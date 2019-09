Cumbre clave entre inmobiliarias para definir si entregan dólares para la compraventa de vivienda

Desde que se implementó el cepo, se están conversando opciones para que quien quiera adquirir una propiedad, puedan acceder a dólares sin restricciones

Las autoridades del Banco Central recibirán este miércoles a los principales referentes del sector inmobiliario para discutir mecanismos que agilicen las operaciones de compraventa de propiedades, tras las nuevas medidas de control de cambios dispuestas por le Gobierno desde principios de septiembre.



Fuentes de la entidad monetaria confirmaron que las principales asociaciones del sector inmobiliario serán recibidas por el gerente general del Central, Nicolás Gadano, y que la reunión será de carácter técnico.



A la cita fueron convocados el presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba), Armando Pepe, y la vicepresidenta, Marta Liotto; el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Alejandro Bennazar, y el secretaria, o general Claudio Vodanovich; entre otros convocados, como la Cámara Empresaria de Desarroladores Urbanos (Cedu).



El directivo de los corredores inmobiliarios, Armando Pepe, explicó que "nuestra propuesta es básicamente que el escribano envíe una copia del título de propiedad con una antelación de 72 horas al banco donde se va a realizar la operación, que generalmente es aquel donde está la caja fuerte o el deposito en donde tiene los fondos el comprador".



La idea es que "dentro de dicho lapso la entidad tenga disponible la autorización para habilitar al comprador de la propiedad, la venta de dólares y pueda firmar el boleto o escritura", explicó.



Esta propuesta, expresó Pepe, mantiene la necesidad del Banco Central de impedir que las personas realicen compras por más de 10.000 dólares con fines de atesoramiento o quieran enviar luego el dinero al exterior, y trata de dinamizar a un sector que está "muy caído en los ultimos meses", expresó.



Es una alternativa más ágil que cualquier bono o título ideado en el pasado para poder realizar compra de propiedades, como los Cedin, que estuvieron vigentes bajo el cepo cambiario kirchnerista, indicaron fuentes del sector.



La situación hoy es que quienes quieran realizar una operación de compra y venta "no pueden operar con el dólar oficial si es que previo a la medida no se hicieron con los fondos. Y así es como se las empuja a operar en el blue o paralelo", precisaron fuentes del sector, lo que hace inevitable un desdoblamiento cambiario.



El encuentro está pautado para las 15:30 de este miércoles y se trata del segundo que mantendrán los popes del sector desde que se implementó el control de cambio, tras haberse reunido la semana pasada con el propio Guido Sandleris, con quien quedaron en formalizar una propuesta que se presentará mañana y que, luego de darle, forma, el Banco Central podría implementar en en el corto plazo.



En un informe reciente, el Colegio de Escribanos trazó el estado de situación que padece el sector, cuando su presidente, Claudio Caputo, dijo: "Si todo sigue como hasta ahora, la proyección de escrituras para todo 2019 es de cerca de 30.000, cifra que incluso está por debajo de 2001, el nivel más bajo hasta ahora, que fue de 36.000".

Primer encuentro

La semana pasada se realizó el primer encuentro, tras el cual el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, invitó a los representantes del sector a trabajar de manera conjunta "para que las medidas de control de cambio implementadas en los últimos días sean lo menos disruptivas posibles".



En el encuentro con Sandleris, las cámaras inmobiliarias se comprometieron a elevar al Banco Central un documento con propuestas que permitan reducir el tiempo que le puede llevar a la autoridad monetaria liberar el acceso a los dólares para la compraventa de propiedades.



El documento propondrá al Banco Central que tome en cuenta los "contratos de compraventa rubricados por abogados" o las "boletas digitales inmobiliarias registrables" como documentación valida para dar vía libre a la venta de dólares destinados a concretar estas operaciones, dijo el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Alejandro Bennazar.

"La operatoria cotidiana ya venía muy afectada por la situación macro general y ahora, además, se complicó operativamente porque las medidas de control cambiario no contemplaron situaciones particulares, faltó una sintonía fina", afirmó.

Las medidas de control cambiario que se pusieron en marcha hace dos semanas fijan un tope de compra de u$s10.000 por mes para las personas físicas; mientras que los requerimientos de montos superiores a ese límite deben ser autorizados por el Banco Central, situación que comprende a las operaciones inmobiliarias, que se realizan en moneda extranjera.



En el sector inmobiliario estiman que las operaciones de compraventa moverán un promedio mensual de u$s50 millones de aquí a fin de año.

Preocupación vigente

Para diversos "players" de la actividad inmobiliaria, la entrada en vigencia del nuevo cepo al dólar es una estocada más para el sector, que no para de acumular reveses.



En línea con una caída de la actividad del orden del 50 por ciento en apenas un año, los principales jugadores del negocio ahora enfrentan la imposición de restricciones que, de no modificar sus principales aspectos, hacen prever una nueva caída en el nivel de operaciones de compraventa.



En ese sentido, fuentes consultadas por iProfesional aseguraron que la nueva traba a la compra de dólares podría hundir las transacciones a niveles incluso por debajo del bienio 2011/2012, considerado el peor desde que las entidades miden la evolución del mercado del ladrillo.



Al mismo tiempo, anticiparon la vuelta del dólar paralelo como protagonista de peso, así como la "reaparición" de las cuevas como alternativas para quienes procuren eludir trámites y restricciones.



"Volverán las ventanillas de dólares que conocimos con el cepo anterior. Siempre que se fija un control para la compra de moneda extranjera, lo primero que aparece son estas opciones. Volverá a generarse un desdoblamiento cambiario", sostuvo ante iProfesional José Rozados, CEO de Reporte Inmobiliario.



El experto expuso, además, que el cepo fijado por el macrismo incluso veta la posibilidad de que las sociedades adquieran dólares para atesoramiento, lo cual, en concreto, representa un obstáculo claro para la concreción de operaciones de compra.



"Hoy, las empresas con intenciones de llevar a cabo una transacción no pueden operar con el dólar oficial si es que, previamente a la medida, no se hicieron con los fondos. Y así es como se las empuja a operar en el blue", precisó.