Inquilinos: ¿cómo obtener un seguro de caución?

Al alquilar un inmueble, muchas personas chocan contra el requisito de presentar una garantía. El seguro de caución es una solución

Tanto inquilinos como propietarios encuentran múltiples dificultades a la hora de alquilar una vivienda. Uno de los problemas recurrentes tiene que ver con la falta de garantías propietarias para alquilar una casa, un departamento o una oficina, que complica a quienes no tienen una propiedad para presentar como respaldo.

Por suerte, existen otras opciones para mostrarse solvente y poder avanzar con los requisitos que se exigen para cerrar el contrato. Una de ellas es el seguro de caución: cómo se obtiene para agilizar el alquiler.



Un seguro de caución es un contrato que otorga una empresa de seguros y que funciona como garantía para cubrir las pérdidas que pudieran producirse tras el incumplimiento de ciertas obligaciones por parte del tomador del seguro, que en este caso sería el inquilino.

Por ende, protege al propietario si surgiera algún gasto que quien alquila debería pagar y no afronta.



La aseguradora se compromete a indemnizar al propietario si el inquilino no cumple sus obligaciones. El contrato brinda certeza de que ambas partes cumplirán con lo pactado.

Cómo sacar un seguro de caución

El seguro de caución para alquilar es una buena opción cuando no tenemos una propiedad de garantía.

Si bien en Argentina es una alternativa bastante reciente, cada vez son más los propietarios que aceptan este tipo de seguros. Esta solución ayuda mucho a las personas extranjeras o del interior, que en general no tienen un inmueble en la Ciudad de Buenos Aires o en la Provincia para presentar como garantía.



Además, el seguro de caución es una buena opción para las dos partes, ya que ambos pueden quedarse tranquilos respecto a las obligaciones económicas.

Seguro de caución: requisitos

Frente a la imposibilidad de muchos inquilinos de presentar una garantía propietaria, hay bancos y empresas que ofrecen seguros de caución como una alternativa para ofrecer un respaldo que asegure al propietario que el contrato se cumplirá de manera indubitable.

Te puede interesar Cuál es el porcentaje de sueldo con el que te jubilarás

Cómo obtener un seguro de caución y no morir en el intento

Los requisitos que se suelen solicitar para otorgar el seguro no son demasiados. En general, es fácil de adquirir. Y tiene la ventaja de que no figura como una deuda, algo importante se estás pensando en pedir un crédito.



Para poder contratarlo, las aseguradoras piden al solicitante que presente cierta documentación y que cumpla con algunos requisitos. En general, suelen pedir:



- Documento de identidad: hay que presentarlo si se trata de una persona persona física. Si la que lo solicita es una empresa, se pide documentación referida a la sociedad (inscripción en AFIP, constancia de CUIT y contrato social o estatuto).



- Manifestación de bienes: es una demostración de ingresos. Si es una persona física, se solicitan recibos de sueldo o comprobantes de monotributo. Si se trata de una empresa, deberá presentar su último balance sellado como corresponde.



- Información sobre la obligación a asegurar: se pide que se presente el contrato preliminar para que la aseguradora coteje ingresos y gastos mensuales). Es importante saber que, para acceder a este tipo de seguros, el alquiler no debe superar determinado porcentaje de los ingresos del tomador del seguro (suele rondar el 30%).



- Chequeo de la información y evaluación: la aseguradora se encargará de calificar al solicitante en base a su historial financiero y antecedentes. Algunas empresas exigen que parte o la totalidad de esta documentación esté certificada y legalizada para su validación.



- Valor del seguro: el costo puede ser alto porque la cobertura incluye el pago del 100% del alquiler, el depósito en garantía, las expensas, los impuestos y una eventual ocupación indebida por algunos meses.

Cuánto cuesta un seguro de caución

Es claro que los seguros de caución son una solución para quienes no tienen garantías propietarias, pero no son baratos. En general, el monto a pagar suele incluir un mes y medio de alquiler y un promedio del costo de las expensas. Se paga antes de alquilar en efectivo o en cuotas con interés.



Puntualmente, los costos y requisitos dependen de cada aseguradora o banco.



Como el problema de la falta de garantías de alquiler es cada vez mayor en la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno porteño brinda una alternativa para quienes tampoco pueden acceder a un seguro de caución. Se trata del Programa Garantía BA, que conecta al inquilino con compañías aseguradoras que otorgan una garantía o un seguro de caución con características preferenciales.



La inscripción se hace en la web de Vivienda de la Ciudad y te avisan en un plazo máximo de tres días si fuiste seleccionado.

Te puede interesar Cerca de un 40% de los jubilados cobrará menos de lo que les correspondería por ley: cuánto ahorrará el Estado

Seguros de caución, cuáles son los requisitos y cómo obtenerlo

A continuación, los requisitos para acceder al programa Garantía BA son los siguientes:



- Tener más de 18 años.



- Contar con un ingreso total familiar que supere el equivalente a dos salarios mínimos.



- Demostrar que los ingresos no superan siete veces el salario mínimo establecido por la ley.



- Tener DNI de nuestro país.



- No tener antecedentes financieros desfavorables (no aparecer en el Veraz).



- No estar inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios.



- El alquiler mensual no deberá superar el 30% de los ingresos netos mensuales declarados.

Otras alternativas a las garantías propietarias

La Unión Argentina de Inquilinos (UAI) ha realizado algunas propuestas a ser tomadas por el Estado pero que no han tenido ningún tipo de avance.



Una de las ideas que maneja la UAI es la creación de un fideicomiso de garantía a ser constituido con un mes de alquiler adicional al que generalmente se utiliza como depósito y que se destinaría a una cuenta pública que podría acumular aproximadamente u$s10 millones tomando solamente el universo de operaciones de alquiler en Capital Federal, fideicomiso que actuaría ante la falta de pago de algunos de los inquilinos que lo conformaran.



La forma en que pretende funcionar esta idea es muy similar a los sistemas de mutualidad que le dieran origen antiguamente al seguro como industria, y de hecho desde ese mercado han aparecido algunas alternativas poco difundidas pero que no hacen más que replicar casos exitosos de otros países.



Un ejemplo de ello es el seguro de caución para alquileres, que es una garantía profesional dada por una aseguradora para garantizar el pago de los alquileres impagos, instrumento que se utiliza en Brasil bajo el nombre de "fiança locatícia" con mucho éxito desde hace algunos años y que ha solucionado por lo menos en parte la problemática del fiador en las operaciones de alquiler.