La venta de autos tuvo el peor enero en 16 años: cuáles fueron las marcas más castigadas

Los patentamientos alcanzaron un nivel de derrumbe que nadie preveía. Estas cifras proyectadas en el año, afectarían la recaudación en u$s1.166 millones

El 2019 fue un año difícil para el sector automotriz y, con los datos actuales, se prevé que las ventas de automóviles no repuntarán a lo largo del 2020: el número de vehículos patentados durante enero de 2020 ascendió a 44.717 unidades, lo que marca el peor enero en 16 años.

En la comparación anual, esta cifra representa una caída del 25,62%, ya que en ese momento se habían patentado 60.108 unidades, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Si bien con respecto a diciembre de 2019 se registró una suba del 109%, ya que en el mes pasado se habían registrados 21.346 unidades, los indicadores actuales arrojarían una proyección anual de 342.240 unidades, bastante menos que las 460.000 del 2019.



Ricardo Salomé, Presidente de ACARA expresó: "Ninguna proyección preveía este nivel de derrumbe del sector. Necesitamos medidas urgentes para poder corregir estas cifras, porque si se mantienen durante el año, afectarían también la recaudación tributaria en 1.166 millones de dólares".

El directivo aseguró que se está trabajando fuertemente con las autoridades para lograr medidas de financiación para quebrar esta tendencia y para que la baja del mercado no sea irreversible.

"Si logramos recomponer la macroeconomía, una reprogramación sustentable de la deuda, una baja de las tasas y le sumamos medidas de incentivación al sector, cambiarían radicalmente las expectativas. Necesitamos volver a un círculo virtuoso que hace mas de 3 años que no sucede", advirtió.



Por su parte, el Secretario General de ACARA, Ruben Beato, sostuvo: "La distorsión de precios del año 2019 y la de enero de 2020, con un incremento promedio en los vehículos del 90%, versus la suba en los salarios, que fue considerablemente menor, produjeron un desfasaje muy importante y cuya consecuencia más inmediata fue disminuir el poder de compra de vehículos de los argentinos".

Además, hace hincapié en que es necesario tomar todas las medidas necesarias para cuidar los 75.000 empleos del sector y las mas de 1.000 concesionarias Pymes de empresarios nacionales.

En cuanto a los motivos del derrumbe, de acuerdo con los empresarios del sector, después de las PASO, y más aún con el cepo cambiario que se estableció tras las elecciones de octubre, los compradores se volvieron más reacios a invertir y prefieren guardar sus ahorros, más si están en dólares.



Pero este resultado no es lo más grave que deberá enfrentar el sector, teniendo en cuenta las recientes medidas anunciada por el Gobierno en relación al impuesto interno. Tal como coinciden en señalar desde los concesionarios oficiales de diferentes marcas, "lo peor está por venir".



A la caída en las ventas que se venía acelerando en los últimos meses, y que el plan "junio-julio 0km" lanzado por el anterior Gobierno no ayudó a detener, se sumó ahora la peor noticia que podría haber esperado la industria automotriz nacional y los importadores: el regreso de la doble escala del gravamen que se pensó, originalmente, para alcanzar sólo a los vehículos de lujo.



El cambio ha sido abrupto y perjudicial para la mayor parte de la oferta. La situación que había dejado el Gobierno de Macri establecía una escala tributaria que incrementaba en un 10% los valores de los autos que superaban los $2.400.000.



Ahora, con la nueva ley, serán dos niveles, y la primera esclaa arrancará a partir de una base mínima imponible que no solo afecta la gama alta, sino que golpea a muchos autos del segmento medio, desde los importados a los de fabricación nacional, ya que arranca en los modelos comercializados a partir de los 1.800.000 pesos.

Las marcas más afectadas

El desplome en las ventas de vehículos afectó a todas las terminales que operan en el país, aunque algunas fueron impactadas mucho más que otras. Este es el ranking de los peores retrocesos.

1. Ford: caída de -37,7% en las ventas. 4.870 unidades, participación del 11%.

2. Honda: -37,7%). 1.001 unidades, 2,3%.

3. Toyota: -36,5%. 5.474 unidades, 12,4%.

4. Peugeot: -35,6%. 2.475 unidades, 5,6%.

5. Citroen: -35,5%. 1.339 unidades, 3,0%.

6. Chevrolet: -29,5%. 4.095 unidades, 9,3%.

7. Renault: -24,4%. 5.942 unidades, 13,5%.

8. Volkswagen: -20,2%. 7.619 unidades, 17,3%.

Por el lado de las marcas importadas se registró un derrumbe de las procedentes de China, que habían comenzado a pisar con fuerza en el mercado nacional en momentos previos a las disparadas del dólar que sufrió la economía argentina en los últimos años.

Por caso, las ventas de Chery cayeron 63,7% interanual. Baic se hundió 60,9% y Geely bajó 41,8%.