niveles históricamente bajos de volatilidad, cuando Bitcoin cotizaba alrededor de u$s19.000. "Sin embargo, en ese caso apareció un evento extraordinario, como fue la quiebra de FTX, que provocó una nueva corrección y llevó el precio hasta aproximadamente u$s15.500, antes de comenzar la recuperación", recuerda Ferrari.

Y reflexiona: "Por eso considero que hay una probabilidad importante de que ya hayamos atravesado la etapa más profunda del actual bear market y estemos comenzando la transición hacia un nuevo ciclo alcista. Pero eso, de ninguna manera, significa que el camino vaya a ser lineal. Todavía estamos hablando de un activo de riesgo, con mucha volatilidad y con un mercado relativamente pequeño frente a otros activos de reserva de valor, como el oro. Por lo que un evento inesperado podría generar perfectamente una nueva corrección importante".

Qué precio puede alcanzar el Bitcoin

Para los distintos expertos del sector cripto consultados por iProfesional, la volatilidad actual llama a la cautela respecto a determinar cuál es el precio al que puede llegar el Bitcoin en los próximos meses, aunque algunos referentes se animan a arriesgar que puede llegar a superar los u$s75.000.

"Los análisis ubican los próximos techos técnicos en la zona de u$s75.000 a u$s80.000. La razón principal es la escasez de oferta: con la mayoría de los inversores reteniendo sus posiciones a largo plazo, cualquier suba en la demanda se traslada rápido al precio", opina Mariquena Otermin, CMO de la plataforma de pagos Bitwage.

Algo parecido opina Rodrigo Durán Guzmán, director de Comunicaciones de Notbank by CryptoMarket: "Más que proyectar un precio exacto, hay que observar zonas. Si Bitcoin logra consolidarse sobre los u$s70.000 a u$s72.000 y se mantienen los flujos institucionales, podría buscar primero los u$s75.000 y luego los u$s80.000. La clave será que este impulso se transforme en demanda sostenida. De lo contrario, después de una suba tan rápida también es razonable esperar períodos de toma de ganancias y mayor volatilidad".

Para Gama, el escenario sigue siendo alcista, aunque "el mercado comienza a mostrar señales de sobreextensión. Por lo que la próxima resistencia clave está en torno a los u$s73.740".

Finalmente, Ferrari es optimista y considera que puede darse un ciclo alcista más sólido, como ha ocurrido en el pasado.

"Bitcoin, históricamente, ha alcanzado nuevos máximos durante sus sucesivos ciclos alcistas, aunque los rendimientos porcentuales se han ido moderando a medida que el mercado creció", opina.

En resumen, Ferrari considera que, si se confirma que se está entrando en un nuevo bull market, "considero razonablemente conservador pensar en un próximo máximo en el rango de u$s165.000 a u$s190.000, aproximadamente, es decir, entre 30% y 50% por encima del techo histórico (ATH) anterior, que fue de u$s126.000".