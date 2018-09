Crisis cambiaria Tras la suba del dólar, suben los precios de los autos y los planes de ahorro

Dependiendo la modalidad, la suba en los planes oscila en el 12.5%. Algunos usuarios podrían verse beneficiados a raíz de la capitalización del valor.

A raíz de los cambios en el valor del dólar, varios sectores sufrieron las consecuencias inmediatas con lo cual, los usuarios ya sienten la crisis cambiaria en los precios. Uno de ellos es el sector automotor y los valores de los planes de ahorro.

Por un lado están los patentamientos de autos 0km, que según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), bajó 25,2% en agosto, en lo que consideran la mayor caída desde febrero de 2015.



El mes pasado se patentaron 65.247 unidades, contra las 67.214 de julio, reflejando una baja de casi el 3% de mes a mes. El sector comienza a preocuparse de cara al panorama a mediano plazo ante la tensa calma de los últimos días.

Donde la crisis también golpeó, y en algunos casos fuerte, fue en los planes de ahorro, en los que los clientes de las distintas concesionarias vieron aumentos aproximados del 12,5%, lo que representa casi $1.000 más de cuota (de $8.000 a $9.000).



Sin embargo, sostienen que a aquellos que ya tienen una buena cantidad de cuotas pagadas se ven beneficiados con esta suba del dólar, porque también aumenta la capitalización, es decir el valor del auto.



"Es el tiempo del plan de ahorro, que funciona a contraposición de esta situación. El cliente que tiene 65 o 70 cuotas pagas del plan está feliz con el aumento del dólar, aunque parezca raro, porque se capitalizó en el 30%. Empezó a pagar un auto que valía $200.000 y si lo cancela en un año será con uno de $300.000, lo haya retirado o no. El que no lo retiró ganó más plata", dijo Julián Sosa, gerente de ventas de la marca Volkswagen en Goldstein.



El alza de las cuotas de los planes de ahorro es inevitable que suceda, ya que van relacionadas al valor del vehículo, que mes a mes sufre un incremento. La diferencia entre agosto y septiembre fue de 11,5%. "Algunas marcas lo que buscan es prorratear la suba para que se licúe en el tiempo", agregó Sosa.



Pese a estos aumentos, tanto de cuotas como del valor de la unidad, el plan de ahorro sigue siendo una manera efectiva de financiarse, porque con una cuota de $5.000 o $6.000 pueden acceder a un auto 0 km, cosa que en la venta tradicional no sucede, ya que la cuota es mayor y le entrega de dinero aún más.

"El plan se presenta como una herramienta financiera barata y con distintas posibilidades, porque hay clientes que no tienen que licitar ni participar de sorteos, entonces la palpabilidad de tener un 0 km es más real", expresó. "La gente que tiene pesos y que entiende que los puede refugiar en un plan de ahorro y convertirlos en un auto toma la iniciativa como un buen negocio", según las concesionarias.