Fusiones y adquisiciones: ¿qué país lidera el ranking y qué pasó con Argentina?

Según un reciente informe, en julio se contabilizaron 143 transacciones, con lo que suman un total de 1.202 durante los primeros siete meses del año

El mercado transaccional de América Latina contabilizó durante el mes de julio 143 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, que suman un importe agregado de u$S4.386 millones, de acuerdo a los datos brindados por el informe de Transactional Track Record.



De esta manera, sumado al primer semestre, en los siete primeros meses del año se han contabilizado un total de 1.202 transacciones, de las cuales 480 registran un importe conjunto de u$s51.519 millones. Esto significa una disminución del 5,65% en el número de operaciones y un descenso del 3,85% en el importe de éstas, con respecto al mismo periodo del año pasado.

Ranking de países que lideran las operaciones

Durante los primeros siete meses del año, Brasil lidera el ranking de países más activos de la región con 671 operaciones, con un descenso interanual del 2% y un aumento del 11% en el capital movilizado (u$s32.863 millones).

En segundo lugar se encuentra México, con 167 operaciones, lo que marca un descenso del 24%, y una baja del 26% de su importe con respecto al mismo periodo de 2018 (u$s7.954 millones).



Le sigue Chile, país que asciende un puesto en el ranking, con 136 operaciones, lo que significa un incremento del 8%, y una suba del 29% en el capital movilizado (u$s4.521 millones).

Por detrás está Colombia, que también sube una posición y registra 114 operaciones (un aumento del 13%), y un alza del 103% en el capital movilizado (u$s3.343 millones).

En este contexto, estos dos son los únicos países con resultados positivos en la región, tanto en número de operaciones como en importe.



En lo que respecta a Argentina, registró 89 operaciones (lo que se traduce en un descenso del 35%), con una disminución del 51% en su importe respecto al mismo periodo del año pasado (u$s2.606 millones).

En último lugar se encuentra Perú, con 73 operaciones (una caída del 21%) y un descenso del 56% en su capital movilizado (u$s2.178 millones).

Ámbito Cross-Border: en el ámbito cross-border se destaca en julio el apetito inversor de las compañías latinoamericanas en el exterior, especialmente en Europa, donde se han llevado a cabo 29 operaciones. Por su parte, las compañías que más han realizado operaciones estratégicas en América Latina proceden de Norteamérica y Europa, con 177 y 155 operaciones, respectivamente.



Private Equity, Venture Capital y Asset Acquisitions: hasta julio de 2019 se han contabilizado un total de 72 operaciones de Private Equity por u$s4.861 millones, lo cual supone un descenso del 22,58% en el número de operaciones y una disminución del 21,57% en el importe de éstas, con respecto al mismo periodo del año anterior.



Por su parte, el segmento de Venture Capital ha contabilizado hasta julio un total de 193 operaciones con un importe agregado de u$s2.355 millones, lo que implica una tendencia estable en el número de operaciones y un aumento del 58,64% en el importe de las mismas en términos interanuales.



En el segmento de Asset Acquisitions, hasta el mes de julio se han registrado 231 operaciones, por un valor de u$s11.343m, lo cual representa un aumento del 3,13% en el número de operaciones, y un descenso del 11,30% en el importe de estas, con respecto a julio de 2018.



Transacción Destacada: para julio de 2019, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada en la adquisición del 99,84% de Australis Foods, por parte de la empresa china Joyvio. La operación, que ha registrado un importe de u$s886m, ha estado asesorada por la parte legal por Claro y Cía. Abogados y por Cariola Díez Pérez-Cotapos.