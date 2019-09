Archivo: cuando Melconian creía que la devaluación no impactaba en los precios

El economista aseguró en 2015 que la suba del tipo de cambio no impactaría en los precios, pero ahora criticó a Cambiemos por la devaluación de esa época

La escalada abrupta que tuvo el precio del dólar en los últimos meses, que derivó en la profunda crisis económica y que prácticamente borra las intenciones de reelección del presidente Mauricio Macri, también le restó credibilidad a muchos economistas, que fueron acusados de no haber sido capaces de predecir y adelantarse a los hechos.



En el medio de esta "grieta" que existe entre los analistas que buscan salvarse de quedar adosados del lado de los que no pudieron advertir que la sucesión de errores del Gobierno podría desembocar en la compleja situación actual, con la intervención del Fondo Monetario a cuestas y con escasas reservas en el Banco Central, se encuentra Carlos Melconian.



Este economista de alto perfil, que fue presidente del Banco Nación en la primera parte de la actual gestión, quedó en el medio de la tormenta debido a que en los últimos días lanzó feroces críticas a ex colegas y funcionarios de Cambiemos, como Federico Sturzenegger, Alfonso Prat Gay y Marcos Peña, por las políticas llevadas a cabo y los "errores de diagnóstico". Pero a la hora de ver el archivo de sus testimonios anteriores, tampoco queda indemne a las acusaciones y cae dentro de su propia trampa.

En concreto, días atrás Melconian criticó duramente las decisiones de los citados economistas en el inicio de la gestión Macri, sobre todo por la abrupta devaluación. En ese sentido, mencionó que en un país tan dolarizado, "la salida cambiaria iba a tener un pass through a los precios, y alguien compró equivocadamente que los precios estaban ya a $16, y eso no es así", recordó en un reportaje periodístico sobre lo ocurrido a fines del año 2015.

Para agregar que el régimen cambiario flotante empleado por Sturzenegger en ese entonces, quedaba "a la deriva, porque libera todo y hace que la tasa sea la que tenga que valer".

Claro, estos dichos actuales de Melconian contrastan por sobremanera respecto a lo que pensaba y decía este economista, que en ese momento tenía serías intenciones de ser nombrado ministro de Economía cuando Macri inició su gestión.



Al analizar el archivo de entrevistas brindadas por este analista durante el comienzo de la presidencia de Cambiemos, sus opiniones iban en sentido contrario a las actuales, debido a que sostenía que la devaluación no impactaría en los precios.

En el programa de cable Plan M Económico, conducido por Maximiliano Montenegro, afirmó a fines de 2015, cuando el dólar había saltado desde $9,30 a $15,50, tras la liberación del cepo cambiario, sostenía que el valor de los productos alimenticios que integran el IPC del INDEC, como fideos, yerba y harina, ya habían subido 35%, por lo que "estaban adelantados al valor del dólar oficial".



Incluso, agregó que ese motivo era lo que llevaba a que muchos hablen en ese momento a que haya "atraso cambiario", porque los "productos tienen un precio adelantado".

En resumen, afirmaba que la fuerte devaluación que hubo en el tipo de cambio no iba a impactar en los precios de los alimentos de la canasta básica porque estos ya habían aumentado 35%, y que en realidad el que estaba "atrasado" era el valor del dólar.



Una postura que parece haberse modificado en el tiempo y que ahora parece bastante diferente a lo que hoy crítica Melconian sobre los ex funcionarios del Gobierno de Cambiemos.



