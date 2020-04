Stiglitz: "Las personas no van a gastar en otra cosa que no sea comida y esa es la definición de una Gran Depresión"

Para el Premio Nobel de economía, Estados Unidos no podrá hacer frente a una tasa de desempleo que podría llegar al 30% en los próximos meses

El manejo fallido del presidente Donald Trump de la crisis de Covid-19 dejó a Estados Unidos como un país del "tercer mundo" y, en curso para una segunda Gran Depresión, advirtió uno de los principales economistas del mundo, Joseph Stiglitz.

En un ataque fulminante contra Trump, el mentor del ministro de Economía Martín Guzman, dijo que millones de personas estaban recurriendo a los bancos de alimentos, acudiendo al trabajo a causa de la falta de sueldo por enfermedad y muriendo debido a las desigualdades de salud.

El economista galardonado con el Premio Nobel sostuvo que "las cifras que se dirigen a los bancos de alimentos son enormes y están más allá de la capacidad de suministro. Es como un país del tercer mundo. La red pública de seguridad social no funciona".

Stiglitz, un crítico de larga data de Trump, dijo que el 14% de la población depende de los cupones de alimentos y pronosticó que la infraestructura social no podrá hacer frente a una tasa de desempleo que podría llegar al 30% en los próximos meses.

"Tenemos una red de seguridad que es inadecuada. La desigualdad en Estados Unidos es muy grande. Esta enfermedad se ha dirigido a las personas con la salud más pobre. En el mundo avanzado, es uno de los países con la salud más pobre en general y la mayor desigualdad".

Durante una entrevista con The Guardian para difundir la publicación de su libro People, Power, and Profits, se le preguntó a Stiglitz si Estados Unidos podría dirigirse a una segunda Gran Depresión.

"Sí, es la respuesta en pocas palabras", dijo. "Si se lo dejas a Donald Trump y Mitch McConnell (el líder de la mayoría republicana en el Senado) tendremos una Gran Depresión. Si tuviéramos la estructura política adecuada, podríamos evitarla fácilmente".

Stiglitz dijo que como resultado de la mala gestión de Trump, se cerró la oficina de la Casa Blanca responsable de las pandemias, se cortaron los fondos a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y se entró en la crisis sin suficientes kits de prueba, máscaras y protectores.

"En esas circunstancias, no será el gobierno el que impondrá el bloqueo, será el miedo. La preocupación es que las personas no van a gastar en otra cosa que no sea comida y esa es la definición de una Gran Depresión", aseguró.