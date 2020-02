Cómo saber si estoy en el Veraz, gratis y por Internet

El Banco Central y entidades privadas tienen la información sobre deudas de individuos o empresas. Se accede con DNI, CUIT o CUIL

Conocer si un individuo o una empresa tiene deudas por saldar, y las consecuencias legales que las mismas le generan, es información que se puede consultar de manera gratuita, a través de Internet, y con no más datos que los números de DNI, de CUIT o de CUIL.

De esta manera se accede a la base de datos donde figuran las personas físicas o jurídicas que tienen sus números en rojo, que es controlada tanto por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y por firmas privadas reconocidas por el Estado, entre ellas Veraz.



La fuente de información es el propio Banco Central. Por lo tanto, esta entidad pública tiene un acceso directo, libre y gratuito a través de su plataforma online para conocer el estado de cuentas personales.

Se ingresa a través de la dirección web usuariosfinancieros.gob.ar, que forma parte del sitio del BCRA.

Te puede interesar El Gobierno aceptó cambios al proyecto sobre jubilaciones de jueces y diplomáticos

Allí se solicita del número de CUIT, para una empresa o para una persona que trabaja de manera independiente y tributa ante la AFIP, o CUIL, para los que se desempeñan laboralmente en relación de dependencia, para conocer el estado crediticio.



En esta base de datos figuran aquellas personas o empresas que hayan contraído deudas bancarias o crediticias canalizadas a través de entidades reconocidas por el Estado.

No se encuentran, en cambio, los que tengan deudas privadas obtenidas por canales informales. Así, los datos que muestra el BCRA son los de dinero que se debe por préstamos bancarios o consumos a través de tarjetas de crédito, y si tiene cheques rechazados.



Por ende, se obtiene "un informe consolidado por clave de identificación fiscal (CUIT, CUIL o CDI) respecto de financiaciones otorgadas por entidades financieras, fideicomisos financieros, entidades no financieras emisoras de tarjetas de crédito / compra y otros proveedores no financieros de créditos y, además, cheques rechazados".

El Banco Central, la llave para consultar el Veraz de manera gratuita

Te puede interesar Cómo pedir la tarjeta alimentaria en la ANSES

Veraz: distintos tipos de deudores

A continuación, las distintas calificaciones de deudores en el Veraz:



Cada caso se lo califica en una escala que va del 1 al 6. Y con las siguientes descripciones:



1. Normal: Atraso en el pago que no supere los 31 días.



2. Riesgo bajo: Atraso en el pago de más de 31 y hasta 90 días desde el vencimiento.



3. Riesgo medio: Atraso en el pago de más de 90 y hasta 180 días.



4. Riesgo alto: Atraso en el pago de más de 180 días hasta un año.



5. Irrecuperable: Atrasos superiores a un año.



6. Irrecuperable por disposición técnica: Deuda con una exentidad. Se deberá aclarar la situación con la ex entidad que hubiera otorgado en su momento una financiación, consultando al administrador.



El BCRA también incluye, en el detalle de sus informes, desde qué fecha una persona física o jurídica está en el nivel 1, para clarificar aún más la situación de aquellos que están más cerca de la regularización.



Asimismo, cuenta con un canal oficial de comunicación a través de Twitter, desde la cuenta @BCRAusuarios.

Paso a paso: cómo obtener el informe gratuito en el Veraz

Te puede interesar Jubilación de privilegio: quiénes la cobran y cuánto dinero reciben

Las entidades privadas que realizan reportes financieros, como Veraz, tienen la obligación de ofrecer en forma gratuita una vez cada seis meses dicha información. Para ello, se tienen que seguir una serie de pasos.



- Se debe llamar al número telefónico (011) 5352-4800, de lunes a viernes, en el horario de 9 a 18, para habilitar el Derecho de Acceso, estipulado en la Ley 25.326.



- Quien llame será atendido por una contestadora, que preguntará si es el titular del documento por el cual quiere iniciar el reclamo (opción 1), o si consulta por otra persona (opción 2). Se tiene que optar por la primera. Y luego se dispararán otras preguntas.



- Ante la pregunta de la contestadora de si consulta como persona individual o por una sociedad que lo tiene como titular, hay que oprimir el 1.

Cómo saber si estoy en el Veraz y evitar problemas legales



- Luego consultará sobre el género de quien llama. Si es hombre, se presiona 1. Y si es mujer, 2.



- A continuación, se ingresará el número de DNI, y luego se marcará la tecla numeral (#). Hay que prestar atención en el momento en que la contestadora repita el DNI de quien esté llamando, para confirmar si está correcto o corregirlo en caso contrario.



- Acto seguido, se harán tres preguntas para validar la identidad del solicitante, vinculadas con cuestiones personales. Podrían ser desde si tiene tarjetas de crédito o un crédito personal, o un dato más sencillo aún, como la fecha de cumpleaños. Hay que responder presionando el número correspondiente a la repuesta correcta.



- En el siguiente paso, la contestadora preguntará si quiere hacer valer su Derecho de Acceso y obtener tu reporte de crédito. La respuesta es Sí. Y por ello se tiene que marcar el 1.



- Luego se dará un código numérico para acceder a la información. Hay que anotarlo. Quien no pueda hacerlo, puede optar a que se lo envíen por SMS a su número de teléfono celular.



- Una vez completados esos pasos, se entra a la página de Veraz: www.veraz.com.ar, se ingresa en la opción "acceder a su Derecho de Acceso", y se completan los datos personales y el código brindado por la contestadora.



- El reporte que se obtenga debe ser impreso o guardado en su computadora, ya que van a transcurrir seis meses hasta que se lo pueda volver a solicitar de manera gratuita.