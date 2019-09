Cómo se conseguirán dólares para comprar una vivienda, si avanza el proyecto de inmobiliarias

En una reciente reunión con directivos del Colegio de Escribanos porteños, el gerente general del BCRA, Nicolás Gadano, se comprometió a analizar el pedido

Las entidades del sector inmobiliario esperan que el Banco Central autorice la semana próxima un nuevo mecanismo que permita a los compradores de una propiedad acceder a los dólares necesarios, mediante un certificado digital elaborado por el escribano involucrado en la operación.



Este fue el eje de la propuesta que el presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Claudio Caputo, expuso junto con la Mesa de Enlace del Sector Inmobiliario al Banco Central, entidad analiza la propuesta.



La iniciativa permitirá solucionar en principio los casos de vivienda única, enfocado en el concepto de "necesidad de techo familiar", por lo cual se asegura que las divisas involucradas en la operación se movilizarán dentro del mercado local, presuponiendo la compra de otra vivienda.



Para reforzar este punto, la propuesta del sector inmobiliario es:

1. Sumar una declaración jurada de que ese vendedor que recibe los dólares los reinvertirá en el mercado en el lapso de un año.

2. Las inmobiliarias proponen que el escribano pueda elaborar un certificado digital que encuadre la operación inmobiliaria en gestión, dentro de requerimientos objetivos -vivienda, controles de lavado de dinero, etc.- de manera de posibilitar el acceso por parte del adquirente al mercado de cambios y, de esta forma, poder concretar las operaciones inmobiliarias.



3. El certificado deberá ser remitido a la autoridad monetaria 72 horas hábiles previas a la concreción de la firma del boleto de compraventa, de manera que el banco en el que se realizará la operación cuente con la autorización necesaria para la venta de los dólares correspondientes.



4. El Banco Central sólo accedería a admitir el acceso al mercado cambiario a través de autorizaciones individuales, basadas en normas objetivas y que cumplan con el procedimiento del certificado notarial previo, descartando cualquier otra opción instrumental, explicaron desde el Colegio de Escribanos.

En una reciente reunión con directivos del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, el gerente general del BCRA, Nicolás Gadano, se comprometió a analizar el pedido y abrir el control cambiario para evitar un mayor impacto en el sector inmobiliario.

Según un comunicado del Colegio de Escribanos, Gadano aseguró que "sólo se admitirá el acceso al mercado cambiario a través de autorizaciones individuales, basadas en normas objetivas y que cumplan con el procedimiento del certificado notarial previo, descartando cualquier otra opción instrumental".

Primer encuentro

La semana pasada se realizó el primer encuentro, tras el cual el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, invitó a los representantes del sector a trabajar de manera conjunta "para que las medidas de control de cambio implementadas en los últimos días sean lo menos disruptivas posibles".



En el encuentro con Sandleris, las cámaras inmobiliarias se comprometieron a elevar al Banco Central un documento con propuestas que permitan reducir el tiempo que le puede llevar a la autoridad monetaria liberar el acceso a los dólares para la compraventa de propiedades.



El documento propondrá al Banco Central que tome en cuenta los "contratos de compraventa rubricados por abogados" o las "boletas digitales inmobiliarias registrables" como documentación valida para dar vía libre a la venta de dólares destinados a concretar estas operaciones, dijo el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Alejandro Bennazar.

"La operatoria cotidiana ya venía muy afectada por la situación macro general y ahora, además, se complicó operativamente porque las medidas de control cambiario no contemplaron situaciones particulares, faltó una sintonía fina", afirmó.

Las medidas de control cambiario que se pusieron en marcha hace dos semanas fijan un tope de compra de u$s10.000 por mes para las personas físicas; mientras que los requerimientos de montos superiores a ese límite deben ser autorizados por el Banco Central, situación que comprende a las operaciones inmobiliarias, que se realizan en moneda extranjera.



En el sector inmobiliario estiman que las operaciones de compraventa moverán un promedio mensual de u$s50 millones de aquí a fin de año.

Preocupación vigente

Para diversos "players" de la actividad inmobiliaria, la entrada en vigencia del nuevo cepo al dólar es una estocada más para el sector, que no para de acumular reveses.



En línea con una caída de la actividad del orden del 50 por ciento en apenas un año, los principales jugadores del negocio ahora enfrentan la imposición de restricciones que, de no modificar sus principales aspectos, hacen prever una nueva caída en el nivel de operaciones de compraventa.



En ese sentido, fuentes consultadas por iProfesional aseguraron que la nueva traba a la compra de dólares podría hundir las transacciones a niveles incluso por debajo del bienio 2011/2012, considerado el peor desde que las entidades miden la evolución del mercado del ladrillo.



Al mismo tiempo, anticiparon la vuelta del dólar paralelo como protagonista de peso, así como la "reaparición" de las cuevas como alternativas para quienes procuren eludir trámites y restricciones.



"Volverán las ventanillas de dólares que conocimos con el cepo anterior. Siempre que se fija un control para la compra de moneda extranjera, lo primero que aparece son estas opciones. Volverá a generarse un desdoblamiento cambiario", sostuvo ante iProfesional José Rozados, CEO de Reporte Inmobiliario.



El experto expuso, además, que el cepo fijado por el macrismo incluso veta la posibilidad de que las sociedades adquieran dólares para atesoramiento, lo cual, en concreto, representa un obstáculo claro para la concreción de operaciones de compra.



"Hoy, las empresas con intenciones de llevar a cabo una transacción no pueden operar con el dólar oficial si es que, previamente a la medida, no se hicieron con los fondos. Y así es como se las empuja a operar en el blue", precisó.