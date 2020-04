Algunas electrónicas fueguinas pagan el 70% de los salarios y negocian una reducción

Las empresas quieren sentarse a negociar con los sindicatos una baja salarial hasta que se restablezca la producción, frenada por la cuarentena

La mayoría de las empresas electrónicas de Tierra del Fuego depositaron el 70 por ciento de los sueldos correspondientes al mes de marzo a sus trabajadores, confirmó el presidente de AFARTE Federico Hellemeyer.

En el marco de la crisis derivada de la paralización de la industria por el coronavirus, el directivo explicó que aún "no hay fecha" para abonar el 30% restante, y emplazó "a sentarse a negociar con los sindicatos una reducción salarial hasta que se restablezca la producción".

En en este sentido, Hellemer explicó que la industria viene de dos años "de caída del consumo y del nivel de actividad", y expuso que, por tal motivo, la pandemia los tomó con sus "defensas escasísimas", en virtud de llegar a un tercio de la facturación que tuvieron en los últimos cinco años (el nivel más bajo de la década).

"Por supuesto estamos de acuerdo con las medidas tomadas por el gobernador Melella y el presidente Alberto Fernández, para cuidar la salud. Pero no hay manera de honrar obligaciones sin ningún ingreso. No se trata de un esfuerzo: no hay margen en este contexto", enfatizó el titular de AFARTE.

Bajo este panorama, el empresario se esperanzó con que, a partir del próximo lunes 13 de abril, el sector pueda volver a producir, y pidió que todos pongan "un granito de arena para salir de esta crisis".

No obstante lo anterior, Grupo NewSan confirmó que realizó el pago de la totalidad (100%) de los haberes en su nómina de empleados.