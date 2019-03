El dólar y las tasas arman un subibaja que alimenta la incertidumbre

Sabrina Corujo explica cuáles son los argumentos propios y/o externos que explican el nuevo sobresalto y qué tan fundamentados están o no

"Marzo tuvo un comienzo complicado. Si vale como consuelo, no solo fue así para la Argentina. El punto, de todas formas, no es sentirse acompañado en los momentos difíciles, sino tratar de poner en claro, para no asustarse y actuar bajo pánico, cuáles son los argumentos propios y/o externos que explican el nuevo sobresalto y qué tan fundamentados están o no", señala desde Portfolio Personal, Sabrina Corujo para La Nación.

El primer paso implica entender que, en concreto, no hubo mucha novedad o sorpresa si nos referimos a noticias o datos. Todo sigue girando, básicamente, sobre los mismos temas que están bajo análisis desde hace varios meses y que, según conocíamos, se presentaban como riesgos, debilidades o ruidos -más o menos temporales- para el comportamiento de los activos financieros.

Apuntamos concretamente a temas como la desaceleración probable en el crecimiento mundial y las vulnerabilidades propias que no solo son económicas, sino que deben analizarse en conjunto con el marco electoral. Esto nos lleva a seguir trabajando, al momento de proyectar precios, con al menos tres escenarios con probabilidades de ocurrencia.

Hay una visión que nos lleva a mantenernos cautelosos a la hora de armar una cartera de inversiones para los próximos meses. Los beneficios de una diversificación de niveles de riesgo y de moneda, tomando como supuesto básico que la volatilidad será alta por momentos. La selectividad, dicho en otras palabras, pagará.

El salto que dio el billete verde en la última semana para llegar a nuevos máximos en parte justificado por el contexto emergente, y en parte por factores propios, sumado a un riesgo país que apunta otra vez a los 800 puntos, fueron los datos con los que los inversores tuvieron que convivir. Lo que se puede hacer oficialmente en este marco es limitado ante el origen diverso de los eventos.

Sí es lógica, dentro de esta posición, la reacción del Banco Central: buscó acelerar la contracción de la base monetaria, restando liquidez a la plaza y, por ende, presionando a un aumento de las tasas de interés. El viernes, la tasa de las Leliq se ubicó en un promedio de 57,9%.

El freno a la suba del dólar y a pisar la volatilidad por este mecanismo no es de efecto inmediato, y es hasta posiblemente limitado si no ayudan otros elementos.

Igualmente, y esto vale como factor tranquilizador, no es el único camino que el Gobierno tiene para evitar eventuales presiones adicionales que puedan afectar la estabilidad lograda en los últimos meses.

El tema no solo se refiere a la intervención del Banco Central en el mercado de futuros, sino del alivio que podría encontrar el balance cambiario desde el lado de la oferta, ante la liquidación de la cosecha y de los dólares del tesoro. "Lo que faltaría en este punto es tener una mayor previsibilidad -y claridad-del poder de fuego, para no generar mayor incertidumbre que la ya existente", señala Corujo.

Nuestra recomendación en este marco es seguir monitoreando las variables consideradas claves, como el comportamiento de la demanda de dinero (y sus componentes), las expectativas de inflación -en un contexto de aceleración de los precios en los últimos meses- y la devaluación.

También se suma el ratio de renovación de deuda, como dato relevante para el análisis del devenir del programa financiero. Y, como dato mucho más subjetivo pero con peso creciente a medida que pasen los meses, las encuestas de cara a las elecciones presidenciales. Está claro que enfrentamos un calendario intenso que comienza hoy mismo con las elecciones provinciales en Neuquén.

"Las posiciones conservadoras, en este marco, ganan espacio. Para estas carteras, la licitación de LETE en dólares de esta semana podrán ser una buena oportunidad. Estos instrumentos tendrán vencimiento antes de las elecciones y una tasa mínima del 4,5% anual. Un dato relevante para el análisis será la tasa de roll over que se obtenga", indica la experta en su columna de La Nación.

Para quienes se sientan con un perfil de inversor más moderado o incluso más arriesgado o agresivo, la curva de bonos soberanos y subsoberanos en dólares sigue siendo una opción atractiva, con rendimientos altos a lo largo de la curva. Para la parte en pesos, mantenemos dentro de la recomendación a los bonos cortos ajustados por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), mientras apuntamos a una nueva suba de tasas en las colocaciones de Lecap por venir, y a esa misma tendencia en el mercado secundario.