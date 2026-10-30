El mensaje de Binance a usuarios en Argentina tras el hackeo: "Tus fondos están seguros"

Desde el exchange enviaron este viernes por la noche un mail a sus usuarios para explicar el estado de situación y cuáles serán sus próximos pasos

Luego de sufrir un hackeo millonario, con pérdidas que se valuaron en más de u$s6.300 millones, Binance envió a sus usuarios en Argentina (y seguramente en todo el mundo) un correo en el que explicó el estado de situación, detalló cuáles son los pasos a seguir y reiteró que cubrirá con sus fondos las pérdidas.

Algo al respecto había dicho también el CEO del mayor exchange del mundo, Richard Teng, en un video que difundió en sus redes sociales.

En el asunto del mail, Binance resalta algo que también dijo Teng: "Los fondos están seguros"

El mensaje de Binance a sus usuarios en Argentina

"Te escribimos directamente por un incidente de seguridad que estamos gestionando en este momento y del que quizás ya te hayas enterado", comienza el texto. Y rápidamente aclara: "Lo más importante primero: tus fondos están seguros. Binance se hace cargo del impacto de este incidente, no vos".

Y detalla: "Reconocimos públicamente un incidente de seguridad que afecta a Binance. Nuestro comunicado oficial completo está disponible en nuestros canales oficiales: te recomendamos leerlo ahí para tener la fuente primaria, y te vamos a seguir informando a lo largo de todo este proceso".

Luego, enumeró los principales aspectos de su plan de acción, entre los que destacó que utilizará fondos propios para cubrir el incidente. A continuación, algunos de esos puntos:

"Tus fondos están seguros: Binance cubrirá todas las pérdidas asociadas directamente a este incidente con fondos de la compañía, incluido el fondo SAFU".

"Ya reservamos más de u$s6.340 millones en fondos de la compañía para cubrir este incidente, con u$s5.000 millones en los mismos activos afectados".

en fondos de la compañía para cubrir este incidente, con en los mismos activos afectados". "No encontramos ninguna evidencia de filtración de claves privadas de wallets".

"Los depósitos y la actividad normal de la plataforma no se ven afectados".

Y detalla: "Estamos trabajando con fuerzas de seguridad, emisores, empresas de inteligencia blockchain y socios de la industria para rastrear, congelar y recuperar los fondos. Gracias a nuestros socios de blockchain, ya se congelaron alrededor de u$s3.000 millones on-chain".

Qué hizo Binance luego de detectar el hackeo millonario

También el mensaje da detalles de los pasos que llevó a cabo la empresa tras conocer la falla en la seguridad.

"Como precaución, suspendimos temporalmente los retiros mientras completamos una renovación de seguridad del servicio de retiros y sus direcciones asociadas. Revocamos la autorización en las direcciones afectadas y convocamos a las fuerzas de seguridad para perseguir a los responsables", sostuvo.

"Nos comprometemos a mantenerte informado sobre tres cosas en los próximos días:

Estado de los retiros: apenas el servicio se restablezca de forma segura.

Nuestro informe completo del incidente: un post-mortem técnico detallado, que se publicará una vez que la investigación esté terminada y cada dato esté verificado.

Prueba de Reservas: se publicará después de la remediación, para que puedas verificar por tu cuenta que ningún saldo de usuario se vio afectado".

"La transparencia no es algo que hacemos cuando nos conviene: es cómo demostramos que nuestro compromiso con los usuarios es absoluto. Las palabras son fáciles; lo que importa es que cada acción las respalde: fondos cubiertos, servicio restablecido y la promesa de mostrar nuestro trabajo a través de una Prueba de Reservas independiente", agregó.

Y concluyó: "Para actualizaciones verificadas, seguí únicamente los canales oficiales de Binance. Si alguien te contacta diciendo ser de Binance y te pide tu contraseña, códigos OTP o frase semilla, es una estafa: nunca te vamos a pedir eso".