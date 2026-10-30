TRM Labs vinculó el episodio con TraderTraitor, un grupo asociado a Corea del Norte. Binance aseguró que los fondos de sus usuarios están seguros

Binance asegura que los fondos de usuarios están seguros y se investiga una posible falla en una "hot wallet".

La sustracción de activos digitales que afectó a Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, con más de 300 millones de usuarios, podría marcar un récord en la historia de los ciberataques al sector. La firma estadounidense de inteligencia blockchain TRM Labs calculó que fueron transferidos aproximadamente u$s6.360 millones y señaló como posible responsable a un grupo de hackers vinculado con Corea del Norte.

La investigación identifica a TraderTraitor, una unidad especializada en piratería informática que opera desde ese país y está relacionada con Lazarus Group, una organización conocida por sus actividades delictivas en el ámbito digital.

"Emitimos este juicio con un alto grado de confianza", sostuvo TRM Labs en el informe difundido en su sitio web.

La dimensión de la operación también llamó la atención por la velocidad con la que se ejecutaron las transferencias. Según el análisis, los fondos salieron de billeteras de Binance y circularon por diez cadenas de bloques.

"Un atacante movió aproximadamente u$s6.360 millones desde billeteras de Binance en diez cadenas de bloques, la mayor parte en unos 20 minutos", señaló TRM Labs. Para la firma, se trata del mayor robo de criptomonedas registrado hasta el momento.

El ataque a Binance y su vínculo con otros robos atribuidos a Corea del Norte

Las conclusiones de TRM Labs encontraron respaldo en Chainalysis, otra compañía dedicada al análisis de transacciones blockchain. Su cofundador y director ejecutivo, Jonathan Levin, también relacionó el episodio con TraderTraitor. En su cuenta personal de X escribió que el ataque a Binance "probablemente fue realizado por el grupo norcoreano TraderTraitor".

La hipótesis se apoya, entre otros elementos, en las semejanzas con un episodio anterior que afectó a Bybit. En febrero del año pasado, esa plataforma sufrió un ataque informático que provocó pérdidas por u$s1.500 millones. El FBI atribuyó entonces la operación a Corea del Norte y a TraderTraitor.

Al comparar ambos casos, TRM destacó las coincidencias en el modo de operar de los atacantes. "Varias características de este ataque coinciden con robos anteriores vinculados a Corea del Norte, incluido el ataque a Bybit", afirmó la compañía.

Por qué Corea del Norte aparece vinculada con el robo de criptomonedas

Los especialistas sostienen que los ataques contra plataformas de activos digitales representan una vía para que el régimen norcoreano obtenga recursos en moneda extranjera. Las sanciones impuestas por las Naciones Unidas y los problemas económicos del país limitaron otras fuentes de ingresos, mientras que los fondos obtenidos mediante actividades cibernéticas ilícitas también contribuirían al financiamiento de su programa nuclear.

La capacidad de los hackers norcoreanos para operar en este mercado ya había sido señalada por organismos de inteligencia. En diciembre de 2022, la agencia de inteligencia de Corea del Sur calculó que habían sustraído unos 1,5 billones de wones, equivalentes a u$s1.100 millones, en criptomonedas y otros activos virtuales durante los cinco años anteriores.

El informe reveló que más de la mitad de esa suma había sido obtenida solamente en 2022. También advirtió que Corea del Norte contaba con una de las capacidades más avanzadas del mundo para robar activos digitales.

La respuesta de Binance y las declaraciones de Changpeng Zhao

Frente a la magnitud del incidente, la plataforma comunicó que no había detectado indicios de que se hubieran vulnerado las claves privadas de sus billeteras. En un mensaje publicado en X, Binance afirmó que "no encontró pruebas de una filtración de claves privadas de ninguna billetera" y anticipó que compartirá más información técnica una vez que termine su investigación.

También intervino públicamente Changpeng Zhao, conocido como CZ, fundador de Binance en 2017. El empresario dejó la dirección ejecutiva de la compañía en 2023, después de declararse culpable de un delito grave relacionado con la falta de medidas para impedir el lavado de dinero en la plataforma.

En 2025 recibió un indulto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Zhao escribió el jueves en X que "los fondos de los usuarios están seguros", aunque reconoció que el episodio "parece efectivamente un ataque informático contra Binance". Además, aclaró que ya no está al frente de la compañía, pero manifestó su expectativa de que los clientes no sufran pérdidas: "Como accionista, espero que todos los fondos de los usuarios queden completamente cubiertos".

Las fallas de seguridad bajo análisis y el impacto en las acciones

Más allá de quiénes fueron los responsables, el episodio puso bajo la lupa los mecanismos de autorización que permiten operar sobre las billeteras digitales. Kok Tin Gan, cofundador y director ejecutivo de la firma de ciberseguridad NyxLab, planteó dudas sobre la existencia de controles suficientemente estrictos.

"Esto parece una sola firma que le otorgó al atacante un token de acceso total y sin vencimiento a una billetera caliente de Binance", explicó.

Las billeteras calientes son aquellas que permanecen conectadas a internet. Allí se almacenan las claves privadas, credenciales digitales que permiten autorizar el acceso y las operaciones con los fondos.

La gravedad del caso también fue señalada por Aravind Srinivasan, responsable del negocio extrabursátil de GSR, una compañía creadora de mercado de criptomonedas. Al referirse al episodio, afirmó: "Es el mayor ataque informático de la historia".

La repercusión llegó a los mercados financieros. En Estados Unidos, las acciones de Coinbase, una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas, caían 4,8%. En tanto, los papeles de Strategy, empresa dedicada a comprar bitcoin, retrocedían cerca de 6%.