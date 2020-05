El gobierno porteño permitirá que nuevos sectores vuelvan a la actividad: cuál es el plan para reactivar la economía

El vicejefe de Gobierno Diego Santilli, habló de las alternativas que le presentarán al presidente Alberto Fernández para la próxima fase de la cuarentena

El gobierno porteño trabaja en una serie de alternativaspara presentarle al presidente Alberto Fernández, con el objetivo de generar "cierta movilidad gradual de la economía", a partir del próximo lunes.

En medio del parate económico causado por elcoronavirus, además, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, descartó el pago de salarios en forma escalonada para los trabajadores del sector público de la CABA.

"De de acá al 10 de mayo la cuarentena será como está y, en adelante, lo que vamos a hacer es presentarle diferentes alternativas al presidente, de acá al jueves", dijo Santilli.

En este sentido, desde el Gobierno porteño se encuentran analizando qué sectores sociales y económicos podrían comenzar a reactivarse, a partir del próximo lunes, para generar "una cierta movilidad gradual de la economía", en medio de la parálisis económica que padece el país como consecuencia del Covid-19.

"Estamos analizando sectores profesionales en los que la movilidad no es tan alta", dijo Santilli al ser consultado, y anticipó que también quieren "avanzar en el 'take away'".

Esta modalidad, que implica retirar el pedido del lugar, "puede mejorar al comerciante gastronómico el pago de los salarios de su gente, pero además no pone más gente en la calle, que ya está trabajando con delivery; y la cocina ya está abierta", argumentó el vicejefe.

Te puede interesar Cuándo cobran los sueldos de abril los empleados de comercio

La misma idea había planteado el propio Santilli el 21 de abril pasado, días antes de que venciera la última fecha límite del aislamiento, que finalmente el Gobierno nacional extendió hasta el 10 de mayo.

Fue el propio Alberto Fernández quien reveló que el servicio de "take away" había sido planteado por las autoridades porteñas, pero finalmente no fue autorizado.

Otro de los sectores que estaría bajo la lupa es el de la construcción, "en sus diferentes facetas y por metros cuadrados".

Según detalló, "el 75% de los obreros de la construcción vive en la provincia de Buenos Aires y su medio de transporte es el tren, el colectivo o el subte". Por lo que allí se encontraría el principal escollo para reanudar la actividad.

De todas maneras, se encargó de aclarar que están pensando en "diferenciar horarios". Y ejemplificó: "Que la construcción comience de 6 a 14, o de 7 a 15, y eso evitaría horarios pico". Es que, de acuerdo a las cifras que arrojó, el sector alcanza "una movilidad de 270 mil personas".

En el área metropolitana, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, y el ministro de Transporte Mario Meoni preparan un esquema para evitar aglomeraciones en el transporte público. Ese sistema incluiría carriles exclusivos para motos y bicisendas, junto a una "oferta libre" de combis que entren y salgan del conurbano con paradas fijas. Este lunes se habilitó la vuelta de combis y minibuses con el 60% de su capacidad.

Te puede interesar La paradoja de la "maquinita": el Central emite como nunca pero el peso circula en cámara lenta

Santilli también confirmó que "la Ciudad está pudiendo sostener el pago de salarios, no hay ningún problema en eso aunque estamos trabajando con lo justo". En este sentido, aseguró: "No vemos en el horizonte un pago escalonado de los salarios".

Desde hoy, rige el uso obligatorio de tapabocas en todos los lugares públicos de la ciudad. El vicejefe de gobierno sostuvo, al anunciar la nueva medida, que se tomaba tal decisión luego de que se descubriera que "dos de cada tres personas son asintomáticas".

"Tengamos en cuenta que no hay vacunas y la única manera de que esto no se propague es seguir aislándonos, manteniendo el distanciamiento social y usar el tapabocas, mientras vamos estudiando diferentes alternativas para ir gradualmente mejorando en términos de circulación y de actividad económica", había explicado Santilli ante la prensa.

"Lo estamos viendo para movilizar las actividades paulatinamente, sin que ello haga que la curva de los casos expanda la pandemia", agregó.

Y hasta que no haya un descenso continuo de casos, no se habilitarían las actividades recreativas en el territorio porteño.

Desde la primera prórroga del aislamiento es creciente la presión de las cámaras empresarias que representan a sectores productivos para que se les autoricen actividades.

Te puede interesar Coronavirus: hasta cuándo no se podrán hacer viajes al exterior

El organigrama inicial indicaba que las empresas presentaban sus pedidos a las provincias, las que a su vez los elevaban a la Jefatura de Gabinete. Pero ahora los gobernadores tienen más autonomía para resolver y varios avanzaron con aperturas parciales.

¿Cómo sigue?

La cuarentena seguirá en todo el país después del 10 de mayo, con actividades diferenciadas según la "segmentación geográfica". En la Ciudad de Buenos Aires y su conurbano, el aislamiento social obligatorio continuará como hasta ahora, con algunas nuevas actividades permitidas y más restricciones como el uso de tapabocas en el espacio público.

Algo similar ocurrirá en las zonas más pobladas de Córdoba, Santa Fe, Chaco, y Río Negro.

En el resto del país, comenzará una apertura progresiva según los resultados epidemiológicos de cada región, como anticipó el presidente Alberto Fernández en su último mensaje desde Olivos.

El ministro de Salud Ginés González García dijo que "mo es lo mismo una provincia que no tiene casos, a una que tiene circulación comunitaria. No son las mismas medidas que debemos tener en los cuidados en cada uno de esos lugares. Siempre trabajamos con fases y en esta última hubo modificaciones respecto a la anterior y estimo que se va a pasar a una nueva fase".

Luego enfatizó que "las grandes urbes son el gran peligro, donde se puede desmadrar todo y armar un gran lío". "Esas urbes ya tienen un grado de circulación mayor al que tenían cuando comenzó la cuarentena. De todas maneras, habrá que hacer todo despacito y con el pie en el freno siempre", completó.

La continuidad de la cuarentena en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires responde a que entre ambos distritos acumulan más del 70% de los casos detectados de covid-19 y observan circulación comunitaria del virus.