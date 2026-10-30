Binance estima en u$s6.300 millones el impacto del posible hackeo y congela los retiros

Millones de clientes esperan respuestas mientras la compañía despliega protocolos de recuperación y refuerza sus sistemas de seguridad cripto

Binance asegura que los fondos de los usuarios están protegidos, la investigación continúa y el suceso generó preocupación en el mercado.

La empresa congeló USD 3.000M y cubrirá las pérdidas. El ataque se habría originado en el equipo de un ingeniero DevOps.

Binance sufrió un ciberataque con impacto estimado de USD 6.300M. La plataforma suspendió los retiros de fondos para investigar el incidente.

Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, informó este viernes 30 de octubre que sufrió un incidente de seguridad cuyo impacto económico preliminar fue estimado en u$s6.300 millones. La compañía suspendió los retiros de fondos mientras investiga el origen del ataque, intenta recuperar los activos involucrados y completa las verificaciones de sus sistemas. Además, aseguró que los depósitos funcionan con normalidad y que los fondos de los usuarios están protegidos.

La empresa comunicó que logró congelar cerca de u$s3.000 millones en activos digitales con la colaboración de otras compañías del sector. También se comprometió a cubrir las pérdidas que eventualmente se confirmen mediante el Fondo de Activos Seguros para Usuarios (SAFU) y recursos propios.

El episodio generó preocupación en el mercado de criptomonedas, tanto por el monto involucrado como por las restricciones operativas que afectan a los clientes de la plataforma. Sin embargo, Binance todavía no presentó un balance definitivo de los activos comprometidos ni confirmó cuánto dinero podrá recuperar. La cifra de u$s6.300 millones corresponde al impacto estimado del incidente y no necesariamente representa el monto sustraído de manera irreversible.

Según la investigación preliminar de la compañía, el acceso no autorizado podría haberse originado en la computadora de un ingeniero del área de desarrollo y operaciones, conocida como DevOps. Un atacante habría utilizado ese equipo para ingresar a un sistema interno y ejecutar órdenes de retiro sin autorización.

La firma explicó que todavía trabaja para determinar cómo se produjo la intrusión y qué mecanismos fueron utilizados para acceder a su infraestructura. Hasta el momento, aseguró que no encontró indicios de que se hayan filtrado las claves privadas de las billeteras digitales.

El comunicado de Binance: "El monto congelado es de u$s3.000 millones"

Desde Binance anunciaron que el monto congelado es de u$s3.000 millones

En una serie de mensajes publicados en sus redes sociales, Binance aseguró: "Nuestros equipos están al tanto de los informes sobre un posible problema de seguridad y están investigando activamente. Los fondos de los usuarios están completamente seguros".

Y resaltó que sus equipos "de seguridad están revisando toda la información relevante con urgencia, y proporcionaremos actualizaciones a través de los canales oficiales de Binance tan pronto como tengamos información verificada".

"Los usuarios deben permanecer cautelosos ante estafas y no deben confiar en enlaces, mensajes o solicitudes de información de cuenta no oficiales", agregó.

En otro mensaje, aseguró que "el monto total congelado verificado actual es de alrededor de u$s3 mil millones".

"Nuestros equipos continúan trabajando estrechamente con las fuerzas del orden, emisores, firmas de inteligencia blockchain y socios de la industria para rastrear y congelar activos adicionales", agregó.

Y resaltó: "Solo compartiremos cifras confirmadas y proporcionaremos más actualizaciones a medida que esté disponible más información verificada. Los fondos de los usuarios están seguros".

"Como parte de nuestras medidas de seguridad continuas, el trading de Binance Alpha ha sido suspendido temporalmente - Compra de tokens CEX/Token Alpha instantáneo/Compra CEX de marketing de predicción utilizando fondos en la billetera spot. El trading se reanudará una vez que se resuelva el problema de seguridad", había señalado en un mensaje previo.

En otro mensaje asegura que los fondos de los usuarios están seguros

Cómo fue el ataque informático que afectó a Binance

La hipótesis inicial de Binance apunta a que el incidente comenzó a partir del compromiso de un equipo informático perteneciente a uno de sus ingenieros. Desde allí, el atacante habría conseguido ingresar a un sistema interno con capacidad para procesar operaciones vinculadas con los activos digitales.

El área de DevOps cumple funciones relacionadas con el desarrollo, la implementación y el mantenimiento de los sistemas tecnológicos de una compañía. Por ese motivo, los equipos y las credenciales de sus integrantes pueden tener acceso a diferentes herramientas de administración e infraestructura.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el atacante habría aprovechado ese acceso para ordenar retiros que no contaban con la autorización correspondiente. La compañía todavía no precisó qué vulnerabilidad permitió ejecutar las operaciones ni si existieron otros puntos de ingreso a sus sistemas.

