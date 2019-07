Macri ordenó a su Gabinete que comience a explicar la "letra chica" del acuerdo Mercosur-UE

Funcionarios de Cambiemos se reunirán con empresarios y defenderán lo firmado con la Unión Europea. Francia dijo que "todavía no está lista" para el pacto

Los cuestionamientos al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea no cesan.

Ya no lo rechazan solamente de dirigentes opositores, sindicaliscas y empresarios de la Argentina, sino también de países vecinos y hasta los propios europeos.

Francia "todavía no está lista" para ratificar el acuerdo comercial alcanzado entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, anunció la portavoz del gobierno galo, Sibeth Ndiaye.



"Vamos a mirarlo en detalle y en función de esos detalles, decidiremos. Por el momento, Francia no está lista para ratificar el tratado", enfatizó en una entrevista en el canal informativo BFM TV. Y es que el problema es que no se conocen los detalles del acuerdo y desde los gobiernos van dando información a cuentagotas.

Lo cierto es que para que entre en vigencia necesita el visto bueno de 33 parlamentos: el Europeo, los de los 28 países europeos socios y los de los cuatro sudamericanos. Es decir, no menos de dos años de discusiones.

Te puede interesar La magia del Ahora 12 empieza a dar resultado en plena campaña: venta de electro sube hasta 30%

Sin embargo, el gobierno de Mauricio Macri no quiere perder ni un minuto en su afán de convencer a los sectores económicos de sus ventajas.

Por eso, la primera actividad del Ejecutivo en torno de este entendimiento Mercosur-UE, al regreso de Bruselas, será mañana en un encuentro con empresarios, a quienes les brindarán especificaciones de lo conseguido.

"Estamos coordinando con Jorge (Faurie, el canciller) para en esta semana, creo que el miércoles, sostener una reunión con todo el sector empresarial, para plantearles los lineamientos generales del acuerdo", anunció el ministro de Producción, Dante Sica, y señaló que luego de ese encuentro se abrirá "una etapa de reuniones bilaterales y regionales para que cada uno conozca el detalle de esas cuestiones".

El funcionario cuestionó "las críticas tan rápidas y ligeras de algunos sectores políticos", que a su criterio "demuestran impotencia".

Te puede interesar "Hay que dejar que algunos sectores desaparezcan"

"Esos mismos que están hablando son los que fueron incapaces en 12 años de haber logrado el acuerdo", opinó el ministro, en referencia al kirchnerismo.

Como anticipo de la defensa que el Gobierno realizará del acuerdo, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Horacio Reyser, remarcó que el acuerdo es "gradual", porque "la liberalización de distintos sectores se hará en 12 años y no está permitida la triangulación", de modo que "los productos que vengan serán europeos" y los productos argentinos y del Mercosur podrán "competir contra estos".

El funcionario nacional resaltó que el acuerdo significa que "el 20 por ciento del PBI mundial se abre para Argentina", que ahora no pagará aranceles.

Respecto de las negociaciones entre los bloques, que duraron más de 20 años y que cobró un nuevo impulso en 2016, Reyser destacó que "una de las principales dificultades" que se planteó en la negociación "fue que el Mercosur no liberaliza todos los productos".

"Nosotros dijimos que hay un 10 por ciento que no podemos liberalizar. Cada sector industrial y agrícola identificó cuáles son los más sensibles y nosotros hicimos el esfuerzo para excluirlos", explicó.

"El otro elemento es que dijimos que no podemos hacer una liberalización en cinco años. Vamos a necesitar 10. Ellos lo van a hacer en cinco o siete años. Fue una negociación muy dura", agregó.