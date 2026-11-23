Un repunte global impulsa fuertes avances en los ADR de bancos y energéticas; la deuda soberana acompaña la tendencia con subas

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street arrancaron la jornada con un rebote contundente. Los papeles saltan hasta 6,7%, encabezados por los títulos bancarios.

Los bonos también arrancan en verde. El riesgo país, que había llegado a las 1.070 unidades, ahora baja 4,6% y se ubica en 1.021 puntos básicos.

La mejora del clima financiero global impulsa a los activos argentinos. El mercado local no opera por el feriado del Día de la Soberanía, por lo que toda la acción se concentra en Nueva York.

Los ADR argentino rebotan en Wall Street

El Grupo Financiero Galicia encabeza las subas con un alza de 6,7%. Le sigue Banco Macro, que avanza 6%. BBVA Argentina trepa 5,4%, mientras que Grupo Supervielle suma 4,7%. Los papeles bancarios lideran el rally con márgenes amplios.

El desempeño refleja el apetito por activos emergentes en una jornada marcada por noticias corporativas que sacudieron Wall Street.

Los bonos argentinos suben en Nueva York y el riesgo país baja de las 1.070 unidades

Los títulos de deuda pública también mejoran fuerte en Nueva York. El movimiento se alinea con un clima más favorable para los mercados emergentes.

El EFT de bonos emergentes avanza 0,8% esta rueda. Los inversores muestran mayor apetito por activos de países en desarrollo.

En ese contexto, el riesgo país baja 4,6% a 1.021 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan. El índice llegó a las 1.070 unidades tras el shock de la semana previa.

Las dudas por el programa financiero que persisten en la city porteña habían empujado el indicador al alza. Ahora, el viento a favor global le da un respiro momentáneo.

El regreso de Jensen Huang a Nvidia sacude Wall Street y contagia optimismo

Nvidia anunció este lunes que vuelve a nombrar a Jensen Huang presidente ejecutivo de la compañía. La decisión tiene efecto inmediato.

Los inversores vieron con buenos ojos la restitución del magnate tecnológico que llevó a la empresa del diseño de chips para videojuegos a convertirse en el principal proveedor de procesadores de inteligencia artificial.

El ingeniero eléctrico dirigió durante su mandato la estrategia de desarrollo de chips. También manejó los negocios con los clientes y las relaciones con Washington.

Wall Street arrancó la jornada con un fuerte rebote. El índice Nasdaq Composite se dispara más de 6%, mientras que el S&P 500 lo hace un 5,4%.

El Dow Jones de Industriales avanza más de 3%. Los activos estadounidenses se habían depreciado hasta 10% la semana pasada.

Las dudas sobre el negocio de la inteligencia artificial habían generado una ola vendedora masiva. El anuncio de Nvidia revirtió ese sentimiento de un día para el otro.

La City sigue de cerca la economía local

Pese al rebote, las consultoras privadas advierten sobre un problema estructural. Según estimaciones de la Fundación Mediterránea y EcoGo, el Gobierno enfrentaría un faltante de financiamiento en dólares importante.

El número oscila entre u$s17.000 M y más de u$s20.000 M en 2027, dependiendo de los compromisos incluidos en el cálculo. La cifra varía según qué vencimientos se pongan en la ecuación.

El escenario pone bajo presión al programa financiero y podría requerir un uso intensivo de las reservas del Banco Central (BCRA), en caso de no conseguir nuevas fuentes de financiamiento.

La mejora en los mercados puede abrir ventanas de oportunidad para colocar deuda. Pero el desafío de largo plazo sigue intacto en las proyecciones oficiales.