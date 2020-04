AFARTE: "La industria electrónica de Tierra del Fuego se encuentra en una situación límite"

Las fábricas tienen un 57% de capacidad ociosa promedio y el 2019 cerró con los niveles de producción más bajos de la última década

La Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) emitió un comunicado sobre la situación que vive el sector industrial en la provincia en relación al contexto de la pandemia de Coronavirus que atraviesa el mundo, el cual "está generando una gran crisis económica global y encontró a la industria electrónica argentina en una situación de fragilidad que agrava fuertemente el escenario actual y futuro para las empresas y para toda la cadena de valor", sentenció.

La agrupación de empresas industriales sostuvo que "algunos analistas estiman que el 80% del gasto total de la economía argentina no se está haciendo durante el período de aislamiento" y que "adicionalmente, en el sector de electrónica de consumo, que fabricamos en nuestra Provincia de Tierra del Fuego, hace veinte meses que los indicadores de ventas y producción están en caída".

Y aseguró que "las fábricas tienen un 57% de capacidad ociosa promedio y el 2019 cerró con los niveles de producción más bajos de la última década".

En Tierra del Fuego, el período de asilamiento obligatorio comenzó una semana antes que en el resto del país. Desde hace ya 19 días las empresas de la industria electrónica no producen y no facturan y aún no existe una fecha cierta para reiniciar la actividad, más allá del límite al asilamiento actualmente establecido por el Gobierno Nacional.

Asimismo, desde el sector se lamentaron de que "todas las medidas paliativas que fueron anunciadas por el gobierno, especialmente para las empresas de la cantidad de personal de las nuestras, son de compleja implementación, pudiendo llegar a tener efectos, en el mejor de los casos, en el mediano o largo plazo".

"Lo cierto es que frente a la urgencia su efectividad es relativa. Sin ventas y con obligaciones de pagos, la industria electrónica de Tierra del Fuego se encuentra en una situación límite, con pocas posibilidades de sobrellevar esta crisis", sostiene el comunicado.

Respecto a las acciones llevadas a cabo, anunciaron que "desde el sector empresario estamos realizando gestiones frente a las autoridades para que, en la medida de lo posible y siempre privilegiando la salud de la población, se pueda reanudar al menos parcialmente la fabricación de productos esenciales para el hogar".

"En este sentido, estamos trabajando en el desarrollo de un protocolo de higiene y prevención para cuidar la salud de nuestros colaboradores y por ende de todos los fueguinos cuando sea posible retornar a la actividad", indicó AFARTE pero vaticinaron que "estas iniciativas, por si solas no alcanzan".

Finalmente comunicaron que confían en poder consensuar alternativas "que puedan mitigar los efectos negativos de esta coyuntura y, cuando finalmente llegue el momento, poner en marcha nuevamente las fábricas" mientras que solicitaron "que todos asumamos el compromiso que nos toca y que los representantes de cada sector estén a la altura de las circunstancias para lograr atravesar este durísimo desafío".