Acevedo, sobre el bono de $5.000: "Las empresas que no pueden pagar, no lo van a pagar"

Si bien el Ejecutivo informó que será obligatorio, el presidente de la UIA remarcó que las empresas que no puedan afrontar el pago, no lo harán

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, aseguró que acordaron con el Gobierno y los gremios pagar "lo antes posible" la recomposición salarial de $5.000 para los trabajadores del sector privado. Si bien el Ejecutivo informó que será obligatorio, Acevedo remarcó que las empresas que no puedan afrontar el pago, no lo harán.

"Es una manera de paliar y volver a tener algo de poder adquisitivo. La idea es que el que pueda pagarlo ya, la empresa que tiene capacidad, lo va a hacer ya y la que no pueda, lo irá viendo en el transcurso de estos dos o tres meses", explicó. "Las empresas que no lo pueden pagar, no lo van a pagar", remarcó en diálogo con Radio Mitre.

La cifra de $5.000 para el sector privado será "no remunerativo", es decir, no se aplicarán las cargas sociales para su efectivización, y "a cuenta de las próximas revisiones paritarias" para compensar la caída salarial. Este punto fue una de las cláusulas que exigieron los empresarios.

Te puede interesar La fórmula que permitió destrabar el bono de $5.000 entre el Gobierno, CGT y empresarios

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME) solicitó que dicho pago se ejecute en al menos cinco cuotas.

Por su parte, el jefe de Unión Tranviaria Automotor (UTA), Roberto Fernández, aseguró hoy que no tiene detalles sobre el acuerdo que cerró el Gobierno con la CGT y los empresarios para otorgar "una recomposición salarial obligatoria de $5000 para los trabajadores del sector privado".

"Esto no es un bono. A simple vista, es un adelanto de sueldo y nada más", afirmó Fernández en diálogo con Futurock.

"No sabemos si lo van a dar al contado, en dos o tres cuotas. Esto se lo van a descontar después a los trabajadores, como pasó con el bono anterior", reiteró el jefe de la UTA. Según el gremialista, "es un adelanto de sueldo antes de las paritarias".