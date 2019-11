Por la caída del consumo, Sancor cierra su planta en Tucumán y despide más de 40 empleados

Ya en los meses de agosto, septiembre y octubre, los trabajadores habían cobrado menos del 20% de todo lo que les correspondía en sus haberes

Los efectos de la crisis económica sigue golpeando en la industria local. En este caso, se trata de la planta de Sancor en Tucumán, la que decidió cerrar sus puertas por la fuerte caída del consumo. De esta manera, 43 personas se quedarían sin empleo durante las próximas horas.

Esto fue confirmado por el secretario General de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atirla), Eduardo Islas, quien dijo que "la empresa nos comunicó que la medida sería irreversible porque la cantidad de mercadería que viene a este centro logístico es muy poca. Entonces nos dijeron que no justifican que permanezca abierto el lugar".

Por el momento, los empleados no llegaron a ningún acuerdo con la empresa sobre los despidos ni las indemnizaciones, de manera que los trabajadores se encuentran realizando medidas de fuerza y bloqueando la entrada.



Para el delegado, "es lamentable la situación que vive el país, y por supuesto lo que se vive en Tucumán. Duele porque esta gente que quedará desvinculada le va a resultar muy difícil que se vuelva a insertar en algún trabajo, ya que son personas mayores. Imaginate, si no hay lugar para jóvenes, ¿cómo van a poder conseguir trabajo ellos?". Y agregó en diálogo con La Gaceta: "Ya en agosto, septiembre y octubre llegaron a cobrar menos del 20% de todo lo que les corresponde en sus haberes y ahora pasa esto".



Además, dejó en claro que esto no solo sucede en Tucumán, sino que viene pasando en otros centros de distribución del país. Hace solo unos meses, cerró su planta en la localidad bonaerense de Arenaza, partido de Lincoln, y con despido de sus trabajadores, quienes producían el queso para untar de la marca.

"Hoy le toca a Tucumán, mañana no sabemos a qué lugar. Es lamentable para estos 43 trabajadores", cerró el secretario.



La compañía está pasando por una dura crisis por los problemas financieros internos, la merma del consumo de leche que cayó a los niveles más bajos desde el 2001 y la imposibilidad de tomar préstamos.