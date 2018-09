Medida contra el ajuste Uno por uno, los gremios que paran el 25 de septiembre

La CGT y Moyano ratificaron en simultáneo la cuarta huelga contra la gestión de Macri. Ayer se difundió la tasa de desempleo que aumentó a 9,6%

La CGT y Hugo Moyano, confirmaron en simultáneo la realización del paro general del martes 25 de septiembre.

El camionero está distanciado hace meses de la central obrera que supo liderar en los años kirchneristas, pero el jueves los unió a la distancia el plan de lucha. Ambos sectores del sindicalismo actual ratificaron la medida de fuerza que se llevará a cabo en todo el país el próximo martes, junto con las dos CTA (la de Pablo Micheli y la de Hugo Yasky).

Moyano lo hizo en el estadio techado del club Ferro junto a Ricardo Pignanelli de SMATA) y a Sergio Palazzo de La Bancaria mientras los titulares de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, lo hicieron en la sede central de la Confederación.

Se trata del cuarto paro general durante la gestión de Mauricio Macri.

La ratificación ocurrió en la misma jornada en que Nicolás Dujovne presentó el prepuesto 2019 en el Congreso, en tanto que se conoció que la tasa de desempleo subió del 8,7% al 9,6% de la población activa (respecto al segundo trimestre de 2017). Hay 270.000 desocupados más que un año atrás.

Por la medida de fuerza estará paralizado el transporte público y no habrá trenes ni colectivos. Tampoco micros de larga distancia. También impactará en los vuelos y en la actividad portuaria y en algunos servicios. No se atenderá en bancos, en los hospitales públicos habrá guardias mínimas y no habrá clases en las escuelas estatales

A continuación, la lista de los gremios que ya confirmaron su adhesión a la huelga:

- Camioneros

- UTA (afectará a colectivos, subte y micros de larga distancia)

- La Fraternidad (afectará a los trenes)

- Smata (Mecánicos)

- Bancarios

- UOM (metalúrgicos)

- Gastronómicos

- Pasteleros

- Comercio

- Recolección de Basura

- Puertos

- Aeroportuarios

- Salud

- Industria textil

- Calzado

- UPCN y ATE (no se atenderá en dependencias públicas nacionales, provinciales ni municipales y tampoco habrá clase en slas escuelas públicas)

En el caso de los taxistas la situación es más incierta ya que se trata de un trabajo autónomo. Hay que recordar que Omar Viviani, titular del Sindicato de Peones de Taxi, terminó haciendo trabajo comunitario luego de haber llamado "a dar vueltas los autos" de quienes no se adhirieran a un paro en abril de 2017.