Uno de los aspectos que Binance busca determinar es si el episodio comprometió las claves privadas utilizadas para administrar sus billeteras. Estas claves permiten autorizar movimientos de criptomonedas y constituyen uno de los principales mecanismos de control sobre los activos digitales.

La empresa sostuvo que, hasta ahora, no encontró pruebas de que esas credenciales hayan sido expuestas. No obstante, aclaró que la investigación continúa y que todavía no puede ofrecer una explicación completa sobre el alcance técnico del ataque.

Como primera medida, Binance revocó la autorización de la dirección afectada y reforzó los controles de seguridad. También inició tareas de revisión para identificar posibles operaciones adicionales y evitar que el atacante pueda continuar utilizando los accesos comprometidos.

La suspensión de los retiros forma parte de esas medidas preventivas. La compañía busca completar las verificaciones antes de habilitar nuevamente las transferencias de fondos hacia billeteras externas.

Cuándo volverán a funcionar los retiros de criptomonedas

La interrupción de los retiros fue una de las principales consecuencias operativas del incidente para los clientes de Binance. En una primera comunicación, la empresa anunció la suspensión tanto de los depósitos como de las extracciones de activos digitales.

Sin embargo, una actualización posterior modificó esa situación. La plataforma aclaró que los depósitos funcionan normalmente, mientras que los retiros continúan suspendidos hasta que finalicen las comprobaciones de seguridad.

Binance indicó que espera comenzar a restablecer las operaciones dentro de las 48 horas posteriores a su actualización del 30 de octubre. De todos modos, todavía no publicó un cronograma completo que permita conocer cuándo estarán disponibles todas las funciones de retiro.

La diferencia entre depósitos y retiros responde a que la compañía mantiene controles adicionales sobre los movimientos de salida de fondos. La prioridad, según explicó, es verificar que los sistemas estén en condiciones de procesar transferencias sin exponer nuevamente los activos de los usuarios.

Mientras tanto, la empresa recomendó consultar exclusivamente sus canales oficiales para conocer las novedades sobre el servicio. La advertencia también apunta a prevenir posibles estafas, ya que los incidentes de seguridad suelen generar intentos de suplantación de identidad mediante mensajes, sitios web y perfiles falsos.

En ese contexto, los usuarios deben distinguir entre la posibilidad de depositar criptomonedas en sus cuentas y la de retirarlas hacia otras direcciones. Que los depósitos estén habilitados no significa que todas las operaciones de la plataforma hayan recuperado su funcionamiento habitual.

Tether y Circle congelaron activos vinculados al incidente

La recuperación de los fondos depende, en parte, de la colaboración de otras empresas que operan dentro del ecosistema de las criptomonedas. Binance informó que consiguió bloquear cerca de u$s3.000 millones en activos digitales con ayuda de diferentes firmas del sector.

Entre las compañías que participaron de las tareas de congelamiento se encuentran Tether y Circle, dos emisoras de monedas estables utilizadas habitualmente para realizar transferencias y operar en los mercados de criptomonedas.

Tether informó que congeló más de u$s1.500 millones en USDT vinculados con el incidente. Se trata de una de las principales monedas estables del mercado, cuyo valor busca mantener una paridad con el dólar estadounidense.

Por su parte, Circle bloqueó más de u$s800 millones en USDC. Al igual que USDT, esta criptomoneda está diseñada para conservar una cotización cercana a un dólar y se utiliza en distintas plataformas de intercambio y aplicaciones financieras basadas en blockchain.

Los montos informados por ambas compañías forman parte de las acciones de bloqueo de activos relacionadas con el episodio. Por lo tanto, no deben sumarse automáticamente a los USD 3.000 millones comunicados por Binance, ya que podrían existir superposiciones entre las cifras reportadas.

El congelamiento permite impedir que determinados activos digitales continúen circulando o sean transferidos desde las direcciones identificadas. Sin embargo, esa medida no equivale necesariamente a una recuperación definitiva del dinero.

Para que los fondos puedan regresar a sus titulares o ser restituidos a la plataforma, todavía deben completarse los procedimientos correspondientes. Además, el resultado depende de la posibilidad de identificar las operaciones, seguir los movimientos posteriores y establecer quiénes controlan las direcciones involucradas.

Binance señaló que trabaja con fuerzas de seguridad y empresas especializadas en análisis de blockchain para rastrear los activos e identificar a los responsables. La compañía también anticipó que difundirá un informe técnico cuando finalice la investigación.

Qué se sabe sobre los posibles responsables del ataque

Una de las hipótesis que surgieron durante las primeras horas posteriores al incidente apunta a un grupo de hackers vinculado con Corea del Norte.

La firma estadounidense de análisis de blockchain TRM Labs atribuyó el ataque a TraderTraitor, un grupo al que relaciona con operaciones informáticas de origen norcoreano. Sin embargo, esa identificación todavía no fue confirmada oficialmente por las autoridades.

