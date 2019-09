Se activa el jueves: el Central entreabre el cepo inmobiliario y habilitará u$s500 M al mes

La resolución liberará la compra de la divisa a particulares por un monto de hasta 152.000 dólares, previo certificado digital emitido por escribano

La medida, reconocen en el ámbito del ladrillo, tendrá un valor simbólico antes que efectivo. Pero lo cierto es que en un año marcado por las malas nuevas, la decisión aporta un relativo respiro para más de un jugador del rubro inmobiliario.

Con fecha de tratamiento fijada para el próximo jueves, el Banco Central (BCRA) finalmente emitirá la resolución que liberará la compra de dólares para vivienda única, por un monto de hasta u$s152.000.

La decisión, cuyo tratamiento ya se encuentra en la orden de los temas que ese día se discutirán en reunión de directorio, tendrá vigencia hasta fin de año y el acceso a los billetes dependerá de un certificado digital elaborado de antemano por un escribano.

En diálogo con iProfesional, Armando Pepe, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, confirmó lo establecido para el jueves y sostuvo que distintos funcionarios informaron a los representantes del ladrillo que el Gobierno tiene la decisión de destrabar cualquier problema en torno a la vivienda única.

"El lunes tuvimos un encuentro con Hugo Medina –secretario Legal y Administrativo de Hacienda–, un hombre que conoce mucho a nuestra actividad, y nos aseguró que existe la orden tanto del ministro Lacunza como de la Presidencia de solucionar todo el problema para esas operaciones", sostuvo.

"Nos dijo que el Gobierno tiene claro que no hay que perjudicar a quien quiere comprar una vivienda única o una primera vivienda. La medida del jueves ayudará un poco a la actividad aunque no es que dará lugar a un ‘boom’ o que tendremos colas en las inmobiliarias. Ayudará un poco al sector, pero más a quienes tienen la necesidad de esa vivienda por diferentes motivos. No es algo pensado para el inversor, que hoy sigue sentado arriba de las tasas y los dólares", añadió.

Detalles de la medida

En cuanto al monto global que habilitará el BCRA para las operaciones que quedarán habilitadas el próximo jueves, distintas fuentes del ámbito inmobiliario consultadas por iProfesional sostuvieron que se podría ubicar en el orden de los 500 millones de dólares.

"Las operaciones del sector inmobiliario en la etapa previa al cepo estaban moviendo a razón de 2.000 millones de dólares. Pero esto en su totalidad, en términos mensuales. En el caso de las viviendas, estamos hablando de un cuarto del mercado, lo que equivaldría a unos u$s500 millones a nivel nacional", afirmó a iProfesional José Rozados, CEO de Reporte Inmobiliario.

Otra fuente del sector comercial, en estricto off the record, también proyectoó una cantidad similar.

"El crédito hipotecario en sí mismo mueve un número insignificante. No llega a los 35 millones de dólares. De las operaciones que se dan en el país, el 40 por ciento corresponden a compraventas. Y, de ese porcentaje, algo más de la mitad son viviendas. Hay que pensar en un movimiento en torno a los 500 millones de dólares, siempre como un techo a nivel nacional", detalló.

La fuente consultada remarcó que la medida que oficializará el BCRA lejos está de promover la recuperación del sector en general. Muy por el contrario, sostuvo que su único objetivo pasaría por "no complicar más al mercado".

"Al menos libera un poco todo el ahogo que estableció el nuevo cepo. Pero claramente no es una medida que empuje a los inversores a desarrollar o avanzar con una compra de propiedades como negocio. Es una decisión que desalienta cualquier especulación y, en paralelo, sólo libera los billetes para casos puntuales como es la vivienda única", comentó.

En paralelo, Rozados coincidióen señalar que "el impacto será marginal. Quien venía participando del mercado con fondos propios ya sabía que tenía que contar con dólares. No hay que pensar que esto reactivará al mercado ni mucho menos. La disposición contemplará personas físicas y vivienda única. Lo que tiene de valioso es que no suma más complicaciones al mercado".

Preocupación vigente

Para diversos players de la actividad inmobiliaria, la entrada en vigencia del nuevo cepo al dólar fue una estocada más para el sector, que no para de acumular reveses.

En línea con una caída de la actividad del orden del 50 por ciento en apenas un año, los principales jugadores del negocio ahora enfrentan la imposición de restricciones que, de no modificarse sus principales aspectos, hacen prever una nueva caída en el nivel de operaciones de compraventa.

En ese sentido, fuentes consultadas por iProfesional aseguraron que la nueva traba a la compra de dólares podría hundir las transacciones y llevar al sector a tocar uno de los peores niveles de la historia.

Al mismo tiempo, anticiparon la vuelta del dólar paralelo como protagonista de peso, así como la "reaparición" de las cuevas como alternativas para quienes procuren eludir trámites y restricciones.

"Volverán las ventanillas de dólares que conocimos con el cepo anterior. Siempre que se fija un control para la compra de moneda extranjera, lo primero que aparece son estas opciones. Volverá a generarse un desdoblamiento cambiario", sostuvo ante iProfesional José Rozados.

El experto destacó, además, que el cepo fijado por el macrismo incluso veta la posibilidad de que las sociedades adquieran dólares para atesoramiento, lo cual, en concreto, representa un obstáculo claro para la concreción de operaciones de compra, algo que se tratará de revertir con esta nueva medida oficial.

"Hoy, las empresas con intenciones de llevar a cabo una transacción no pueden operar con el dólar oficial si es que, previamente a la medida, no se hicieron con los fondos. Y así es como se las empuja a operar en el blue", precisó.

Peor año en dos décadas

Las operaciones de compraventa de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires cerrarán este año por debajo de las 30.000 escrituras, lo que representará el peor año de los 21 que tiene la serie histórica, un registro aún más negativo que los observados en la crisis de 2001 o en los años más duros del cepo cambiario, indicó el Colegio Público de Escribanos porteño.

Hasta hoy, el período 2013-2015 era el más flojo de la historia, ya que en aquellos años de cepo cambiario se registraron 35.910, 33.706 y 37.398 escrituras, respectivamente.

Pero al analizar el panorama 2019, se asegura que de seguir así, este año será el peor de la serie, debido a que hasta comienzos de septiembre se habían registrado unas 18.000 operaciones. De modo que, de sostenerse la actual tendencia, no habría posibilidades de superar las 30.000 hacia fines de diciembre.

De ser así, se confirmaría el peor año del registro histórico iniciado en 1998, precisamente el año que mantiene el récord de operaciones, con 76.676 escrituras.

En el Colegio estimaban que agosto -cuyas cifras de escrituras se darán a conocer en dos semanas- habrá cerrado a la baja y completará una caída interanual de 15 meses consecutivos.

Cabe recordar que, a pesar de la crisis que dejó el fin de la convertibilidad, en 2001 se habían realizado 54.493 escrituras de compraventa en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que en 2002 se habían alcanzado las 56.393 operaciones, casi el doble de lo que se estima que podría concretarse en el presente año.