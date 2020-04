Crisis económica por el coronavirus: más de 300 mil empresas pidieron ayuda al Estado

El ministro Moroni se refirió a las dificultades para identificar a los beneficiarios del IFE que se entregará a más de siete millones de personas

El ministro Claudio Moroni aseguró que el Gobierno podría mantener por más tiempo el beneficio del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y que ya hay más de 300.000 empresas que se inscribieron en la AFIP para obtener una ayuda del Estado ante la crisis laboral y económica desatada a raíz del avance del coronavirus.

Así lo dijo en una sesión virtual de casi tres horas ante una veintena de legisladores de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara alta.

"Al momento, según me acaba de decir la gente de la AFIP, hay casi 400.000 empresas inscriptas, así que esperaremos la semana que viene tener mayores datos para establecer ya claramente cuáles son los beneficios que van a recibir", aseguró el ministro.

También se refirió a las dificultades para identificar a los beneficiarios del Ingreso Familiar Extraordinario (IFE) que se entregará, finalmente, a más de siete millones de personas, el doble de las previstas inicialmente.



"Es un universo complejo. Tenemos a los trabajadores formales y a los sectores que reciben planes sociales, y a esos dos los tenemos identificados. En el medio nos encontramos con los informales que no reciben planes, los que son a veces formales y a veces informales. Tenemos bastante poca interacción con ese universo", remarcó.



Moroni reflexionó que "el IFE nos enfrenta con la realidad argentina de tener diez o doce millones de personas en el sistema informal, por un lado, y un universo que desconocemos, por el otro".



Por otro lado, evitó anticipar cuáles serán las áreas de la producción que irán saliendo de la cuarentena obligatoria, aunque mencionó que la obra pública sería de las primeras.



"Debemos empezar paulatinamente. Tiene que darse una serie de condiciones donde se realiza esa actividad. El principal temor de todo esto no son las condiciones del trabajo, sino el modo de llegada a los empleos: el transporte público merece principal atención", destacó.



Sin embargo, afirmó que "el tema de la obra pública está dentro de aquellos sectores que se irán rehabilitando paulatinamente".



Moroni señaló que su cartera no interferirá con la modalidad de teletrabajo que muchos sectores están practicando durante la cuarentena, "sino sobre el tipo de trabajo que realiza el empleado y no por la herramienta que usa la empresa".



"Esto es una dispensa de asistir a los lugares de trabajo. Apelamos a la buena fe contractual entre los trabajadores y los empleadores", sostuvo Moroni.



Sin embargo reconoció que "la capacidad de inspección del ministerio es bastante baja por esta situación" y dijo que la cartera laboral "está trabajando con el 8% de su personal".



El senador del Frente de Todos Jorge Taiana señaló por su lado que "la asistencia del Estado resulta imprescindible para los millones de argentinos que hoy están siendo afectados por el parate económico producto de la pandemia".



Luego de requerir información sobre la situación de las PyMEs bonaerenses, el legislador mencionó que "un Estado presente es la mejor manera de hacerle frente a esta crisis que estamos viviendo".



El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, remarcó que el principal partido de la oposición "acompañó las decisiones que se fueron tomando en este contexto" en el que, según observó, "el eje esencial es defender la vida y sostener el empleo".



Y, mencionó la "situación dolorosísima" de las empresas, consideró que "las medidas que fue tomando el gobierno fueron paliativos para la coyuntura" y reclamó "políticas de acá a julio o a agosto para cuando se espera el pico de la otra gripe, la estacional".