La información difundida por Binance tampoco precisa qué organismos policiales intervienen en la investigación ni presenta conclusiones definitivas sobre la identidad de los responsables.

La atribución de ataques informáticos a grupos específicos requiere analizar diferentes elementos técnicos. Entre ellos se encuentran los movimientos de los fondos, las direcciones utilizadas, los patrones de operación y las herramientas empleadas durante la intrusión.

En el caso de las criptomonedas, el registro público de las transacciones permite seguir determinados movimientos entre billeteras. No obstante, identificar una dirección digital no implica conocer automáticamente quién está detrás de ella.

Por ese motivo, el trabajo de las empresas especializadas en análisis de blockchain resulta relevante para reconstruir el recorrido de los activos. Sus investigaciones pueden aportar información sobre las transferencias y posibles vínculos entre direcciones, aunque sus conclusiones no reemplazan las confirmaciones oficiales.

Binance anunció que publicará un documento técnico con los resultados de su investigación cuando termine de revisar el incidente. También informó que actualizará su prueba de reservas una vez completadas las medidas de seguridad.

La prueba de reservas es un mecanismo que permite ofrecer información sobre los activos que una plataforma mantiene para respaldar los saldos de sus clientes. Su actualización será uno de los elementos que el mercado podrá observar para evaluar la situación de la compañía después del episodio.

Cómo cubrirá Binance las pérdidas de sus usuarios

Además de intentar recuperar los activos, Binance aseguró que asumirá las pérdidas que puedan derivarse del incidente. Para ello, recurrirá al Fondo de Activos Seguros para Usuarios, conocido como SAFU, y a recursos propios.

El fondo SAFU fue creado por la compañía para disponer de una reserva destinada a proteger a los clientes frente a determinadas situaciones excepcionales. Su utilización permitiría afrontar las consecuencias económicas del ataque sin trasladar directamente el costo a los usuarios afectados.

La empresa sostuvo que los fondos de sus clientes están seguros y que cuenta con recursos para responder ante las pérdidas. Sin embargo, todavía no presentó una liquidación definitiva del impacto financiero ni detalló cuánto dinero deberá desembolsar para cubrir las operaciones comprometidas.

La posibilidad de recuperar parte de los activos congelados también será determinante para establecer el costo final del episodio. El dinero bloqueado por Tether, Circle y otras compañías no puede considerarse automáticamente como dinero recuperado, ya que todavía deben resolverse los procedimientos necesarios para su restitución.

Changpeng Zhao, cofundador y exdirector ejecutivo de Binance, también se refirió al incidente a través de la red social X. El empresario sostuvo que el episodio "sí parece un hackeo", aunque aclaró que ya no administra la plataforma.

Su intervención se produjo mientras la compañía continuaba con las tareas de investigación y las restricciones sobre los retiros.

Bitcoin y Ether cayeron tras conocerse el incidente

El episodio coincidió con una jornada de retrocesos en el mercado de criptomonedas. Durante las últimas horas del jueves y la madrugada del viernes, Bitcoin y Ether registraron bajas en sus cotizaciones.

Según informó Reuters, Bitcoin llegó a caer hasta los u$s76.368, su nivel más bajo en seis semanas. Ether, por su parte, retrocedió más del 3% y alcanzó los u$s2.178.

Los movimientos se produjeron mientras se conocían las dificultades operativas de Binance y las primeras estimaciones sobre el impacto económico del incidente. Sin embargo, no existen elementos suficientes para atribuir exclusivamente al posible hackeo las caídas registradas por las principales criptomonedas.

Los precios de estos activos responden a diferentes factores, entre ellos las expectativas de los inversores, la liquidez disponible, las operaciones de grandes participantes y las condiciones generales de los mercados financieros.

La situación de Binance puede influir sobre la confianza de los operadores, debido al volumen de transacciones que concentra la plataforma y a su participación en el ecosistema global. No obstante, el comportamiento de Bitcoin y Ether también depende de variables que exceden a una sola compañía.

Si se confirmara que los u$s6.300 millones estimados por Binance representan una pérdida definitiva por robo, el episodio superaría ampliamente otros ataques registrados en el sector.

Uno de los antecedentes recientes fue el ataque contra Bybit, ocurrido en febrero de 2025, cuando fueron sustraídos aproximadamente u$s1.500 millones en activos digitales. La comparación, sin embargo, debe considerar que Binance todavía no confirmó que el impacto estimado corresponda íntegramente a fondos robados y no recuperables.

Por ahora, la investigación continúa abierta. La empresa mantiene suspendidos los retiros, trabaja para localizar los activos y prepara un informe técnico sobre el origen y el alcance del ataque. Mientras tanto, el mercado espera conocer el monto definitivo de las pérdidas y el momento en que la plataforma podrá restablecer todas sus operaciones.