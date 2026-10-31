Binance asegura que recuperó un enorme porcentaje de las criptomonedas del hackeo

En una rápida respuesta institucional tras el masivo ciberataque sufrido sobre el cierre de esta semana —cuyo impacto económico preliminar se estimó en u$s 6.300 millones—, la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance emitió un nuevo comunicado oficial este sábado 31 de octubre para informar que ya logró reponer y cubrir el 90% de los activos afectados por el hackeo. Asimismo, la firma confirmó que asumirá la totalidad del costo financiero del incidente sin impactar el saldo de sus clientes y reafirmó su compromiso de restablecer el servicio de retiros de fondos durante la jornada del domingo 1° de noviembre.

Según explicaron desde la compañía, la hipótesis principal del ataque apunta a la intrusión en el equipo informático de un ingeniero del área de DevOps, desde donde el atacante logró ejecutar órdenes de extracción no autorizadas. Sin embargo, tras congelar cerca de u$s 3.000 millones en activos digitales en un operativo conjunto con emisoras como Tether y Circle, la firma activó un plan de contingencia financiero que ya dejó 100% respaldados los saldos de los principales tokens del mercado, entre los que se destacan Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), Binance Coin (BNB), Solana (SOL), USD Coin (USDC), Ripple (XRP) y Zcash (ZEC).

Binance: cómo se financió la reposición de los fondos robados

Para recomponer las tenencias en tiempo récord sin afectar a los usuarios, la empresa combinó tres vías de financiamiento corporativo:

Fondo SAFU: Un despliegue parcial del Secure Asset Fund for Users, la reserva de emergencia creada en 2018 para proteger a los clientes ante fallas de seguridad. Binance se comprometió a capitalizar nuevamente este fondo hasta restablecer su nivel habitual de USD 1.000 millones.

Un despliegue parcial del Secure Asset Fund for Users, la reserva de emergencia creada en 2018 para proteger a los clientes ante fallas de seguridad. Binance se comprometió a capitalizar nuevamente este fondo hasta restablecer su nivel habitual de USD 1.000 millones. b Se utilizó el excedente por encima de las exigencias regulatorias marco del fondo de cobertura contra liquidaciones.

Tesorería corporativa: Aportes directos de los fondos propios de la compañía para adquirir los tokens faltantes a través de mercados abiertos y canales OTC (fuera de bolsa).

Respecto al 10% restante de las criptomonedas comprometidas, la firma precisó que corresponde a tokens de menor liquidez por fuera del top 10 global, lo que demanda mayor tiempo de abastecimiento. Sin embargo, ratificó que continuará comprando dichos activos hasta completar la restitución del 100% de lo sustraído.

Auditoría PoR y fecha para la rehabilitación de los retiros en Binance

En un esfuerzo por transparentar la liquidez de la plataforma, Binance realizó una nueva instantánea (snapshot) de su Prueba de Reservas (Proof of Reserves - PoR) con fecha 31 de octubre a las 00:00 UTC, ya disponible en su sitio web oficial. Debido a la carga de procesamiento del sistema de prueba de conocimiento cero (zero-knowledge), los usuarios podrán verificar de forma independiente la auditoría 1:1 de sus tenencias hacia el próximo martes 3 de noviembre.

Finalmente, el equipo de seguridad confirmó que se mantienen dentro de los plazos operativos previstos para reabrir la función de retiros. "Nuestra meta inmediata es reanudar los servicios de extracción para los usuarios. Seguimos en camino de reabrir los retiros dentro del plazo informado anteriormente, durante el domingo 1° de noviembre", concluyó el comunicado oficial del exchange.