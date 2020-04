El Gobierno reconoció la pérdida de 45.000 empleos y apoyó los acuerdos de suspensiones

El ministro de Trabajo dijo que la cifra es similar al 2019, aunque aseguró que no es "extraordinaria". Y expicó el objetivo del decreto "antidespidos"

El ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, reconoció la pérdida de 45.000 empleos por la caída de la actividad económica a raíz de la cuarentena y avaló en caso de ser necesarios los acuerdos de suspensiones para mantener las fuentes laborales, una modalidad que las empresas están utilizando para aplicar rebajas en los salarios de hasta el 50%.



"Con la información que tenemos hasta ahora, el nivel de pérdida de empleo es similar a la que sucedió en el mismo período de 2019: unas 45 mil desvinculaciones. No sabemos si son renuncias, jubilaciones o despidos. Pero no estamos viendo que haya en este momento una pérdida de empleo extraordinaria", aseguró este lunes Moroni.



En una sesión virtual con miembros de la Comisión de Salud del Senado, el ministro admitió que "no es fácil proyectar el futuro", aunque aclaró -refiriéndose al DNU 329- que "no corren las posibilidades de despido porque dictamos un Decreto de Necesidad y Urgencia que los impide".



En ese sentido, explicó que la medida prohibió las suspensiones y despidos por fuerza mayor y que solo se permiten las suspensiones concertadas con los gremios mediante el artículo 223 Bis de la Ley de Contrato de Trabajo.



"Lo que tratamos de impedir es la disolución del vínculo contractual, queremos que se mantenga y en caso de que haga falta generar algún mecanismo de suspensiones, que estas tengan una compensación monetaria y que necesariamente deban ser acordadas con los sindicatos", señaló. Y agregó: "Buscamos impedir decisiones unilaterales de la empresa".



Desde la publicación del DNU, decenas de empresas avanzaron en acuerdos de suspensión con los gremios y recortes en los salarios de hasta el 50%, amparándose en el 223 bis. Una norma que choca con el artículo 8 del decreto 297, en donde se dispone que durante la cuarentena "los trabajadores y trabajadoras del sector privado tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales".

En las últimas horas, la marca de indumentaria Vitamina y las autopistas pactaron la reducción de la jornada laboral con una disminución del 30% en los salarios y el compromiso de mantener el empleo, tal como anticipó este martes iProfesional.



Durante la videoconferencia de casi tres horas, Moroni también aseguró que el trabajo del gobierno nacional consiste en "mantener las unidades productivas" e indicó que "no hay empresas que queden afuera del sistema" de ayuda oficial.

Remarcó que otro de los objetivos del gobierno de Alberto Fernández, además de cuidar la salud de los argentinos, es "cuidar a los trabajadores" suspendiendo los desalojos, congelando las tarifas y disminuyendo las tasas de interés de las tarjetas de crédito.

En ese sentido, se refirió al decreto publicado este martes que reconoce el coronavirus como una enfermedad profesional "presuntivamente" y obliga a las ART a brindar cobertura a los trabajadores contagiados. "Establecemos presunciones por tipo de actividad", anunció Moroni.



Por otro lado, reconoció las dificultades para identificar a los beneficiarios del Ingreso Familiar Extraordinario (IFE) que se entregará, finalmente, a más de siete millones de personas, el doble de las previstas inicialmente.



"Es un universo complejo. Tenemos a los trabajadores formales y a los sectores que reciben planes sociales, y a esos dos los tenemos identificados. En el medio nos encontramos con los informales que no reciben planes, los que son a veces formales y a veces informales. Tenemos bastante poca interacción con ese universo", remarcó.



Moroni reflexionó que "el IFE nos enfrenta con la realidad argentina de tener diez o doce millones de personas en el sistema informal, por un lado, y un universo que desconocemos, por el otro".



El funcionario aseguró que esa ayuda está destinada a ser repartida en una sola ocasión, pero indicó que "si los hechos lo ameritan tal vez deba mantenerse ese beneficio un tiempo más".



Por otro lado, evitó anticipar cuáles serán las áreas de la producción que irán saliendo de la cuarentena obligatoria, aunque mencionó que la obra pública sería de las primeras.



"Debemos empezar paulatinamente. Tiene que darse una serie de condiciones donde se realiza esa actividad. El principal temor de todo esto no son las condiciones del trabajo, sino el modo de llegada a los empleos: el transporte público merece principal atención", destacó.



Asimismo, afirmó que "el tema de la obra pública está dentro de aquellos sectores que se irán rehabilitando paulatinamente".



Moroni señaló que su cartera no interferirá con la modalidad de teletrabajo que muchos sectores están practicando durante la cuarentena, "sino sobre el tipo de trabajo que realiza el empleado y no por la herramienta que usa la empresa".



"Esto es una dispensa de asistir a los lugares de trabajo. Apelamos a la buena fe contractual entre los trabajadores y los empleadores", sostuvo Moroni.