Tras nueva suba de combustibles, estacioneros plantean 15 propuestas a Alberto Fernández

Los integrantes de Cecha elaboraron un documento en donde destacan los puntos referidos a la rentabilidad de las casi 5.000 estaciones de servicio del país

Las empresas propietarias de estaciones de servicio plantearon la necesidad de estudiar un mecanismo de estabilización del precio de los combustibles, así como avanzar en una revisión de la presión fiscal nacional y provincial sobre la actividad, y disponer una amplia moratoria, como parte de 15 propuestas para el desarrollo del sector.



Así lo expresaron los integrantes de la Confederación de Entidades de Comercialización de Hidrocarburos y Afines (Cecha) en el marco de la reunión nacional del sector que se realizó este jueves y viernes en la provincia de Neuquén, lo que incluyó una visita a instalaciones en Vaca Muerta.



Del encuentro surgió un documento presentado como "Aporte para el desarrollo de la actividad del comercio de hidrocarburos y afines", que incluye 15 puntos entre los que se destacan los referidos a la rentabilidad de las casi 5.000 estaciones de servicio que existen en el país, en su mayoría pymes con gerenciamiento familiar.



Sobre la carga tributaria, las empresas plantearon que tanto a nivel nacional, provincial como municipal "la presión fiscal es muy elevada" al punto que "se cobran tasas por servicios no prestados o para solventar actividades no vinculadas con el sector que actúa como agente de recaudación".



Ante esa descripción, Cecha propuso crear una mesa de trabajo para "relevar la situación fiscal del negocio de la venta minorista de combustibles" para analizar su "razonabilidad y racionalidad" y diseñar un "sistema tributario homogéneo, equitativo y transparente para aplicar a este tipo de negocios".



En el mismo sentido, los estacioneros propusieron implementar un mecanismo de estabilización del precio de los combustibles, basado en la carga impositiva sobre los mismos, que amortigüe las oscilaciones bruscas en el precio del crudo y/o el tipo de cambio.



También reclamaron "una moratoria amplia fiscal, así como un periodo de gracia sin embargos judiciales ni inicio de juicios" por parte de los organismos fiscales que permita a las empresas "recomponer su capital de trabajo" y la categorización especial para estaciones de servicio conforme la Ley PyME.



Asimismo, es de interés de los estacioneros que se reponga el rango ministerial de la cartera de Energía por entender que la energía es "la columna vertebral de la actividad económica de todo país", y la creación de una mesa de competitividad y comercialización de combustibles.



En otro aspecto, las estaciones de servicio plantearon que el gobierno disuada a las petroleras de "no vender directamente el combustible a granel al sector productivo o al consumidor final" a fin de mantener y sumar puestos de trabajo; eliminar los aportes a la seguridad social para los nuevos puestos de trabajo e incentivar el uso de combustibles alternativos como el GNC mediante incentivos fiscales.

Las 15 propuestas

1- Energía debe volver a tener ranto Ministerial: desde Cecha piden "que el máximo responsable de la cartera debe tener línea directa con el PEN (Presidente de la Nación)", y de esta manera asegurar que la toma de decisiones sea expeditiva, profunda y directa, evitando la burocratización de las mismas.



2- Abastecimiento estratégico de las estaciones de servicio: esto se refiere a que "cuando se susciten medidas o hechos extraordinarios que afecten la operatoria normal y habitual de comercialización de los combustibles", como lo que pasó con el DNU de congelamiento del precio del petróleo, con lo que se vio afectado todo el país, "se debería disponer de una reserva estratégica de combustibles que permita amortiguar los impactos de la medida".



3- Crear una mesa de competitividad y comercialización de combustibles: se plantea la apertura de una mesa de trabajo bajo la coordinación del Ministro de Energía, que sea un nexo con otras áreas de la Administración Pública Nacional para tratar de manera integral todos los temas de interés del sector.



4- Canalizar la venta de combustible por canal minorista: en este punto se plantea que se venda "bajo alero y por pico de surtidor, es decir, a través de las estaciones de servicio" y no que las empresas petroleras le vendan directamente al sector productivo o al consumidor final.



5- Eliminar los aportes a la seguridad social para los nuevos puestos de trabajo y reducir los actuales según la reglamentación que se dicte.



6- Incentivar el uso de combustible alternativo, como el GNC: la Cechea propone lanzar una política fiscal más agresiva que privilegie el consumo de los combustibles más amigables con el medio ambiente, como el GNC.



7- Impuesto al dióxido de carbono: "Se propone la creación de un fondo con lo recaudado por dicho impuesto que permita la oferta de financiamiento blando, que pueda ser utilizado para fomentar la instalación de paneles solares en las estaciones de servicio, para poder aportar energía al sistema integrado nacional".



8- Participación en la mesa multisectorial de sindicatos, cámaras, federaciones y gobierno.



9- Cargas tributarias y estabilidad de precios.



10- Tarjetas de crédito y comisiones bancarias: si bien las estaciones de servicio venden los combustibles que producen las petroleras y recaudan el componente impositivo con el que los grava la autoridad de aplicación, "las comisiones financieras que se cobran por el uso de la tarjeta de crédito afectan al monto total de la transacción, sin identificar si se está financiando la venta de la petrolera o la recaudación tributaria y ambos cargos, están en cabeza del operador de la estación de servicio".



11- Se solicitan alícuotas diferenciales para el Impuesto a las Ganancias de las MiPyMEs.



12- Eliminación del impuesto al débito bancario para evitar la doble imposición impositiva.



13- Categorización especial para Estaciones de Servicio conforme la Ley PyME.



14- Impuestos Provinciales y tasas Provinciales y Municipales.



15- Que se establezca una moratoria amplia fiscal y un periodo de gracia sin embargos judiciales ni inicio de juicios por parte de los organismos fiscales.

Cruce entre el Gobierno y el presidente electo

El último aumento en los combustibles generó un nuevo desencuentro entre el Gobierno de Mauricio Macri y el presidente electo, Alberto Fernández, quien rechazó haber acordado el incremento, como lo refirió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

"Otra mentira más del Gobierno macrista. Nadie acordó semejante cosa conmigo. Como siempre, descargan en otros decisiones que toman desde su propia ineptitud", aseguró, tajante, el mandatario electo, en su cuenta de Twitter.

En medio de la transición política, Fernández salió al cruce de los dichos de la ministra de Seguridad, quien había afirmado que "el aumento del combustible fue acordado" con quien asumirá el próximo 10 de diciembre.

Tras la finalización del congelamiento de precios, las petroleras decidieron este jueves un ajuste del 5% en las naftas y el gasoil.

Según Bullrich, el incremento fue "un tema acordado" entre el Gobierno de Macri y equipos técnicos que están trabajando junto con el futuro mandatario, en declaraciones realizadas el jueves tras una reunión de Gabinete.

Este viernes, ratificó sus dichos y sostuvo que "hay muchas declaraciones de Alberto Fernández diciendo que no estaba de acuerdo con el congelamiento, que generaba una situación de parate en Vaca Muerta. Esas son conversaciones que se dieron. Que después no las reconozcan será cuestión de ellos".

No obstante, la funcionaria saliente reconoció que no estuvo "en las conversaciones" en las que técnicos de Fernández habrían dado el visto bueno a las subas.