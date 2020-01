Kulfas agradeció el "esfuerzo" de empresarios y explicó por qué se incluyó gaseosas, vinos y cervezas en "Precios Cuidados"

El ministro de Desarrollo Productivo destacó que hubo un "diálogo fructífero" con los empresarios para lograr el acuerdo de precios

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, agradeció este miércoles el "esfuerzo que hicieron los empresarios" para renovar el programa "Precios Cuidados".

"Estoy muy agradecido por el esfuerzo que hicieron los empresarios. Tuvimos un diálogo fructífero", resaltó el funcionario nacional.

El Gobierno relanzó el pasado martes el programa -vigente desde 2014- con una lista que incluye 310 productos, muchos de los cuales son primeras marcas, con una reducción promedio del 8% en los precios.

La iniciativa tendrá una vigencia anual con revisión trimestral y en su nuevo listado incorpora primeras marcas de alimentos, limpieza y perfumería, que actuarán como precios de referencia.

Entre los 310 productos que confirman la nueva canasta, hay alimentos como fideos y arroz, lácteos, artículos de limpieza y elementos de cuidado personal.

Sin embargo, hubo algunos productos que despertaron críticas. Es el caso de las gaseosas, vinos y cervezas.

Kulfas explicó las razones por las cuales decidieron sumar bebidas alcohólicas.

"La canasta busca reflejar un promedio de lo que es el consumo de los hogares argentinos y muchos hogares consumen ese tipo de bebidas", sostuvo.

"No estamos pensando en penalizar consumos, pensamos en cuidar los precios. De más está decir que hay que hacerlo con moderación. Lo que buscamos es que los hogares que acceden a los consumos de alimentos, bebidas y perfumería lo hagan con precios razonables, de referencia", agregó en diálogo con radio Mitre.

Un argumento similar dio la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, sobre las bebidas azucaradas.

"Nosotros iremos incorporando otras variedades, pero no podemos definir lo que consumen o no los argentinos, porque además no es el objetivo del programa", dijo la funcionaria del Frente de Todos en declaraciones radiales.

"Necesitamos saber cuánto valen las cosas. Podemos debatir sobre el tema, pero el origen de la cuestión son las primeras marcas; nadie dice que tenemos las tres principales marcas de pañales con baja de precios en góndola, que volvimos a tener lavandina", se quejó. "Yo no sé si el café es bueno o malo, pero antes teníamos café en saquitos y ahora tenemos café molido", remarcó y señaló: "Tenemos otra vez un programa con productos de referencia".

De acuerdo a la mirada del gobierno nacional, a partir de ahora las familias van a tener a su alcance una canasta de productos que se va a mantener estable y cuyos precios van a estar disponibles en una aplicación para celulares. Con esta medida, aspira a que la ciudadanía realice consumos más razonables en tiempos donde hay un desorden generalizado de los valores finales que se exhiben en las góndolas.

"La idea es inyectar 10 mil millones de pesos a las familias, con los bonos en las jubilaciones y los incrementos salariales. Este esfuerzo quedaría en la nada si los precios no se acomodan", repitió Kulfas este miércoles.

También consideró que el programa "estaba desvirtuado, porque había muchos productos que no eran esenciales y muchas terceras marcas".

"Entonces, hicimos una negociación para tener primeras marcas con precios razonables", enfatizó. Según se informó oficialmente, los nuevos productos de Precios Cuidados van a estar disponibles en Coto, Carrefour, Changomas, Cooperativa Obrera, Cordiez, Día, Disco, El Nene, Josimar, Jumbo, La Anónima, Libertad, Supermercados Todo, Toledo, Vea, Wal-Mart, La Gallega, Supermercado La Economía, El Túnel y Arco Iris.

Los artículos se venderán en 2.220 bocas de expendio de todo el país y serán provistos por 78 empresas productoras.

A la vez, continúan ofreciéndose 70 productos de la versión anterior y habrá 240 nuevos.