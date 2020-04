Miguel Pesce adelantó que el Banco Central analizará medidas para contener el dólar bursátil

Pesce remarcó que la suba del Contado con Liquidación se debió por maniobras especulativas y que mañana el directorio del BCRA analizará la situación

Miguel Ángel Pesce adelantó que el Banco Central analizará medidas para contener el dólar Contado con Liquidación que se disparó en las últimas jornadas superando los 110 pesos.



El Directorio de la autoridad monetaria el jueves se reunirá y analizará la marcha del tipo de cambio y las tasas que ofrecen los bancos por los plazos fijos.

La mayor cantidad de pesos en poder de los bancos y el publico presionan, en parte, al laza el precio del billete estadounidense y por otra parte las entidades financieras ofrecen una TNA (Tasa Nominal Anual) que se mueven entre el 20% y 30% para un plazo fijo a 30 días, muy por debajo de la inflación.



El Presidente de la autoridad monetaria se refirió a la emisión que está ejecutando el Gobierno en el marco de la crisis económica agravada por la pandemia de coronavirus: "La expansión que ha tenido la base monetaria recientemente no ha tenido que ver con la monetización del déficit, lo que ha ocurrido es que el Banco Central ha decidido no renovar las letras que tenían los bancos, le hemos devuelto dinero por más de 460 mil millones de pesos con la intención que ese dinero se preste", explicó Pesce descartando que tenga que ver con "la asistencia financiera al sector público" de las últimas semanas.

En declaraciones a TN, manifestó que en las próximas semanas "tendrá impacto la expansión monetaria por adelantos transitorios que ha otorgado el Banco Central al Gobierno. Esperamos que cuando ese dinero pegue la vuelta, el sistema financiero y el mercado de capitales pueda digerirlo y ese dinero se destine a la inversión y al crecimiento".



Consultado por el aumento del dolar Contado con Liquidación que cotizó esta jornada a 110,96 pesos, Pesce apuntó a "maniobras especulativas" que se llevaron adelante "cuando liberamos esas Leliq y las pusimos en las cuentas corrientes de los bancos, que provocó una caída muy fuerte de la tasa de interés y algunos han aprovechado esas circunstancias".



"Se han aprovechado de las circunstancias de la coyuntura donde las sucursales de los bancos no estaban abiertas y la baja tasa de interés para llevar adelante maniobras especulativas que han actuado sobre los mercados de bonos donde se refleja estos tipos de cambios como el sistema Contado con Liquidación o su versión local que es el dólar mep", profundizó.



Con respecto al dólar "con el cual funciona la mayor parte de la economía argentina", sostuvo que está "tranquilo". "No hemos tenido sobresaltos ni reclamos de que ese tipo de cambio esté retrasado", explayó.



En otro fragmento de la entrevista, Pesce manifestó que pondrán el foco sobre las bajas de tasas que ofrecen bancos para los plazos fijos. "Teníamos previsto una baja de la tasa de interés, hace rato el Banco Central creó un plazo fijo en el cual los bancos están obligados a ofrecérselos a sus clientes que es teniendo en cuenta la inflación más el 1, 1,5% anual. Si la gente no está contenta con la tasa nominal que ofrecen los bancos con los plazos fijos normales, puede recurrir a este". "Para cuidar el ahorro de las personas tenemos ese plazo fijo", agregó y adelantó que tomarán medidas para "cuidar la tasa nominal de plazo fijo para las personas y el pequeño ahorrista".



Consultado sobre la posibilidad de que regresen las cuasimonedas, Pesce declaró que "no va a ser necesario". "El Gobierno va a acordar con las provincias programas fiscales comunes, no va a ser necesaria la emisión de ese tipo de instrumentos", agregó.