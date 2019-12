Mercado cambiario desdoblado: los economistas advierten las distorsiones de largo plazo

Hay consenso sobre que cumple la función de defender las reservas en el corto plazo, pero creen que es un sistema que no puede prolongarse en el tiempo

Con la aplicación de un impuesto del 30% a la compra de dólares para atesoramiento, se podría decir que el Gobierno prácticamente está convalidando un desdoblamiento de hecho del mercado de cambios. Si bien hay grandes salvedades respecto a lo que en otros momentos fue una política cambiaria definida por el Banco Central, la nueva iniciativa plantea un dólar comercial, para importadores y exportadores; y uno financiero, o para atesoramiento.

La medida, oficializada a través del impuesto PAIS (Para una Argentina Inclusiva y Solidaria) que integra la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, apunta a resguardar los dólares de las reservas y a fomentar el ahorro en moneda local, pero de persistir puede generar efectos adversos en el mediano plazo.

"En la economía los mercados no pueden estar en desequilibrios durante mucho tiempo", advierte Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina, quien considera que este impuesto implica "un desdoblamiento de facto", aunque aclara que es un mercado relativamente marginal debido al límite de comprar u$s200 por mes.

Esa restricción que aporta el cepo contribuye a que el efecto del desdoblamiento no sea tan contundente sobre la economía y sobre la inflación. "No es gran mercado, con lo cual el impacto en materia de precios es acotado", agrega.

Martín Kalos, economista jefe de Elypsis, coincide en que si bien no es un desdoblamiento formal en la cual el Estado establece dos tipos de cambio distintos, es "una especie de desdoblamiento en la práctica", pero diferenciado por el cobro de un impuesto.

"El tipo de cambio es uno solo y eliminan la posibilidad de arbitraje entre dos tipos de cambio distintos por tipos de transacción. Si uno no tiene un papel que acredite que está importando o que está pagando deuda, entonces le van a cobrar el 30% extra", comenta Kalos.

En ese sentido, el rol de control que tiene que ejercer la AFIP "se vuelve clave para evitar elusiones fiscales y evasiones fiscales a través de la sobrefacturación o declaraciones juradas impropias", advierte Kalos.

Como explica Santiago López Alfaro, socio y director de Delphos Investment, la experiencia muestra que cuando conviven distintas cotizaciones "siempre empiezan a suceder ineficiencias y negocios paralelos, porque siempre hay alguno que le encuentra la manera de acceder al dólar más económico, y venderlo en el más caro".

El economista, que durante seis años timoneó el FGS, sostiene que la clave para evitar esas ineficiencias es que esto sea un plan de estabilización sólo para la coyuntura. "No puede durar para siempre, en algún momento hay que arreglar las cosas de fondo para que la economía pueda crecer en el mediano plazo", comenta.

En la misma línea, Kalos destaca que la medida se explica en el contexto de una crisis y que es una medida que ningún gobierno quiere tomar. "En definitiva es impopular y siempre tiene riesgos de implementación. En definitiva lo que se busca es encarecer las reservas para los usos que se consideran no prioritarios en este momento", explica.

Para Rajnerman, si la medida sale bien, uno de los beneficios que podría tener es incentivar el ahorro en pesos, sobre todo los grandes capitales, que no pueden ir al blue y puedan canalizar sus fondos a activos en pesos".

A la hora de encontrar ganadores y perdedores, el economista jefe de Ecolatina destaca que la industria podría ser uno de los beneficiados, aunque aclara que depende de cada sector en particular y con un plan integral de fondo. "Entiendo que a este tipo de cambio, con una política industrial consistente, donde se arme un plan de desarrollo productivo, me parece que la industria es un sector que no sé si gana, pero por cómo está la situación, no perdería".

El economista cree que un factor más importante que puede determinar la recuperación del sector industrial para por la dinámica del salario real. "Si mejora las chances de una recuperación van a ser mayores y si el salario real no mejora las chances van a ser peores, más allá de que la política de importaciones pueda ser acertada", grafica.

Entre los perdedores con este desdoblamiento están los ahorristas, o los que buscan refugio en el dólar, que deberán pagar un precio más caro por la divisa, que también promete aumentar en el mercado informal.

En resumen, el cepo amortigua el impacto de este "desdoblamiento virtual" sobre la economía ya que el acceso al dólar para ahorro ya estaba por demás limitado. Va a cuidar los dólares en el corto plazo, desalentando el ahorro en moneda extranjera, pero no es una medida consistente en el largo plazo.

"Son cuestiones que van a ser polémicas, pero que en el marco de una crisis son formas en las cuales un Gobierno está intentando captar recursos fiscales para atender necesidades fiscales urgentes", comenta Kalos. En ese caso, agrega será a través de la mejora en el resultado fiscal o en incrementar los gastos que hoy se consideran prioritarios y urgentes. En este contexto, como dice Rajnerman, no se puede ni siquiera pensar en ver el impacto que podría tener sobre las inversiones -que indudablemente en el largo plazo las desalienta- ya que por ahora, la preocupación pasa más porque no se vayan los capitales que porque vengan.