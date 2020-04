Impacto del coronavirus: los gremios midieron una aceleración de la inflación en marzo

La mayor presión inflacionaria se sintió en la primera quincena de marzo, dado que los precios desaceleraron luego por la caída de la demanda

El costo de vida de los trabajadores asalariados sindicalizados aumentó 2,6% en marzo, por lo que volvió a acelerarse tras haber registrado un alza del 1,8% en febrero.

Así lo indicó el Instituto Estadístico de los Trabajadores, que cuenta con el apoyo de 45 gremios de la CGT y la CTA.

Dos grandes rubros dieron cuenta de casi el 70% de la suba registrada en marzo: educación (que trepó 40,5%, producto del inicio del año escolar) y alimentos y bebidas (que aumentó 2,9%, traccionado por verduras y carnes).

El resto de los capítulos de la canasta, por el contrario, registró alzas menores al 2%, dice el informe.

Según el relevamiento, la mayor presión inflacionaria se sintió en la primera quincena de marzo, dado que los precios desaceleraron luego por la caída de la demanda.

Además, a partir de la cuarentena obligatoria iniciada el 20 de marzo, el Gobierno nacional obligó a los comercios a retrotraer precios a los del día 6 de marzo, lo cual contribuyó a que en ciertos rubros (como alimentos y productos de higiene y limpieza) la inflación terminara siendo más moderada.

Con el dato de marzo, la inflación que afecta a los salarios de los trabajadores registrados acumuló un alza del 7,6% en lo que va de año y un 45,7% en los últimos doce meses.

"Es incierto el comportamiento que tendrá la inflación en los próximos meses. Si la cadena de suministro de los alimentos se mantiene sin problemas, y los mecanismos de control de precios funcionan satisfactoriamente, la inflación de los productos más básicos debiera permanecer acotada", dice el informe.

Según la proyección de ese instituto, el congelamiento en servicios públicos y en alquileres "debería obrar como ancla inflacionaria".

No obstante, el control de los parámetros inflacionarios en valores moderados podrá ocurrir siempre y cuando la macroeconomía (y, en particular, el precio del dólar paralelo) no se desestabilice aún más.

El Indec dará la cifra el miércoles

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informará el miércoles la inflación registrada durante marzo, que según los analistas privados rondó el 2,5%, con alzas en los rubros educación, comunicaciones y alimentos y bebidas.



Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) hecho por el Banco Central a fines de marzo, los analistas consultados estimaron un incremento promedio de 2,5% para marzo, por arriba del 2% de febrero.



El domingo, el presidente Alberto Fernández consideró que la inflación "no debería ser el problema en el tiempo que viene. Si la Organización Mundial de Comercio dice que esa actividad puede caer hasta un 38%, la verdad es que se va a caer todo el consumo. Si es así, la lógica sería que la inflación se frene o caiga. Habría que esperar más desinflación que inflación".



El jefe del Estado consideró que "después del coronavirus habrá que barajar y dar de vuelta, es otra historia. Lo que Argentina va a necesitar va a ser algo más parecido a un Plan Marshall que a un plan de contención de la inflación".



Fernández amplió que "la inflación actual es lo que algunos economistas llaman 'inflación autoconstruida', de expectativas, las peores expectativas, las de la especulación. Implica decir 'aprovechemos ahora que es el momento porque no sé qué va a pasar mañana. Vendamos el alcohol en gel a precios siderales porque lo van a necesitar mucho. Multipliquemos por dos o por tres su precio'. Ahí el Estado debe plantarse y ponerse firme. No es una inflación con lógica económica, es absolutamente especulativa".



Por el lado de las consultoras, desde Ecolatina y Orlando Ferreres y asociados coincidieron en señalar que la inflación de marzo estuvo impulsada por una suba en el rubro Educación, por la actualización de las cuotas de colegios y de los bienes asociados al inicio del ciclo lectivo, junto con alimentos y bebidas.