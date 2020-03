Despidos en Techint: el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días

Los despidos pusieron bajo escrutinio público la figura del empresario Paolo Rocca, CEO de Techint, a quien el Presidente pidió "colaboración"

El Ministerio de Trabajo conducido por Claudio Moroni dictó este lunes la conciliación obligatoria en el caso de los 1.450 despidos realizados por la empresa Techint. La medida se extenderá, en principio, por 15 días.

De esta manera, el Gobierno bloquea la decisión de la compañía de despedir a los casi 1.500 obreros de la construcción.

La decisión de dictar la conciliación obligatoria llegó luego de una reunión entre las autoridades de Gobierno, representantes gremiales y de la empresa.

Tal como anticipó iProfesional, los despidos debían comenzar a efectivizarse a partir de este lunes e iban a afectar a operarios contratados y que, de acuerdo a la versión de la compañía, serían "recontratados" en cuanto las obras privadas frenadas por la cuarentena se reanuden.

Los principales proyectos afectados están ubicados en Buenos Aires, Tucumán y Neuquén y según fuentes de Techint Ingeniería y Construcción le explicaron a la agencia Noticias Argentinas (NA), todo el personal volverá a ser tomado para llevar adelante los proyectos cuando sean reactivados.

La empresa aclaró además que "el personal de la construcción tiene un régimen de trabajo temporario e interrumpible que se limita a la duración del proyecto, de acuerdo a los convenios colectivos de trabajo y a la práctica normal de esta actividad económica".

Por su parte, desde la UOCRA, el gremio involucrado, pusieron todas sus expectativas en la reunión de este lunes, de donde finalmente salió el freno a los despidos.

"Esta vez, colaborá"

El presidente Alberto Fernández aseguró este lunes por la mañana que el despido de 1.450 empleados en la empresa Techint es "sin ninguna duda uno de los casos" que más lo conmovió, sostuvo que se trata de "una falta de solidaridad enorme" y volvió a plantear "qué le cuesta a una empresa que durante un mes trabaje menos, que gane un poco menos" en el marco de la crisis económica por el coronavirus.

"Tanta plata has ganado a lo largo de tu vida; tenés una fortuna que te pone entre los más millonarios del mundo; hermano, ¡esta vez colaborá!", aseveró el mandatario en una entrevista brindada esta mañana a la FM Radio Con Vos, en la que volvió a insistir en la necesidad de "recuperar la ética de la solidaridad" y confió en que se pueda encontrar una solución para los trabajadores de Techint, empresa que conduce Paolo Rocca.

En ese sentido, el mandatario añadió: "Yo estoy seguro que ellos también se han dado cuenta que se equivocaron. Lo van a resolver".

El Presidente destacó que el de la metalúrgica "fue el caso que se dio a publicidad y el que más me conmovió", y sostuvo que "no es momento de hacer eso, es una falta de solidaridad enorme".

"Debemos incorporar la solidaridad en nuestras vidas. Tenemos que entender que vamos a ser una mejor sociedad si no desamparamos a alguno", afirmó Fernández.

El jefe de Estado subrayó lo importante de "no entrar en zozobra en este momento", a partir de casos como el de Techint, y remarcó que "desde el Estado estamos haciendo un gran esfuerzo para todas estas empresas".

En este contexto, le respondió a los trolls que difundieron anoche mensajes diciéndole "el miserable sos vos" y les dijo que "quieren hacer creer que no estoy preocupado por las pymes".

"Me quieren hacer creer que yo no estoy preocupado por las pymes. Hemos puesto a todas las empresas una nómina salarial entera en créditos, para que tengan aire ¿de qué me hablan? Hemos bajado aportes patronales, dado moratorias, suspendido aumentos alquileres y sentencias de desalojo, ¿de qué me hablan?", cuestionó el mandatario.

Al respecto, señaló que "uno se da cuenta que hay una argentina oculta, miserable, que usa las redes, que usa los trolls y que confunde a la gente".

"Hemos garantizado esa nómina salarial y les hemos dado los Repro –subsidios del Gobierno al pago de salarios privado-, por favor, entraron más de 100.000 pymes a una moratoria que tiene más de seis meses de gracia para empezar a pagar. Es inevitable que esto nos pase", concluyó Fernández.

El Presidente reconoció que existen abusos por parte de algunos comerciantes que aumentaron los precios de productos esenciales en estas semanas, y advirtió que "no hay ningún derecho a abusarse en esta situación".

"Fallamos en los lugares más difíciles de controlar, como los supermercados chinos. Pero las cadenas de supermercados entraron en un acuerdo que están respetando", subrayó Fernández.