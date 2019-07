Dietrich abre la licitación para ampliar la capacidad del Paso Cristo Redentor

Esta etapa mejorará el túnel Caracoles y una de las dos vías subterráneas que forman el paso internacional más importante entre Argentina y Chile

El Gobierno nacional publicó el llamado a licitación para comenzar las obras en el Paso Internacional Cristo Redentor.

Esta etapa está compuesta por la ampliación del túnel Caracoles, un antiguo cruce ferroviario, y una de las dos vías subterráneas que conforman el paso internacional más importante entre Argentina y Chile, que actualmente se encuentra inhabilitada para el paso de vehículos.

"Se trata del paso más importante que tenemos para el transporte de carga con Chile y una vez concluido va a tener un impacto enorme, no sólo en la Provincia sino para el transporte de carga que va y viene de todo el territorio argentino, y para el turismo y el comercio con nuestro país vecino. Forma parte de esta visión que tiene el presidente Macri de resolver los grandes problemas de logística que generan un techo para el crecimiento de la Argentina, con nueva infraestructura e inversiones inéditas; hace 35 años que no se licita un túnel de alta montaña", manifestó Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de la Nación.

Las obras serán financiadas en parte por el Ministerio de Transporte, a través de Vialidad Nacional, y en parte por un crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El objetivo del proyecto es incrementar la capacidad del túnel para convertirlo en un paso para todo tipo de vehículos estable y moderno.

Las dimensiones del túnel Caracoles pasarán de los actuales 4,9 metros de ancho y 5,46 de alto a 10,6 metros de ancho y 8,3 metros de alto, cerca del doble de la capacidad. El túnel, que en la actualidad cuenta con un único carril para el paso de vehículos, pasará a tener dos carriles equipados con sus respectivas aceras y banquinas.

El proyecto incluye la construcción de cinco galerías de interconexión entre el túnel Caracoles y del Cristo Redentor, que del lado argentinos se encuentran separados por una distancia aproximada de 325 metros. Tres de las cinco galerías estarán destinadas al paso de peatones mientras que las dos restantes estarán habilitadas para el paso de vehículos y peatones en caso de emergencias.

La ampliación y modernización del paso internacional Cristo Redentor beneficiará a más de 2.600 usuarios que circulan a diario entre Argentina y Chile. Esta iniciativa se desarrolla en el marco de las relanzadas políticas de cooperación entre ambos países que durante los últimos tres años posibilitaron la celebración de importantes acuerdos de integración comercial, energética y de infraestructura.

El Paso Internacional Cristo Redentor -al que se accede por la RN 7- es la conexión de mayor nivel de tráfico entre Argentina y Chile y forma parte de uno de los corredores bioceánicos más importantes de la región, que vincula el puerto de Buenos Aires (Atlántico) con el puerto de Valparaiso (Pacífico). Su construcción data de 1980 y se encuentra ubicado a 3.186 metros sobre el nivel del mar en la Cordillera de los Andes.

La ampliación del Cristo Redentor se realizará en dos etapas -en las que se ejecutarán obras en ambos lados de la cordillera- y serán licitadas de manera independiente por Argentina y Chile. La primera etapa de ampliación del lado chileno se encuentra en la fase de preparación final y se estima que será licitada antes de fin de año.

La apertura de ofertas se desarrollará el próximo viernes 13 de septiembre, a partir de las 10:00 horas, en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno de la Provincia de Mendoza, ubicada en la avenida Peltier 351, ciudad de Mendoza.