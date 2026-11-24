La criptomoneda retrocedió casi un 8% desde su máximo intradiario y las liquidaciones superaron los u$s827 millones en 24 horas

Bitcoin no logra sostener su precio pese al repunte de Wall Street y las bolsas asiáticas. La criptomoneda volvió a quedar bajo presión, en una jornada en la que las acciones tecnológicas mostraron una recuperación.

En Bitstamp, la cotización de BTC llegó a los u$s59.380. Ese nivel representó un retroceso cercano al 8% frente al máximo intradiario de u$s64.505, una suba que el activo había alcanzado sin conseguir consolidarla.

La inestabilidad también quedó reflejada en el volumen de operaciones cerradas de manera forzosa. De acuerdo con CoinGlass, durante las 24 horas previas a las 8:00 UTC se liquidaron posiciones por u$s827 millones en el conjunto del mercado cripto. De ese monto, u$s348 millones correspondieron a apuestas que anticipaban una suba y u$s478 millones a operaciones que esperaban una caída.

Detrás de estos movimientos aparece otro factor que podría condicionar el desempeño de Bitcoin: las decisiones de quienes mantienen sus activos desde hace meses. Un análisis de CryptoQuant detectó que los tenedores de largo plazo están concretando ventas con pérdidas, una conducta que podría sumar presión sobre el precio.

Bitcoin pierde impulso mientras Nvidia sube 35% y el Nasdaq avanza 6,5%

El optimismo que se había instalado entre los inversores tuvo como uno de sus principales motores al sector tecnológico. La noticia del regreso de Jensen Huang impulsó las expectativas vinculadas con la inteligencia artificial y favoreció una recuperación de las acciones y de las criptomonedas durante la apertura de Wall Street del lunes, en un movimiento que también alcanzó al mercado financiero estadounidense.

Nvidia llegó a registrar una suba del 35%, mientras que el Nasdaq Composite cerró con un avance del 6,5%, hasta los 24.089 puntos. El movimiento también se trasladó a Asia: el martes, el índice surcoreano KOSPI ganó un 6,3%, luego de haber terminado la rueda anterior en su nivel más bajo en 11 meses.

Sin embargo, la mejora de los principales indicadores bursátiles no se tradujo en una recuperación duradera para Bitcoin. La diferencia de comportamiento volvió a poner en evidencia la fragilidad del mercado cripto frente a los cambios en el apetito por el riesgo.

The Kobeissi Letter consideró que el sector todavía atraviesa una etapa de ajuste y anticipó nuevas jornadas de volatilidad. En su evaluación, la controversia política en torno a un CEO y las dificultades que enfrenta el negocio de la inteligencia artificial podrían seguir condicionando el clima financiero.

"En los próximos días, probablemente habrá una gran cantidad de titulares políticos en lo que se ha convertido en una de las controversias sobre un CEO más decisivas de todos los tiempos. Y la operación de IA en general todavía está experimentando dificultades iniciales mientras atraviesa una corrección técnica saludable", escribió en X.

Pese a ese escenario, la firma sostuvo que el retroceso reciente no necesariamente anticipa un ciclo bajista de largo alcance: "Sin embargo, seguimos creyendo que lo que se ha materializado durante las últimas semanas es una mera corrección, no el comienzo de un mercado bajista prolongado".

El oro acumuló su mayor caída en 44 años para un período de 60 días

La búsqueda de liquidez también alcanzó a otros activos. El oro, que había registrado una fuerte pérdida de valor durante las semanas anteriores, mostró una recuperación parcial el lunes: llegó a subir un 1,6%, después de haber marcado su cierre diario más bajo desde septiembre de 2025.

El balance de los dos meses previos, sin embargo, fue mucho más desfavorable. Según el analista Lukas Kuemmerle, el metal precioso perdió un 24,6% en los 60 días hasta el 23 de noviembre. Se trató de su retroceso más pronunciado para ese período desde 1982.

La cotización todavía se encontraba un 35% por debajo del récord alcanzado en enero, cuando la onza llegó a los u$s5.602. Para Kuemmerle, el comportamiento del oro no puede analizarse de manera aislada, ya que responde a una dinámica de ventas que atraviesa distintos segmentos del mercado.

"Lo que vemos es un efecto dominó. Un evento de liquidez que comenzó en las acciones de IA está retirando efectivo de todos los mercados, por lo que las materias primas caen en general, sin importar lo que indiquen sus fundamentos", escribió el lunes.

Los inversores que mantienen Bitcoin desde hace meses venden por debajo de su precio de compra

La presión sobre la criptomoneda también se observa en el comportamiento de los participantes con mayor antigüedad en el mercado. Un colaborador de CryptoQuant señaló que las operaciones realizadas por este grupo podrían dificultar nuevos avances de la cotización si la tendencia vendedora continúa.

El análisis se concentra en los tenedores de largo plazo, definidos como aquellos que conservan una misma unidad de Bitcoin durante al menos 155 días. Durante el intento de recuperación que llevó al activo hasta los u$s64.500, estos inversores concretaron ventas con una pérdida promedio del 33%.

Una de las referencias utilizadas para medir esa conducta es el índice de beneficio de las salidas gastadas (SOPR). Para los tenedores de largo plazo, el indicador se ubicó en 0,67, luego de haber marcado 0,64 el viernes. Ese último registro fue el segundo más bajo de 2026.

El analista aclaró que la capitulación de este segmento puede coincidir con momentos en los que el precio se aproxima a un piso, aunque advirtió que no se trata de una señal que permita anticipar por sí sola un cambio de tendencia.

"La capitulación de los tenedores a largo plazo ha aparecido históricamente cerca de los mínimos locales, pero es un proceso y no una única lectura", escribió.

La evolución de los inversores que ingresaron más recientemente también aporta información sobre el alcance de la corrección. En un análisis publicado a comienzos de noviembre, Cointelegraph había señalado que ese grupo concentraba la mayor proporción de las pérdidas realizadas en Bitcoin.

La combinación de ventas con pérdidas entre los tenedores de largo plazo, liquidaciones elevadas y dificultades para sostener los rebotes mantiene bajo observación al mercado. Por ahora, la recuperación de otros activos financieros no alcanzó para despejar las dudas sobre la capacidad de Bitcoin de recuperar impulso.