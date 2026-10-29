Binance congela u$s3.000 millones por posible hackeo y afirma que los fondos están seguros

Desde el mayor exchange de criptomonedas aseguraron que los fondos de los clientes "están a salvo" e investigan el "posible problema de seguridad"

Binance salió a responder a las versiones sobre un posible incidente de seguridad que generaron preocupación en el mercado cripto. El principal exchange de criptomonedas aseguró que los fondos de sus clientes están a salvo, mientras sus equipos técnicos investigan una serie de movimientos sospechosos detectados en una billetera de Ethereum vinculada a la plataforma.

La preocupación surgió tras transferencias sospechosas desde una billetera de Ethereum vinculada a la plataforma y escaló cuando los dos mayores emisores de stablecoins,Tether y Circle, confirmaron el congelamiento de miles de millones de dólares en USDT y USDC, respectivamente, como parte de las medidas para bloquear activos vinculados a las operaciones bajo investigación.

El comunicado de Binance: "El monto congelado es de u$s3.000 millones"

Desde Binance anunciaron que el monto congelado es de u$s3.000 millones

En una serie de mensajes publicados en sus redes sociales, Binance aseguró: "Nuestros equipos están al tanto de los informes sobre un posible problema de seguridad y están investigando activamente. Los fondos de los usuarios están completamente seguros".

Y resaltó que sus equipos "de seguridad están revisando toda la información relevante con urgencia, y proporcionaremos actualizaciones a través de los canales oficiales de Binance tan pronto como tengamos información verificada".

"Los usuarios deben permanecer cautelosos ante estafas y no deben confiar en enlaces, mensajes o solicitudes de información de cuenta no oficiales", agregó.

En otro mensaje, aseguró que "el monto total congelado verificado actual es de alrededor de u$s3 mil millones".

"Nuestros equipos continúan trabajando estrechamente con las fuerzas del orden, emisores, firmas de inteligencia blockchain y socios de la industria para rastrear y congelar activos adicionales", agregó.

Y resaltó: "Solo compartiremos cifras confirmadas y proporcionaremos más actualizaciones a medida que esté disponible más información verificada. Los fondos de los usuarios están seguros".

"Como parte de nuestras medidas de seguridad continuas, el trading de Binance Alpha ha sido suspendido temporalmente - Compra de tokens CEX/Token Alpha instantáneo/Compra CEX de marketing de predicción utilizando fondos en la billetera spot. El trading se reanudará una vez que se resuelva el problema de seguridad", había señalado en un mensaje previo.

En otro mensaje asegura que los fondos de los usuarios están seguros

Qué pasó con la billetera de Ethereum vinculada a Binance

Las alarmas se encendieron después de una publicación del investigador blockchain Spreek en X. Allí advirtió que los activos de una billetera de Ethereum asociada a Binance habían sido transferidos hacia una dirección recién creada mediante una llamada a un contrato inteligente.

Según esa información, la nueva dirección habría recibido fondos a través de Tornado Cash, un mezclador de criptomonedas utilizado para dificultar el rastreo del origen y destino de las transacciones.

Más tarde, el mismo investigador señaló que las billeteras conectadas con esos movimientos comenzaron a vender Tether (USDT) en exchanges descentralizados. Este tipo de operaciones puede utilizarse para convertir y dispersar fondos, aunque por sí solo no permite determinar el origen de los activos ni confirmar que se trate de dinero robado.

La situación tomó mayor dimensión cuando Tether y Circle comenzaron a bloquear stablecoins vinculadas con las direcciones bajo investigación.

Tether y Circle congelaron más de u$s2.360 millones

En un primer momento, los reportes indicaban que Tether había congelado unos u$s971 millones en USDT, mientras que Circle había bloqueado cerca de u$s823 millones en USDC. Sin embargo, horas después ambas compañías actualizaron las cifras.

Jeremy Allaire, CEO de Circle, informó que la empresa había congelado más de u$s800 millones en USDC en coordinación con las autoridades y que continuaría colaborando con la investigación.

Siete minutos después, Paolo Ardoino, CEO de Tether, anunció que la compañía había bloqueado más de u$s1.567 millones en USDT vinculados al posible exploit.

De esta manera, los congelamientos confirmados por ambas empresas superaron los u$s2.360 millones.

"Proteger a la industria y a nuestros socios es nuestra principal prioridad", escribió Ardoino al comunicar la medida.

El congelamiento de stablecoins es una herramienta que permite a sus emisores bloquear determinados activos cuando reciben solicitudes de autoridades o detectan operaciones vinculadas con actividades sospechosas. Esto impide que las unidades afectadas puedan utilizarse con normalidad, aunque no significa necesariamente que los fondos hayan sido recuperados.