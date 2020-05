Cuáles son las tendencias que marcarán la vida post coronavirus

De acuerdo a reconocidos expertos y recientes relevamientos e informes, se pueden identificar al menos diez grandes tendencias que marcarán esa nueva realidad post Covid-19.



"Algo muy característico de esta crisis natural global que estamos viviendo es que la gente ha reaccionado protegiéndose, y eso determina comportamientos futuros, porque nos haremos más precavidos; y si hace pocas semanas nos reíamos y nos parecía raro que en Japón la gente fuera con mascarilla o que a penas se tocara, ahora esas conductas serán recurrentes para nosotros", señala a La Vanguardia, Pedro Moneo, fundador y presidente ejecutivo de Opinno.



1- Hipocondría social: la salud y la higiene, lo primero



El temor al contagio propio o de familiares no desaparecerá por arte de magia. Según el último informe de Havas eso preocupa "mucho" al 51% de la población y "bastante" al 34%. Eso significa que la gente se cuidará más a si misma, y también a los demás, que recurrirán más a la medicina preventiva y a servicios de cuidado, actividad física y bienestar.



2- Claustrofobia social: evitaremos el contacto físico y las aglomeraciones



Ese miedo al contagio también determinará las experiencias con los demás, en especial en lo relativo al consumo y el ocio, pero también a la hora de trabajar. Al hipocondrismo se sumarán la agorafobia y la claustrofobia social, dice el informe de Opinna.



Se evitará el contacto físico y las aglomeraciones, y con ello los espacios concurridos y los cerrados, y eso condicionará por ejemplo la forma de divertirse, pero también la movilidad, sobre todo en lo que se refiere al uso del transporte público o evitar los viajes innecesarios.



3- Alargolescencia programada: gastaremos menos y volveremos a reparar



Ese instinto de protección y la repercusión económica de la crisis sanitaria marcarán la vida post Covid-19. Hemos visto que nuestro bienestar y nuestras condiciones de vida son frágiles, de modo que la gente intentará ahorrar más. Y la recesión también provocará que muchos ganen menos, de modo que habrá una tendencia generalizada a gastar menos y crecerá la vida low cost .



"La gente poseerá cada vez menos cosas pero querrá que duren más y que sean más respetuosas con la sociedad y el medio ambiente; será la era de la alargolescencia programada", vaticina Moneo, que cree que "vamos a ser más cuidadosos con lo que tenemos y menos locos consumiendo", y se volverá a la cultura de reparar.



4- Patriotismo industrial: priorizaremos lo hecho por la comunidad local



El instinto de protección desarrollado ante crisis de la Covid-19 también impulsará la tendencia al patriotismo industrial, a priorizar la producción y el consumo local para asegurarse el abastecimiento. La globalización tendrá que redefinirse, porque el miedo al desabastecimiento reforzará la importancia de disponer de investigación, producción y suministros propios o muy próximos, señala La Vanguardia.



5- Nuevos héroes: reconocimiento social al margen de la cualificación



La crisis de la Covid-19 ha evidenciado la importancia de transportistas, empleados de supermercados, personal de limpieza, cuidadores... que se han convertido, junto al personal sanitario, en los nuevos héroes.

En la era post Covid-19, el reconocimiento social ya no correrá paralelo a la compensación económica o la cualificación profesional, y por ello quizá las empresas se vean obligadas a cuidar más esos empleos y pensar menos en robotizarlos, y probablemente surjan nuevos líderes que revelen esos valores de solidaridad, riesgo y sacrificio.



6- Digital por defecto: dosificaremos los actos sociales y tendrán más valor



El teletrabajo, los contactos y las reuniones en remoto, el ocio y el consumo digital llegaron a la fuerza con el confinamiento, pero se quedarán.

Los negocios, la administración y los gobiernos deberán acelerar esa digitalización. Talwar apunta que las nuevas naciones y gobiernos digitales modificaran incluso la forma de gobernar y de relación con y entre los ciudadanos. También aumentarán los nómadas digitales (personas que cambian de residencia o viajan mientras siguen en el mismo puesto de trabajo), y la ciberseguridad y el preservar la privacidad serán todo un reto.



El auge de la vida digital hará que demos más valor a los actos sociales, ya sean reuniones de trabajo, encuentros sociales o trámites presenciales, a los que solo dedicaremos tiempo cuando merezcan la pena o sean realmente imprescindibles.



Eso también significa que tendremos menos oportunidades de juntarnos y menos costumbre de hacerlo, de modo que quizá acabemos buscando la conexión social como terapia.



7- Trabajo colaborativo: seremos más solidarios y familiares



Durante el confinamiento se han multiplicado las iniciativas colaborativas y solidarias y los "futuristas" auguran que es una tendencia que se mantendrá después. "Seremos más solidarios y estaremos más pendientes de los problemas comunes y de la familia", vaticinan desde Havas Group.



En esa línea, aseguran que se intentará dedicar más tiempo "a los nuestros" y menos al trabajo, y que se mostrará mayor predisposición hacia las instituciones y empresas que se hayan mostrado y se muestren solidarias. Empresas, instituciones y particulares tendrán que aprender a colaborar y a trabajar juntos para protegerse ante futuras crisis, según Opinno.



8-Desconfianza masiva: buscaremos credibilidad y transparencia



Otra cosa buena que dejará esta crisis, dicen los informes de prospectiva consultados, es la importancia de verificar la información que nos llega. Nos volveremos más desconfiados y buscaremos y exigiremos credibilidad y transparencia, aumentando el rechazo hacia las estrategias frívolas, populistas y la mentira. La nueva era post Covid-19, dicen, necesitará nuevos referentes, señala el medio español.



9- Sensibilidad a la restricción: atrapados entre las libertades y la privacidad



Las restricciones impuestas por los gobiernos a las libertades personales y empresariales durante la pandemia también dejarán secuelas en la confianza de las personas.

Dicen los analistas que viviremos en una sociedad mucho más sensible a su libertad y más conservadora en sus decisiones, y donde la libertad y la privacidad ya no estarán aseguradas ni siquiera en las democracias occidentales.



10- Sostenibilidad: más preocupados por el impacto de nuestros actos



Moneo considera que esta crisis cambiará la forma de pensar respecto al crecimiento y el desarrollo y nos impulsará a ralentizar nuestras vidas y a ser más sostenibles. Explica que la apuesta por la tecnología y el crecimiento exponencial –cada año un coche más grande, un móvil más potente...– ha llevado a un mundo globalizado, conectado, más dinámico pero muy inestable, y ahora se buscará una fuerza que lo contrarreste, que será la sostenibilidad.



Y no sólo en términos de cuidar el planeta, sino de preocuparse porque si se crea una familia, un negocio o lo que sea, resulte sostenible, por cuál será su impacto para los vecinos, el medio ambiente, la economía, concluye La Vanguardia.