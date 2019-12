El debut de Matías Kulfas en el cargo: encuentro con principal ejecutivo del grupo Techint

El flamante ministro de Desarrollo Productivo da una señal política en el inicio de su gestión al compartir evento con el industrial más poderoso del país

Matías Kulfas, el flamante ministro de Desarrollo Productivo, debutará este jueves públicamente de la mano de Paolo Rocca, el presidente y CEO del Grupo Techint, en un encuentro que reunirá a un centenar de empresarios.



"Es toda una señal que sea su primera presentación pública", señalaron desde el entorno cercano del ministro que estará a cargo de poner en marcha el aparato productivo del país.



Así, al mediodía Kulfas se sentará al lado de Paolo Rocca para cerrar el seminario Propymes, donde se abordará la situación de la industria del acero y su cadena de valor, las perspectivas económicas de la Argentina en el 2020 y un tema muy importante para el Gobierno y para el Grupo Techint: Vaca Muerta.



A través de Tecpetrol, el Grupo Techint en 2017 se convirtió en el principal inversor en el yacimiento no convencional que se presenta como la piedra preciosa de la Argentina. Entonces la compañía informó la decisión de destinar u$s2.300 millones para el área Fortín de Piedra.



Para finales de 2018 ya había concretado u$s1.600 millones de ese total y había logrado niveles de producción de 600 millones de pies cúbicos por día, lo que representa el 13% de la producción gasífera de Argentina.



Esta fuerte apuesta le valió, hace un año, una diferencia con el Gobierno de Mauricio Macri que llegó a la Justicia y que aún se encuentra en curso. La raíz del problema fue la interpretación que hizo el ex secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, de la resolución 46/2017 respecto de los subsidios a las inversiones para el desarrollo de Vaca Muerta.



La empresa estimó que por el límite impuesto por el Estado al pago de las compensaciones "hasta septiembre 2018 un menor pago de $1.994 millones y, si se mantuviera para todo el 2018, el impacto total del año ascendería a $5.655 millones".

Este cambio de criterio "impacta negativamente el flujo de fondos de la Sociedad", dijo entonces la compañía que conduce Rocca.



Sin embargo la apuesta no cesó, ya que en julio el gobierno de Neuquén adjudicó a la empresa Tecpetrol, del grupo Techint, asociada a la estatal Gas y Petróleo de Neuquén (G&P) la concesión de dos áreas para la exploración y desarrollo de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta con una inversión de u$s113 millones.



"El desarrollo del gas de Vaca Muerta, indicó entonces la empresa, tiene un potencial que permitirá a la Argentina contar con energía abundante y en condiciones competitivas para los hogares, para favorecer el desarrollo económico e industrial del país, y para lograr el autoabastecimiento energético".



Pero Techint no sólo tuvo desencuentros con los funcionarios de la gestíon macrista. La relación de Paolo Rocca, con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner también tuvo sus bemoles, en especial en el segundo mandato de la ex presidenta y actual vicepresidenta de la Nación.

A mediados de 2012, el CEO del Grupo Techint declaró ante los miembros de la Academia Nacional de Ingeniería, duros conceptos respecto del gobierno que llegaron a la luz pública por una nota del diario Clarín. "A partir de 2008 el Gobierno perdió el rumbo", dijo Rocca quien consideró que "la Argentina está mal gestionada".



Esas definiciones de Rocca fueron firmemente criticadas por el entonces ministro de Planificación, Julio de Vido, la propia presidenta y el entonces viceministro de Economía y actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. De hecho, Kicillof ocupó en ese momento un puesto en el directorio de la empresa, como representante del Estado, que se había transformado en accionista tras la estatización de las AFJP. Y desde ese puesto, el hoy gobernador forzó la revisión de planes de inversión.



El Grupo Techint, buscará mañana comenzar con el pie derecho su vínculo con el Gobierno de Fernández con el que coincide en la necesidad de impulsar la industria. Una industria cuyos índices no dejaron de caer en los últimos meses de Maurio Macri.